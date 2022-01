Najlepsze darmowe strzelanki na PC i konsole w 2022 roku. Sprawdź, w co warto zagrać

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych strzelanek, w które możemy zagrać za darmo.

Na rynku znajdziemy mnóstwo świetnych gier, które dostępne są całkowicie za darmo. Wśród nich jest bardzo dużo strzelanek, które zapewniają masę zabawy i zastrzyk adrenaliny. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych strzelanek, w które możemy zagrać bez opłat.

Call of Duty: Warzone

Akcja gry Call of Duty: Warzone rozgrywa się w świecie znanym z CoD Modern Warfare. Produkcja przeznaczona jest do zabawy sieciowej. W jednej potyczce może uczestniczyć nawet 150 osób. Wszystko zaczyna się od zrzutu. Sami możemy wybrać miejsce, w którym wylądujemy i przystępujemy do boju. W zależności od trybu jaki wybierzemy, gra postawi przed nami różne cele. W Battle Royal wygrywa osoba, która jako ostatnia pozostanie przy życiu. Możemy grać w 3-osobowych drużynach lub samotnie. Co ciekawe, w przypadku pierwszej śmierci mamy możliwość powrotu na plac boju. Trafiamy wtedy do tzw. gułagu i w pojedynku 1 na 1 walczymy o możliwość powrotu do gry. Ciekawym trybem jest Grabież. Naszym celem jest zbieranie pieniędzy rozsianych po całej mapie. Wygrywa drużyna, która na koniec meczu zbierze jak największą ilość gotówki lub wypełni cel. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S,PS4 i PS5.

Halo Infinite - multiplayer

Kampania fabularna Halo Infinite jest płatna, jednak możemy skorzystać z darmowego trybu multiplayer. Gra aktualnie oferuje dwa tryby rozgrywki. Pierwszym z nich jest Arena, w którym 4-osobowe drużyny walczą ze sobą w zamkniętej lokacji. Drugim trybem jest klasyczny Big Team Battle. W zabawie może wziąć udział maksymalnie 24 graczy. Rozgrywka odbywa się na dużych, otwartych arenach. Jeśli jesteś fanem futurystycznych strzelanek, ten tytuł jest dla ciebie. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S.

PUBG: Battlegrounds

Playeruknown's Battlegrounds to gra, która zdefiniowała gatunek Battle Royale. Przez lata ten tytuł był płatny, jednak twórcy postanowili przesiąść się na model biznesowy free-2-play z mikropłatnościami. Jak to bywa w tego typu produkcjach, gracze trafiają na rozległą mapę i ich zadaniem jest przetrwać dłużej niż pozostali. Do dyspozycji dostajemy szeroki wachlarz uzbrojenia oraz dodatkowych gadżetów. Po świecie gry możemy się także poruszać przeróżnymi pojazdami. Za każde zabójstwo, zranienie oraz miejsce w rankingu otrzymujemy punkty, które następnie możemy wymienić na skrzynie z losowo generowanym ekwipunkiem. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5.

Fortnite

W zestawieniu prezentującym darmowe strzelanki nie mogło zabraknąć Fortnite. Rozgrywka w grze od Epic Games podzielona jest na poszczególne rozdziały i sezony. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennym tematem przewodnim oraz zmianami na mapie. Rozgrywka bazuje na typowym Battle Royale. Lądujemy na mapie wraz z innymi graczami i naszym celem jest przetrwanie jak najdłużej. Możemy grać solo, w parach lub drużynach. Do dyspozycji dostajemy bardzo rozległą mapę z mnóstwem broni oraz pojazdów do dyspozycji. Gra wyróżnia się charakterystyczną oprawą graficzną. Fortnite dostępne jest na PC, konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch oraz urządzeniach z systemami Android i iOS.

Valorant

Valorant to sieciowa strzelanka, która łączy w sobie elementy takich gier jak Overwatch i CS:GO. Gracze dobierają się w dwie 5-osobowe drużyny i prowadzą starcia na niewielkich arenach. Do dyspozycji dostajemy różne klasy postaci, które charakteryzują się odmiennymi zdolnościami bojowymi i stylami walki. Każda z nich posiada jedną podstawową moc oraz dwie dodatkowe, które możemy kupić na początku rundy. Co więcej, za odpowiednią ilość zabójstw lub zebranie tzw. sfer mocy możemy odblokować moc specjalną. Ważnym elementem rozgrywki jest komunikacja pomiędzy graczami. Mapy zostały zaprojektowane w ten sposób, aby współpraca odgrywała dużą rolę w zwycięstwie. Gra jest dostępna na PC.

Apex Legends

Apex Legends to gra w stylu Battle Royale, której akcja została osadzona w uniwersum Titanfall. Podczas rozgrywki zostaniemy przydzieleni do jednej z 3-osobowych drużyn. Naszym zadaniem jest przetrwać dłużej, niż pozostałe grupy. Przed rozpoczęciem meczu wybieramy postać, w którą chcemy się wcielić. Każda z nich posiada odmienne umiejętności, które pomagają w walce. Za zabójstwa i zwycięstwa otrzymujemy punkty doświadczenia. Dzięki nim możemy awansować na wyższy poziom doświadczenia. W nagrodę otrzymujemy np. przedmioty kosmetyczne, które pozwalają nam wyróżnić się z tłumu innych graczy. Gra jest dostępna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch.

CS:GO

CS:GO (Counter Strike: Global Offensive) to jedna z najpopularniejszych gier esportowych w historii. Zasady rozgrywki są bardzo proste. Jako gracz trafiamy do jednej z drużyn, terrorystów lub sił specjalnych. Za każde zabójstwo otrzymujemy gotówkę, którą możemy wymienić na uzbrojenie na początku każdej rundy. Każdy, kto choć trochę interesuje się grami wideo, kojarzy ten tytuł. Gra jest dostępna na PC.

Warface

Warface to sieciowa strzelanka, która została opracowana przez Crytek. W odróżnieniu od innych tego typu gier, podczas rozgrywki możemy walczyć nie tylko z żywymi przeciwnikami, ale także wykonywać drużynowe misje przeciwko sztucznej inteligencji. Twórcy zadbali o kilka podstawowych trybów, takich jak mecze indywidualne, mecze drużynowe, rozbrajanie bomby oraz tzw. capture the flag. Przed rozpoczęciem danego meczu wybieramy interesującą nas klasę żołnierza. Do dyspozycji mamy medyka, strzelca, inżyniera oraz snajpera. Gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch.

