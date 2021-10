Najlepsze długie, epickie gry na PC

Przedstawiamy najlepsze, długie i epickie gry na PC, które zabiorą wiele godzin z Twojego życia.

W dzisiejszych czasach wiele gier jest projektowanych tak, aby można było przysiąść do nich na parę chwil, które uda nam się wygospodarować w ciągu dnia. Kilka rundek w Valorant czy Rocket League lub szybki mecz w FIFA to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.

Czasami jednak chcemy czegoś więcej, czegoś co zostawi w naszej pamięci wyraźny ślad. Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu dobrze spędzić kilkanaście godzin z grą, czy przeżyć epicką przygodę, która na długo zapadnie w pamięć, te kilkanaście gier zapewni Ci zabawę na długie, jesienne wieczory. Wiele z tych gier dostępnych jest w usłudze GeForce Now oraz Xbox Game Pass.

Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect, ta nazwa jest doskonale znana chyba wszystkim fanom gier. W Legendarnej Edycji znajdziemy wszystkie trzy części tego kultowego eposu science-fiction, ze wszystkimi wydanymi do tej pory DLC. Jest to ponad 100 godzin rozgrywki. Jeśli nie grałeś nigdy wcześniej w Mass Effect, jest to dla Ciebie idealna okazja. Jeśli jednak walczyłeś już ze Żniwiarzami i zdobyłeś członków załogi jako kapitan Shepard, warto wrócić do gry po tylu latach dzięki ulepszeniom graficznym, dopracowaniu technicznemu oraz ulepszonej mechanice pierwszej części Mass Effect.

Days Gone

Days Gone początkowo było ekskluzywną grą dla użytkowników PlayStation. Na początku 2021 roku ten tytuł pojawił się na PC idąc śladami Horizon Zero Dawn. Po przebrnięciu przez dość powolny początek, czeka nas na prawdę epicka przygoda na wiele godzin. Znajdziesz tutaj wiele rzeczy, które zachwycają. Jest to surowa, postapokaliptyczna gra, w której spotykamy przerażające hordy zombie. Świat przemierzamy na motocyklu, który może także stać się naszą bronią. Główny wątek fabularny zajmie nam około 50 godzin, jednak według serwisu How Long To Beat, śledząc wszystkie zadania dodatkowe, w świecie Days Gone możemy spędzić nawet dwa razy więcej czasu.

Valheim

Zwykle do tego typu zestawień nie bierzemy gier, które znajdują się we wczesnym dostępie. Takie tytuły są po prostu jeszcze nie dokończone. Valheim jednak zasługuje na wyjątek. Gra jest nie tylko niesamowicie dopracowana i przepełniona przeróżnymi funkcjami, ale także jest prawdziwą sensacją, sprzedając się w nakładzie ponad 6 milionów kopii w pierwszym miesiącu po debiucie.

Valheim jest to kooperacyjna gra RPG, w którym Ty i maksymalnie 10 innych graczy (można grać solo) kontrolujecie wikingów w "proceduralnie generowanym świecie". Walczymy tutaj nie tylko z potworami, ale także z siłami natury. Powolne zdobywanie umiejętności i zasobów, aby móc odkrywać jeszcze więcej ogromnego, otwartego świata nigdy nie zawodzi. W konsekwencji pokonania pierwszego bossa następują różne wydarzenia. Przykładowo, zabicie smoka mrozu spowoduje wściekłość górskich przedstawicieli tego gatunku i sprowokuje je do ataku na Twoje obozowisko.

Microsoft Flight Simulator 2020

Ta seria leżała uśpiona przez lata, jednak Microsoft Flight Simulator 2020 wart był czekania. Skala i zakres gry oszałamiają. Jeszcze bardziej imponuje wykorzystanie pogody w czasie rzeczywistym, zapewnianej przez usługę Microsoft Azure. Krótko po debiucie gry huragan uderzył w Stany Zjednoczone. W grze można było wlecieć w jego środek, podczas gdy burza dotarła na wybrzeże. To sprawia, że powracanie do wcześniej odwiedzonych lokacji jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że każdy z dostępnych samolotów pilotuje się inaczej. Odkurz drążek sterowniczy i przygotuj się na fascynującą przygodę przez długi, długi czas.

Hitman 3

Ostatni rozdział współczesnych przygód Agenta 47, Hitman 3, nie jest długi w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Każdy z sześciu poziomów można pokonać mniej więcej w godzinę, jeśli wiemy co robić. Nowi gracze prawdopodobnie przejdą kampanię w ciągu kilkunastu godzin.

Nie kupujesz jednak Hitmana po to, aby grać w kampanię.

Podobnie jak Hitman i Hitman 2, które poprzedzają najnowszą odsłonę, poziomy w Hitman 3 są ogromną , skomplikowaną i charakterystyczną piaskownicą, w której czeka nas masa świetnej zabawy. Mamy tu do czynienia z pozornie nieskończonymi sposobami neutralizacji naszych celów. Dużą częścią rozgrywki jest powtarzanie poziomów nie raz, nie dwa a dziesiątki razy - znajdowanie nowych obszarów, testowanie strojów i odkrywanie niekonwencjonalnych sposobów na potajemne zabijanie ludzi. Nowoczesna trylogia Hitman od IO Interactive odniosła jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów w ostatnich latach. Jest to doskonałe połączenie starej i nowej szkoły, powagi i głupoty. Jeśli całkowicie się temu oddasz, znajdziesz wiele godzin świetnej, makabrycznej zabawy.

Seria Yakuza

Minęło dużo czasu, ale gry z serii Yakuza wreszcie trafiły na PC, w tym Yakuza 6 oraz spin off o nazwie Like a Dragon.

To podróż, którą warto odbyć. To fascynująca opowieść, która z czasem staje się bardziej interesująca, gdy poznasz Kazumę Kiryu, Majimę i resztę obszernej obsady Yakuzy. Miasto jest również postacią samą w sobie, a niewielki wycinek Tokio, Kiryu, ewoluował przez wiele dziesięcioleci. Pojawiają się nowe budynki, stare znikają, a od czasu do czasu działania Kiryu pozostawiają blizny, po których miasto nigdy do końca nie dochodzi do siebie. To niesamowita saga.

Evil Genius 2: World Domination

W końcu mamy kolejną grę o zarządzaniu bazą, w którą warto zagrać. W Evil Genius 2: World Domination — kontynuacji kultowego klasyka na PC wydanego 17 lat temu — grasz jako geniusz zła, który chce dominować nad światem. Po wybraniu czterech różnych złoczyńców zaczynasz budować swoją kryjówkę, zaczynając od skarbca, w którym trzymasz nieuczciwie zdobyte sztabki złota. Rozbudowujesz się powoli, aż twoja tajna baza na wyspie wulkanicznej zostanie wypełniona generatorami energii, komorami przesłuchań, pomieszczeniami kontroli radiowej i nie tylko. Będziesz także musiał odeprzeć podejrzane Siły Sprawiedliwości, które krążą wokół twojego kasyna, badać nowe narzędzia i możliwości oraz wprowadzać w życie nikczemne plany na całym świecie.

Elite: Dangerous

Elite: Dangerous - ta gigantyczna gra przenosi Cię w sam środek ogromnego wszechświata, w którym znajduje się ponad 400 miliardów — tak, miliardy — pojedynczych systemów gwiezdnych. Każdy ma własne planety, stacje kosmiczne, asteroidy, graczy i nie tylko. I cały czas dodawane są nowe rzeczy. Samo podróżowanie z punktu startowego do systemu macierzystego Ziemi może zająć około 30 godzin.

W Elite: Dangerous przydałyby się lepsze samouczki dla poczatkujących graczy. Ale ze względu na sam rozmiar i zakres, praktycznie żadna gra nie przebije tego żywego, oddychającego wszechświata, który otrzymuje ciągłe aktualizacje.

Wasteland 3

Wasteland 2 był jedną z najlepszych gier 2014 roku, która przywracała wiarę w gatunek cRPG. Wasteland 3 jest lepszy pod każdym względem. Jest to wspaniały świat z uproszczoną rozgrywką i fabułą, która wciąga na długie godziny. System turowej rozgrywki nigdy się nie zestarzeje. Produkcja doskonale reaguje na wybory gracza. Co najważniejsze, Wasteland 3 jest także dużo bardziej dopracowany niż poprzedniczka.

Czy Wasteland 3 jest innowacyjny? Nie bardzo. Jest za to świetnie wykonany. To prawdziwy następca Fallouta, jakiego Bethesda nigdy nie dostarczyła. Zapnij pasy i wyrusz w tą postapokaliptyczną podróż.

Crusader Kings 3

Nie jest łatwo rządzić krajem, jednak Crusader Kings 3 jest dużo przystępniejszy dla graczy niż poprzednie części serii. Dopracowany samouczek to bardzo potrzebne ulepszenie. Crusader Kings 3 doskonale wyróżnia się na tle konkurencji jako najlepsza gra strategiczna, która jest niesamowicie złożona i elastyczna.

Crusader Kings 2 to gra kultowa. Trzecia część bez skrupułów przejmuje koronę. Możesz pogrążyć się w niej na setki godzin i tylko dotknąć powierzchni, pod którą kryje się jeszcze więcej.

Cyberpunk 2077

Jest to pierwsza gra CD Projekt RED z segmentu AAA po legendarnym Wiedźminie 3. Gra na start została wydana w tragicznym stanie, jeśli chodzi o konsole poprzedniej generacji. Nie daj się jednak odstraszyć. W wersji na PC są błędy, jednak Night City w Cyberpunk 2077 wydaje się żywe, jak żadna inna metropolia. Na każdym kroku znajdziesz poukrywane tajemnice. Narracja stworzona przez CD Projekt RED jest najlepsza w swojej klasie. System rozwoju postaci pozwala na ogromną elastyczność w stylach gry. Misje mają często więcej niż jedno rozwiązanie, a świetny tryb fotograficzny zapewnia dodatkowe godziny zabawy, jeśli lubisz tego typu rzeczy.

Cyberpunk 2077 można ukończyć w kilkadziesiąt godzin, jeśli będziesz trzymać się tylko wątku głównego. Prawdziwa głębia tkwi w zadaniach pobocznych i odkrywaniu każdego zakamarka Night City. Nie spiesz się i baw się dobrze. Po skończeniu gry, możesz przejść ją jeszcze raz, całkowicie inną ścieżką.

Gry Battle Royal

Nie jest to konkretna gra, a ogólna rekomendacja. Po tym, jak Playerunknown's Battleground znajduje się na szczytach tego gatunku od wielu lat, warto dać szansę reszcie tytułów battle royal. Fortnite, Apex Legends, CoD Warzone, wszystkie polegają na wylądowaniu na wyspie wraz ze 100 innymi osobami i konkurowaniu w tym, aby przeżyć jako ostatni. Tylko który tytuł wybrać?

Odpowiedź brzmi: "w cokolwiek grają twoi znajomi". PUBG jest już dziadkiem, który spopularyzował gatunek. Jest powolny, skomplikowany i w większości elementów prześcignięty przez wszystko, co pojawiło się po nim. Fortnite jest na drugim końcu, kreskówkowy i szalony, z unikalną mechaniką tworzenia osłon i pomysłowymi wydarzeniami jednorazowymi.

Pośrodku znajdziesz Warzone i Apex Legends. Obie gry są szybsze niż PUBG, ale bardziej przyziemne od Fortnite. Znajdziesz tutaj świetny system strzelania, usprawnione zbieranie łupów oraz bardzo aktywne społeczności. Równie dobrze możesz sam przetestować gry, ponieważ większość tego typu tytułów jest bezpłatna.

Red Dead Redemption 2

Ciesząca się uznaniem krytyków gra od Rockstar, rok po premierze wylądowała także na PC. Red Dead Redemption 2 w wersji na komputery osobiste to najlepszy sposób na świetną zabawę, z mnóstwem opcji i atrakcyjną grafiką.

Jest to jedna z najdłuższych gier ostatnich lat. Poza wykonywaniem misji głównych, możemy po prostu podróżować po świetnie zaprojektowanych lokacjach, polować na zwierzęta, handlować oraz dbać o konia. Rockstar stworzył wspaniały, żywy świat, w którym będziesz chciał się na chwilę zgubić.

Sekiro: Shadows Die Twice

Seria Dark Souls się skończyła, ale From Software nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Sekiro: Shadows Die Twice to pierwsza gra dewelopera w erze post-Souls i jest... cóż, pod wieloma względami bardzo podobna. W Sekiro wciąż chodzi o zapamiętywanie wzorców, żmudną finezję walki, przebijanie się przez kilkudziesięciu pomniejszych przeciwników tylko po to, aby zostać zmiażdżonym przez bossa. Opisy przedmiotów w dalszym ciągu są w większości lakoniczne i po śmieci odradzamy się przy ognisku. Fani Dark Souls rozpoznają wspólny rodowód.

Mimo wszystko Sekiro różni się także pod wieloma względami. Jest to bardziej pionowa gra, w której możesz skakać po dachach oraz używać haka do poruszania się po świecie. Sekiro zachęca również do ukrywania się, jeśli jest to możliwe. Jeśli ciche zabójstwo się nie uda, musisz skupić się na umiejętności parowania. Dark Souls było grą polegającą na unikaniu ciosów. W Sekiro to nie przejdzie. Musisz wyciągnąć swój miecz i stanąć do bezpośredniej konfrontacji z wrogiem.

Anno 1800

Anno to seria o handlu i łańcuchach dostaw. Nie zmieniło się to w przypadku Anno 1800. Przenosimy się do epoki wiktoriańskiej, gdzie budujemy transatlantyckie imperium. To powoduje różnego rodzaju komplikacje, powolne dostarczanie stali do twoich kolonii, używanie jej do budowy gorzelni, a następnie powolne wysyłanie rumu z powrotem do Wielkiej Brytanii z nadzieją, że to wystarczy, aby zaspokoić obywateli.

Brzmi to o wiele łatwiej niż wygląda, ponieważ w Anno 1800 znajdziemy dziesiątki różnych produktów, które musisz dostarczyć zarówno w Nowym, jak i Starym Świecie. Kilka firm, fabryka, zanim się zorientujesz, masz tysiące metropolii, kilkanaście łowisk i browarów, ale jakimś cudem znowu zaczyna ci brakować cygar. Czas zbudować kolejną plantację tytoniu. Jest już trzecia w nocy, a ty miałeś iść spać kilka godzin temu. Prawdopodobnie jest jednak czas, aby wytyczyć jeszcze jeden szlak, prawda?

Divinity: Original Sin 2

Pierwsze Divinity: Original Sin było jedną z najlepszych gier 2014 roku na PC. Przypominała izometryczne cRPG, które rozwijały się przez lata, zamiast powoli umierać na początku XX wieku. Divinity: Original Sin 2 jest lepsze pod każdym względem i plasuje się obok Wiedźmina 3, jako jedna z najlepszych gier RPG wydanych w tej dekadzie.

Divinity: Original Sin 2 podnosi poprzeczkę, łącząc przekonujące dialogi z charakterystycznym dla Larian podejściem po mechaniki. Każde zadanie, dialog i interakcja są modyfikowane przez unikalne cechy twojej postaci, takie jak rasa i pochodzenie.

Kingdom Come Deliverance

Jeśli jesteś fanem gier RPG z otwartym światem, nie przegap Kingdom Come Deliverance. Ta gra jest w zasadzie realistycznym Skyrimem osadzonym w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Jesteś synem kowala. Awans w opętanym obsesją klasową społeczeństwie około roku 1400 wymaga wiele czasu i ciężkiej pracy. Spędzisz dzień wlokąc zepsutą zbroję szlachcica do lasu, który będzie polował na króliki. Zdobycie pierwszego miecza zajmie wiele godzin. Sama umiejętność czytania wymaga podniesienia poziomu umiejętności.

Wiedźmin 3

Ostatni rozdział trylogii opowiadającej historię Geralta z Rivii łączy ponurą, realistyczną atmosferę, z której słynie seria, z otwartym światem przypominającym Skyrim - ale tak bardzo zróżnicowanym.

O Wiedźminie nie trzeba wiele mówić. Gra zdobyła całe mnóstwo branżowych nagród oraz świetnych recenzji w czołowych portalach na całym świecie. Jeśli się pospieszymy, grę możemy ukończyć w 60-80 godzin. Czujesz się odkrywcą? Przygotuj się na 200 godzin zabawy. Nie licząc dodatków.

XCOM 2

W XCOM 2 dowodzisz armią żołnierzy, którzy ryzykują życiem, aby pokonać zagrożenie. To nie jest żart. Jeśli jeden z komandosów umrze, pozostanie martwy, zabierając ze sobą swoje z trudem zdobyte doświadczenie. Zbyt wiele błędnych ruchów może sprawić, że twój oddział będzie pełen nowicjuszy, a nie weteranów. Może cię to zmusić do ponownego uruchomienia gry.

Taktyczna walka turowa w XCOM 2 jest trudna. Zarówno mapy jak i przeciwnicy są losowo przydzielani do każdej misji, jednak gra daje mnóstwo czasu na przemyślenie dalszych ruchów. Podczas strategicznej fazy między misjami zajmiesz się zadaniami organizacyjnymi - zarządzaniem finansami, zwiększaniem wpływów organizacji XCOM, badaniem nowo odkrytych technologii obcych itd. Musisz utrzymać balans pomiędzy atakowaniem kosmitów w ich najbardziej wrażliwe miejsca, unikając ich kontrataków, przez cały czas żonglując skąpymi zasobami. To jest świetne.

Gra oferuje niemal nieskończoną grywalność. Jeśli znudzi ci się podstawowa wersja, dwa dodatkowe tryby zmieniają XCOM 2 w zupełnie nowe gry. War of the Chosen to oficjalne rozszerzenie Firaxis. Dodaje ono mnóstwo nowych frakcji, wrogów, wątków fabularnych, broni i nie tylko. Modyfikacja Long War 2 znacznie wydłuża czas gry i zwiększa znaczenie działań strategicznych oraz planowania zasobów.

