Najlepsze dyski SSD M.2 do 200 złotych. Najtańsze dyski M.2 w 2023 roku

Szybki transfer danych? Zapewni go dysk SSD. A który model warto nabyć? Nie musisz dużo płacić - prezentujemy nasze propozycje poniżej 200 złotych

WD Green SN350

WD Green SN350 to konstrukcja konstrukcja M.2 2280. Parametry szybkości odczytu i zapisu wynoszą tu 2400 MB/s oraz 1650 MB/s. Pojemność 480 GB umożliwia zgromadzenie większych ilości danych. Dzięki dostępnemu do pobrania interfejsowi Western Digital SSD Dashboard możesz monitorować stan dysku, zyskując jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. Producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji, a szacowana żywotność to równy milion godzin.

ADATA XPG SX6000 Pro

ADATA XPG SX6000 Pro to model wykorzystujący pamięć flash 3D NAND, co pozwala na osiągnięcie szybkość odczytu i zapisu wynoszących odpowiednio 2100 i 1500 MB/s. Został wyposażony w funkcje HMB (Bufor pamięci hosta) i SLC Caching. Obsługuje technologię korekcji błędów LDPC (Low-Density Parity-Check) w celu wykrywania i usuwania szerszego zakresu błędów danych, dla zapewnienia większej niezawodności transferów danych i dłuższej żywotności produktu.

KINGSTON A400 240GB

KINGSTON A400 to dysk SSD z interfejsem M.2, który pozwala na osiąganie prędkości wynoszących do 500 MB/s w odczycie i 350 MB/s w zapisie. Został skonstruowany z solidnych materiałów, które łagodzą wpływ wszelkich czynników zewnętrznych. Dodając do tego fakt, że dysk generuje niewielką ilość ciepła, można spodziewać się jego długiej żywotności oraz bezawaryjności. Sam producent udziela pięcioletniej gwarancji.

Silicon Power A55 512GB

Silicon Power A55 512GB to nowoczesny dysk SSD M.2. Pozwala na osiągnięcie szybkości odczytu wynoszącej 560 MB/s oraz zapisu na poziomie 530 MB/s. Jego niezawodność MTBF wynosi 1 500 000 godzin. Do zakupu skłania także zastosowanie w nim technologii NCQ, S.M.A.R.T. oraz TRIM.

Patriot P300 256GB

Patriot P300 256GB to dysk SSD M.2, cechujący się wysoką efektywnością energetyczną, co pozwala na skuteczne odprowadzanie ciepła. Zastosowano w nim również technologię korekcji błędów ECC. Jeśli chodzi o prędkość odczytu i zapisu, wynoszą one odpowiednio 1700 MB/s i 1100 MB/s. Wysoki TBW na poziomie 320 TB umożliwia wgrać do pamięci znaczną ilość danych, wielokrotnie zastępując je kolejnymi plikami.

KIOXIA Exceria 500GB SSD

KIOXIA Exceria 500GB SSD to dysk wewnętrzny. Może pochwalić się szybkościami zapisu i odczytu wynoszącymi odpowiednio 1600 i 1700 MB/s. Dysk ten doskonale radzi sobie z obsługą niewielkich plików, co przedkłada się na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania dostępu do określonych danych. Czas ładowania i zamykania systemu może skrócić się do zaledwie kilkunastu sekund.

Dysk SSD - który kupić?

Dyski SSD dzielmy na dwie kategorie: mając interfejs SATA oraz M.2. Interfejs M.2 pozwala osiągnąć szybkość transferu danych wynoszącą 4 GB/s, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu czterech torów PCIe 3.0. Dużą zaletą modeli M.2 są ich niewielkie rozmiary - szerokość to zazwyczaj 22 mm przy długości wynoszącej od 30 do 110 mm - oraz liczne opcje pojemnościowe. Najmniej pojemne to modele oferujące 120 GB miejsca na dane, największe pozwalają na zapisanie nawet 4 TB.

W cenie do 200 złotych możesz znaleźć dobry dysk SSD M.2 mający do 1 TB pojemności. To dobre rozwiązanie na dysk systemowy - jego użycie sprawi, że system operacyjny będzie działać wręcz błyskawicznie. Nic też ne stoi na przeszkodzie, aby były tam zainstalowane aplikacje, które również wykorzystają jego możliwości. Każda propozycja M.2, niezależnie od swojej pojemności, to gwarancja szybkiego transferu danych i praktycznie wieloletnia bezawaryjność. Wybierz model M.2 dla siebie i zamów go już dzisiaj!