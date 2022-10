Najlepsze dyski SSD M.2 do 400 złotych. Dyski M.2 w dobrej cenie

Jeśli szukasz dysku SSD o większej pojemności, a zarazem nie chcesz wydawać więcej, niż 400 złotych, oto pięć propozycji, na które warto zwrócić uwagę.

Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 512GB

Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 512GB zwraca uwagę dwoma cechami: kontrolerem Gen 4x4 NVMe i pamięcią 3D TLC NAND. Ich wykorzystanie pozwala mu na uzyskanie prędkości zapisu 3900 MB/s oraz imponującej szybkości odczytu 7000 MB/s. Niskoprofilowy, aluminiowy radiator z powłoką grafenową zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. Producent udziela 5-letniej gwarancji.

Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980

Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 wyróżnia się choćby tym faktem, że jest to pierwszy dysk konsumencki producenta bez pamięci DRAM. Dzięki zastosowaniu kontrolera Samsung Pablo, opartego na najnowszej technologii V-NAND (V6) i ulepszonym TurboWrite, jest w stanie zapewnić prędkości odczytu i zapisu odpowiednio do 3100 i 2600 MB/s. Technologia bufora pamięci hosta (HMB) poprawia aż o 56% wydajność energetyczną tego modelu.

GOODRAM 512GB M.2 PCIe NVMe PX500

Dysk GOODRAM 512GB M.2 PCIe NVMe PX500 zbudowano z użyciem pamięci flash nowej generacji w technologii 3D. Wyposażony został w wiele funkcji gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność. Obudowa jest na tyle cienka, że nie ogranicza montażu w notebookach, a zarazem skutecznie odprowadza ciepło podczas pracy. Prędkość odczytu wynosi 2000 MB/s, a zapisu 1600 MB/s. Niezawodność MTBF szacowana jest na 1,5 mln godzin, a producent udziela na ten model 36 m-cy gwarancji.

Kioxia Exceria G2

Kioxia Exceria G2 to dysk, w którym wykorzystano pamięć BiCS FLASH 3D, co w połączeniu z technologią pionowej struktury umożliwia osiągnięcie szybkości odczytu sięgającej 2100 MB/s, a przy zapisie - do 1700 MB/s. Kolejna zaleta to przemyślana konstrukcja, skutecznie odprowadzająca ciepło. Obiecuje to wysoką bezawaryjność oraz długi czas wydajnego korzystania z dysku.

Patriot P400 512GB M.2 PCIe Gen 4 x4

Patriot P400 512GB M.2 PCIe Gen 4 x4 to nowoczesny układ, oferujący prędkości odczytu i zapisu wynoszące odpowiednio 5000 MB/s i 3300 MB/s. Zastosowano w nim udoskonaloną osłonę termiczną wykonaną z grafenu., dzięki czemu ciepło jest rozpraszane efektywniej, a dysk działa tak samo szybko i wydajnie niezależnie od sytuacji. Producent daje na niego 36-miesięczną gwarancję.

Dysk SSD do 400 zł - co oferuje?

Dyski SSD z interfejsem M.2 pozwalają osiągnąć wysoką szybkość transferu danych. Jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu czterech torów PCIe 3.0. W przypadku dysków z interfejsem SATA III teoretycznie możliwa jest prędkość do 6 Gbit/s, jednak rzadko kiedy przekracza ona 550 MB/s. Podobnie jak i tańsze oraz droższe modele, również te dyski SSD mają niewielkie gabaryty, od 22 do 110 mm. Ich pojemność maksymalna wynosi 4 TB.

W cenie do 400 złotych bez problemu kupisz nowoczesny dysk SSD M.2 z pojemnością od 500 GB do 1 TB, a w niektórych promocjach da się nabyć w tej cenie nawet pojemniejsze modele. Każda prezentowana tu propozycja M.2 to koszt normalny - czyli bez promocji lub specjalnych zniżek. Możesz wybrać go i zamówić już dzisiaj, aby cieszyć się błyskawicznym transferem danych.

A jeśli taka pojemność nie jest Ci potrzebna i szukasz tańszego dysku, zobacz nasz ranking "Najlepsze dyski SSD M.2 do 200 złotych".