Najlepsze dyski SSD M.2 powyżej 400 złotych. Który warto kupić?

Chcesz zapewnić sobie dysk SSD o dużej pojemności? Polecamy pięć wartych uwagi modeli.

Crucial 1TB M.2 PCIe NVMe P2

Fot.: Crucial

Crucial 1TB M.2 PCIe NVMe P2 to propozycja dla osób, które chcą poczuć pełną wydajność. Pomaga w tym preinstalowane oprogramowanie, za pomocą którego można ją optymalizować, aktualizować firmware oraz zadbać o bezpieczeństwo danych. Maksymalna prędkość odczytu to 2400 MB/s, a zapisu - 1800 MB/s. Model ten korzysta z technologii technologii TRIM, która

Adata XPG Gammix S70 Blade M.2

Fot.: Adata

Adata XPG Gammix S70 Blade M.2 to szybkość odczytu 7400 MB/s oraz szybkość zapisu 5500 MB/s. Model ten jest wyposażony w solidny i odporny na wysokie temperatury aluminiowy radiator, który skutecznie odprowadza ciepło. Zwraca uwagę jego opływowa konstrukcja, zdobiona wyżłobionymi liniami geometrycznymi. Wykorzystuje do działania pamięć flash 3D NAND. Zapewnia także obsługę technologii kodu korekcji błędów LDPC do wykrywania i korekty szerokiego zakresu błędów danych, obsługuje ochronę danych E2E, technologii RAID Engine i szyfrowanie AES 256-bit.

Samsung SSD 970 EVO PLUS 1TB

Fot.: Samsung

Samsung SSD 970 EVO PLUS wykorzystuje najnowszą technologię V-NAND i zoptymalizowane oprogramowanie sprzętowe. Pozwala mu to osiągnąć sekwencyjne prędkośvi odczytu/zapisu wynoszące odpowiednio 3500 MB/s oraz 3300 MB/s. Zapewnia przy tym energooszczędność, a nad całością działania czuwa kontroler Phoenix, zoptymalizowane oprogramowanie sprzętowe oraz inteligentna technologia TurboWrite. Zaawansowany niklowany kontroler i rozpraszacz ciepła firmy Samsung zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła. System Dynamic Thermal Guard automatycznie monitoruje temperaturę pracy i utrzymuje ja na optymalnym poziomie ograniczając spadki wydajności.

GOODRAM 1TB M.2 PCIe NVMe IRDM

Fot.: Goodram

GOODRAM 1TB M.2 PCIe NVMe IRDM to wydajny model, który osiąga szybkość do 3200 MB/s w odczycie i 3000 MB/s w zapisie. Wyposażono go w szybkie interfejs PCIe Gen 3x4. Producent oferuje 60 miesięcy gwarancji oraz bezpłatne wsparcie techniczne.

Lexar NM620 1 TB M.2 2280

Fot.: Lexar

Lexar NM620 1 TB M.2 2280 to model mający interfejs M.2 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 oraz wbudowaną kość pamięci 3D NAND. Umożliwia to prędkości odczytu i zapisu na poziomie odpowiednio 3300 MB/s i 3000 MB/s. Dodatkowo dysk korzysta z technologii LDPC (Low-Density Parity Check), która koryguje błędy podczas przenoszenia plików. Producent udziela na niego 5-letniej gwarancji.

Dysk SSD powyżej 400 zł - czego możesz się spodziewać?

Dyski SSD z interfejsem M.2, które kosztują powyżej 400 złotych, to szeroki wybór modeli o zróżnicowanych pojemnościach - od 500 GB do 4 TB. Od tej kwoty można przyjąć, że jesteśmy już na "wyższej półce" cenowej, dlatego płacimy więcej, ale wymagamy za to najlepszych rozwiązań. Podobnie jak i tańsze modele, dyski SSD powyżej 400 złotych mają niewielkie gabaryty, zaczynające się już od 22 mm, jednak ważne jest to, co niewidoczne, a więc zastosowane technologie, kontroler oraz konstrukcja. Prezentowane powyżej modele obiecują długotrwałe użytkowanie i doskonałą wydajność.

