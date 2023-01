Najlepsze dyski SSD SATA do 200 zł - przegląd 2023

Szybki dysk twardy bez przepłacania? Proszę bardzo, oto propozycje za mniej, niż 200 złotych.

Spis treści

KIOXIA 480GB 2,5" SATA SSD EXCERIA

Fot.: Kioxia

KIOXIA EXCERIA to dysk SSD oferujący prędkość odczytu na poziomie 555 MB/s, a zapisu 540 MB/s. Dzięki pamięci BiCS FLASH ma zapewniać optymalne parametry i niezawodność, a zastosowanie technologii pionowej struktury komórek pamięci umożliwiło osiągnięcie wydajność na najwyższym poziomie. Niezawodność MTBF szacowana jest na 1,5 mln godzin. Dysk ma 36-miesięczną gwarancję.

KINGSTON A400 240GB SSD

Fot.: Kingston

KINGSTON A400 240GB SSD to dysk doskonale nadający się na system lub archiwum ważnych plików. Wyposażono w najnowszej generacji dwukanałowy kontroler, zapewniający prędkości na poziomie 500MB/s przy odczycie i 350MB/s przy zapisie. Jego konstrukcja bazuje na pamięci NAND flash TLC. Waży zaledwie 41 g, a niezawodność MTBF szacowana jest na 1,5 mln godzin.

Zobacz również:

Crucial BX500 240GB

Fot.: Crucial

Crucial BX500 to 240 GB pojemności - w sam raz na system. Prędkość odczytu wynosi tu 540 MB/s, a zapisu 500 MB/s. Dzięki zastosowaniu technologii S.M.A.R.T (monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku) masz zawsze pewność, że nic złego nie spotka zapisanych danych. Szacowany czas MTBF to 1,5 mln godzin. Dysk obejmuje 36-miesięczna gwarancja producenta.

Adata Ultimate SU630 240GB

Fot.: Adata

Adata Ultimate SU630 240GB oferuje prędkość do 520 MB/s w odczycie, która pozwala szybko przystąpić do zabawy lub pracy. Zapis z prędkością do 450 MB/s umożliwia szybkie kopiowanie lub przenoszenie danych. Algorytmy LDPC, za sprawą zaawansowanej korekcji błędów, zapewniają stały dostęp do cennych zdjęć czy muzyki oraz wykrywają i automatycznie naprawiają nieprawidłowości w strukturze danych. Szacowany czas MTBF to 1,5 mln godzin. Dysk obejmuje 36-miesięczna gwarancja producenta.

GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400

Fot.: GOODRAM

GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400 to dysk zapewniający prędkość odczytu na poziomie 550 MB/s, a zapisu 500 MB/s. Maksymalny losowy odczyt/zapis danych 4K wynoszą odpowiednio 75500 i 76 800 IOPS. CX400 bazuje na pamięciach flash TLC NAND wykonanych w technologii 3D. Niezawodność MTBF szacowana jest na 2 miliony godzin roboczych. Producent udziela na dysk 36 miesięcy gwarancji.

Patriot P210 512GB

Patriot P210 512GB sprawdzi się zarówno jako dysk systemowy, jak również jako magazyn dla Twoich multimedialnych kolekcji oraz kopii zapasowych. Najnowsza wersja kontrolera SATA III z udoskonaloną obsługą zarządzania dużymi plikami oraz algorytmem korekcji błędów w połączeniu z wysoką wydajnością zastosowanych komponentów pozwalają na maksymalną prędkość odczytu na poziomie 520 MB/s oraz maksymalną prędkość zapisu na poziomie 430 MB/s. Dysk obejmuje 36-miesięczna gwarancja producenta.

Silicon Power Ace A55 256GB

Fot.: Silicon Power

Silicon Power Ace A55 256GB to dysk wyposażony w interfejs SATA III 6 G/s. Został wyposażony w szybki kontroler oraz pamięć NAND Flash. Umożliwia szybkość transmisji danych dochodzącą do nawet 550/450 MB/s dla odczytu/zapisu danych. A szereg wewnętrznych mechanizmów, takich jak S.M.A.R.T czy ECC, dba o bezpieczeństwo danych.Zwraca uwagę również niewygórowaną ceną. Gwarancja producenta to 36 miesięcy.

Dyski SSD SATA

Dyski SSD SATA cechuje wysoka bezawaryjność - związana z brakiem elementów ruchomych - oraz duża szybkość transferu danych. Zastosowanie interfejsu SATA III umożliwia osiągniecie prędkości wynoszących nawet do 6 Gbit/s. Rzadko jednak który model jest w stanie osiągnąć takie prędkości, ale należy od razu zauważyć, że szybkość odczytu w każdym modelu to co najmniej 500 MB/s, co umożliwia płynną pracę aplikacji, gier oraz programów biurowych. Dlatego dyski SATA wciąż są dostępne na rynku w wielu zróżnicowanych wersjach. Podobnie jak i przy dyskach M2., także tutaj mamy pojemności od 240 GB do 4 TB. Pozwala to na optymalne dopasowanie pojemności do potrzeb.