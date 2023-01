Najlepsze dyski SSD SATA do 400 zł - przegląd 2023

Jeśli szukasz dysku SATA o dobrej pojemności i do maksymalnie 400 złotych, pomożemy w wyborze najbardziej korzystnej propozycji.

Spis treści

HP S700 500 GB 2.5" SATA III

Fot.: HP

HP S700 500 GB 2.5" SATA III to poręczny dysk SSD o pojemności wynoszącej 500 GB. Szybkość odczytu 560 MB/s oraz zapisu na poziomie 515 MB/s sprawiają, że doskonale posłuży do codziennych czynności. Szacowane TBW to aż 295 TB i 2 miliony godzin. Zaletą są funkcje S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), NCQ - Native Command Queuing, a także obsługa TRIM. Doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących taniego, szybkiego nośnika danych.

SAMSUNG 870 Evo 500GB SSD

Fot.: Samsung

SAMSUNG 870 Evo to dysk SSD o pojemności 500 GB. Osiąga maksymalny limit sekwencyjnych prędkości interfejsu SATA na poziomie do 560 MB/s (odczyt) oraz 530 MB/s (zapis). Przepustowość to zasługa dużego buforu dysku technologii TurboWrite. Zastosowano tu kości pamięci V-NAND. Dane na dysku są chronione przez aktualizacje oprogramowania, natomiast jego stabilna praca jest możliwa za sprawą kontroli parametrów jego działania.

Kingston A400 960GB

Fot.: Kingston

Kingston A400 960GB wykorzystuje udoskonalony kontroler Kingston A400, dzięki czemu oferuje stabilny zapis plików na poziomie do 450 MB/s i prędkości odczytu sięgające do 500 MB/s. Zastosowana technologia S.M.A.R.T pozwala na wykrywanie potencjalnych błędów, dzięki czemu masz pewność, że nie utracisz cennych danych. Producent udziela 36 miesięcy gwarancji na ten model.

GOODRAM CX400 1TB SSD

Fot.: GOODRAM

GOODRAM CX400 1TB SSD to model 2,5", oferujący taką prędkości odczytu i zapisu wynoszące odpowiednio 550 MB/s i 500 MB/s. Struktura tego dysku została pomyślana tak, aby maksymalnie skutecznie odprowadzać ciepło, w czym zdecydowanie pomaga niższe zużycie energii w porównaniu do dysku HDD. Szacowany czas niezawodności dysku to 2 miliony godzin. Zastosowana technologia S.M.A.R.T raportuje wszystkie błędy, jakie mogą się w najbliższej przyszłości pojawić w urządzeniu.

CRUCIAL MX500 500GB SSD

Fot.: Crucial

CRUCIAL MX500 500GB SSD to dysk korzystający z autorskiej technologii dynamicznego przyspieszania zapisu - wykorzystuje elastyczną pulę szybkich, jednopoziomowych komórek pamięci flash, aby generować prędkości odczytu 560 MB/s oraz 510 MB/s zapisu. Zużywa tylko minimalną ilość energii i zapewnia wysoki stosunek ceny do wydajności. Wykorzystuje do sprawnego działania technologie NCQ, S.M.A.R.T. oraz TRIM, co jeszcze bardziej podnosi komfort użytkowania.

Patriot 960GB 2,5" SATA SSD BURST ELITE

Fot.: Patriot

Patriot 960GB 2,5" SATA SSD BURST ELITE korzysta z interfejsu SATA III 6 Gb/s, który jest wstecznie kompatybilny z SATA II 3 Gb/s. Osiąga szybkości odczytu i zapisu wynoszące 450 MB/s i 320 MB/s. Dodatkową zaletą jest wsparcie dla technologii TLC i QLC NAND. Szacowany czas niezawodności to 2 mln godzin roboczych. Model ten obejmuje 36 miesięcy gwarancji od producenta.

WD Red SA500 500 GB 2.5"

Fot.: Western Digital

WD Red SA500 500 GB 2.5" korzysta z pamięci Triple Level Cell (TLC), co pozwala na zapisywanie do trzech bitów informacji w jednej komórce. To sprawia, że prędkości odczytu i zapisu danych stoją na przyzwoitym poziomie - wynoszą odpowiednio 560 i 530 MB/s. Dodatkowo autorskie technologie producenta mają znaczący wpływ na szybkość i wydajność pracy tego modelu.

Dlaczego warto postawić na dyski SSD SATA?

Dyski SSD SATA jako pierwsze zawojowały skutecznie rynek, oferując znacznie większą szybkość i wygodę niż tradycyjne dyski HDD. W chwili obecnej możemy znaleźć w sprzedaży takie modele o pojemnościach od 128 GB do nawet 4 TB. Dzięki używaniu w nich interfejsu SATA III możliwe jest osiągnięcie szybkości odczytu i zapisu wynoszących co najmniej 500 MB/s. Gwarantuje to bardzo płynną pracę programów, aplikacji oraz gier. Dyski SSD doskonale nadają się jako nośniki systemu - szybki transfer danych pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności.

Wartą uwagi zaletą są także bardzo przystępne ceny za dyski SATA III - bez problemu znajdziesz propozycje za mniej niż 200 złotych, są to jednak zazwyczaj modele mające 256 lub 512 GB pojemności. Jeśli chcesz mieć do dyspozycji 1 TB lub więcej przestrzeni na pliki, wówczas wydatek będzie wynosić od 200 do 400 złotych. I to właśnie takie modele prezentujemy w obecnym zestawieniu.