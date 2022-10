Najlepsze dyski SSD SATA powyżej 400 zł - przegląd 2022

Jeśli wydajesz na dysk SSD SATA ponad 400 złotych, możesz spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. Które modele warto nabyć?

Dyski SATA powyżej 400 złotych

Jeśli decydujesz się na zakup dysku SATA za więcej niż 400 złotych, wówczas możesz spodziewać się pojemności co najmniej 500 GB, a maksymalnie - 4 TB. W tej cenie producenci szykują swoje najlepsze modele, korzystające z najnowszych rozwiązań technologicznych. Oczywiście nie oznacza to, że tańsze modele są pod tym względem gorsze - znajdziesz u nas zestawienie Najlepsze dyski SSD SATA do 400 zł. Po prostu połączenie dużej pojemności z szybkościami daje największe pole do popisu.

Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO

Fot.: Samsung

Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO to dysk zapewniający prędkość odczytu na poziomie 560 MB/s oraz zapisu wynoszącą 530 MB/s. Wykorzystuje w tym celu najnowszy kontroler V-NAND i MKX 6, szeroki zakres kompatybilności oraz wsparcie oprogramowania Samsung Magician. Ponadto Inteligentna technologia TurboWrite przyspiesza prędkość zapisu i utrzymuje wysoką wydajność przez długi czas dzięki większemu zmiennemu buforowi. Funkcja czuwania pozwala na zmniejszenie zużycie energii przy jednoczesnej gotowości do działania w ułamku sekundy.

Crucial 1TB 2,5" SATA SSD MX500

Fot.: Crucial

Crucial 1TB 2,5" SATA SSD MX500 to model, dzięki któremu osiągniesz prędkości odczytu/zapisu na poziomie nawet 560/510 MB/s. Zastosowane tu 64-warstwowe kości pamięci 3D NAND zużywają jedynie minimalne ilości energii, a przy tym dostarczają wyjątkowe osiągi. Technologia dynamicznej akceleracji zapisu (DWA) wykorzystuje szybką, jednopoziomową pamięć flash, aby zagwarantować wydajność oraz energooszczędność. A dzięki 256-bitowemu, sprzętowemu szyfrowaniu AES ochronisz swoje pliki przed dostępem niepowołanych osób.

GOODRAM 2TB 2,5" SATA SSD IRDM PRO GEN. 2

Fot.: Goodram

GOODRAM 2TB 2,5" SATA SSD IRDM PRO GEN. 2 osiąga maksymalną prędkość odczytu na poziomie 555 MB/s, a przy zapisie jest to 535 MB/s. Nowy IRDM Pro to odświeżona wersja flagowego dysku Iridium Pro, którego niezawodność i stabilność pracy została doceniona przez użytkowników w kraju i za granicą. Odświeżony dysk został wyposażony w pamięć 3D TLC NAND Flash i znakomity czterordzeniowy kontroler Phison PS3112-S12. Dopracowany firmware zapewnia pełne programowe zabezpieczenie danych, ich spójność oraz bezpieczeństwo w trakcie użytkowania.

WD 1TB 2,5" SATA SSD Red SA500

Fot.: WD

WD 1TB 2,5" SATA SSD Red SA500 zapewnia właściwą prędkość podczas transferu danych, dzięki zastosowaniu interfejsu SATA 6 Gb/s. Wynosi ona 560 MB/s przy odczycie oraz 530 MB/s przy zapisie. Oprócz użytku domowego doskonale nadaje się do do baz danych służących do przetwarzania transakcji online (OLTP), jest również zoptymalizowany pod kątem buforowania w systemach NAS, aby zapewniać szybki dostęp do najczęściej używanych plików.

Kingston 1TB 2,5" SATA SSD KC600

Fot.: Kingston

Kingston 1TB 2,5" SATA SSD KC600 wykorzystuje najnowszą technologię pamięci NAND 3D TLC, a pełen pakiet zabezpieczeń obejmuje szyfrowanie sprzętowe algorytmem z 256-bitowym kluczem, a także technologie TCG Opal i eDrive. Szybkość zapisu tego modelu to 520 MB/s, a przy odczycie jest to 550 MB/s. Niezawodność MTBF szacowana jest na równy milion godzin roboczych.