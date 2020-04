Najlepsze dystrybucje GNU/Linux w 2020 r.

Dzięki temu, że Linux to głównie projekt Open Source, jego aktualizacje oraz nowe wydania pojawiają się częściej niż jak to bywa w przypadku innych systemów operacyjnych. Jak wiadomo, często aktualizowany system, jest wykluczany z wszelkich odkrytych luk bezpieczeństwa. Jest także bardziej stabilny. Podpowiadamy jaką dystrybucję Linuxa wybrać w 2020 roku.

Istnieje bardzo wiele odmian systemów Linux. Można je podzielić na kilka kategorii. Dystrybucje lekkie jak Lubuntu, Arch czy Puppy, które można zainstalować na słabszych komputerach i tym dać im drugie życie. Są też dystrybucje uderzająco przypominające system Windows jak np. Mandriva. Wiele z nich jest przeznaczona dla użytkowników początkujących m.in. Ubuntu, ale są też takie dla bardziej zaawansowanych - Slachware. Mamy wersje desktopowe oraz serwerowe. W zależności od potrzeby i zastosowania jest z pośród czego wybierać.

Dzięki licencji Open Source, sprzyja to ich szybkiemu i nieustającemu rozwojowi. Każdy ma dostęp do źródeł binarnych i każdy z nas może przyczynić się do rozwoju systemu. W niektórych przypadkach, aktualizacje potrafią pojawiać się nawet co kilka dni. Nieustannie aktualizowany system, to bezpieczny system. Zatem jaki system wybrać w 2020r.? Poniżej przedstawiamy kilka opcji wartych uwagi

Ubuntu

System oparty na dystrybucji Debiana, przeznaczony do zastosowań biurowych, domowych i serwerowych. Projekt jest rozwijany w serwisie Lunchpad, a sponsorowany przez Marka Shuttlewortha Canonical Ltd. oraz Ubuntu Foundation. Według sondaży z 2012 roku, Ubuntu był najczęściej instalowana dystrybucją na komputerach osobistych. Kolejne wersje wydawane są w odstępach 6-cio miesięcznych, w kwietniu oraz październiku. Stąd też kod numeryczny, pierwsza liczba oznacza rok wydania, a druga miesiąc.

Najnowsze wydanie to:

Kernel w wersji 5.4

Gnome 3.36

PulseAudio 14.0

LibreOffice 6.4

Python 3 jako domyślna wersja

Game Mode

Ubuntu 20.04 Focal Fossa dostępne pod linkiem https://releases.ubuntu.com/20.04/

Linux Mint Debian Edition

LMDE to jedna z najlepszych alternatyw dla Ubuntu. Ta edycja jest jak najbardziej podobna do zwykłego Mint'a, ale pozbawiona została wszystkiego co znajdziemy w Ubuntu. Jej podstawą jest Debian. Ta dystrybucja także kierowana jest do początkujących użytkowników. Znajdziemy tu przydatne aplikacje i pełne wsparcie zaraz po ich instalacji. Według twórców ma po Debianie odziedziczyć cechy takie jak stabilność, szybkość i responsywność.

Najnowsze wydanie to:

Obsługa UEFI Secure Boot

Dostępna opcja automatycznego partycjonowania ze wsparciem dla LVM i całościowego szyfrowania dysku

Wsparcie NVMe

Cinnamon 4.4

LMDE 4 Debbe dostępny jest pod linkiem https://blog.linuxmint.com/?p=3867

Kali Linux

Kali z pewnością jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Jego przeznaczenie jest specyficzne. Służy do przeprowadzania testów penetracyjnych tj. bezpieczeństwa i łamania zabezpieczeń. Oparty jest na Debianie. W obecnej wersji dokonano wielu zmian względem poprzednich wersji. W nieodpowiednich rękach może być niebezpiecznym narzędziem.

Najnowsze wydanie to:

Domyślnie logujemy się na konto zwykłe Kali, a nie jak dotąd na root

Mniej rodzajów obrazów ISO

Zmiana GUI z GNOME na Xfce

Dodanie narzędzi: cloud-enum, emailharvester, phpggc, sherlock i splinte

Kali Linux 2020.1b dostępny jest pod linkiem https://www.kali.org/downloads/

Raspbian

Raspbian oferuje wyjątkowo lekką i prostą w użyciu dystrybucję, specjalnie przygotowaną i zoptymalizowaną do pracy na mikrokomputerze jakim jest Raspberry Pi. Jest odpowiedni zarówno dla potrzeb amatorskich jak i najbardziej zaawansowanych użytkowników.

Najnowsze wydanie to:

Powrót widoku Places w menedżerze plików

Foldery mają nowe ikony

Aplikacja Orca

Nowe bloki w Scratch

Mikser audio

Raspbian jest dostępny pod linkiem https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Fedora

Fedora to dystrybucja rozwijana przez Fedora Project oraz Red Hat. Kolejne wydania pojawiają się często i zawierają najnowsze oprogramowanie, nawet podczas gdy nadal trwają prace nad wersją stabilną. W związku z tym oraz faktem powiązania z Red Hat'em, Fedore nie slusznie określa sie mianem Poligonu Red Hata. Dzieje się to dlatego, że dwa razy w roku wychodzą kolejne wydania jako przed pole testowe, rozwiązania które sie sprawdzą sa następnie wprowadzane do Red Hat Enterprise Linux.

Najnowsze wydanie to:

Binutils w wersji 3.2

Python 3.8

Glibc 2.31

Ruby 2.7

PHP 7.4

MariaDB 10.4

GNOME 3.36

Fedora jest dostępna pod linkiem https://getfedora.org/pl/