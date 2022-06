Najlepsze dystrybucje GNU/Linux w 2022 roku

Dzięki temu, że Linux to projekt Open Source, jego aktualizacje oraz nowe wydania pojawiają się częściej niż jw przypadku innych systemów operacyjnych. Podpowiadamy, jaką dystrybucję Linuxa wybrać w 2020 roku.

Istnieje bardzo wiele odmian systemów Linux. Można je podzielić na kilka kategorii. Dystrybucje lekkie - jak Lubuntu, Arch czy Puppy - które można zainstalować na słabszych komputerach i tym samym dać im drugie życie. Są też dystrybucje uderzająco przypominające system Windows, jak np. Mandriva. Wiele z nich jest przeznaczonych dla użytkowników początkujących, m.in. Ubuntu, ale są też takie dla bardziej zaawansowanych - Slachware. Mamy wersje desktopowe oraz serwerowe. Jest z czego wybierać, dzięki czemu znajdziesz odpowiedni w zależności od potrzeb.

Dzięki licencji Open Source, sprzyja to ich szybkiemu i nieustającemu rozwojowi. Każdy ma dostęp do źródeł binarnych i każdy z nas może przyczynić się do rozwoju systemu. W niektórych przypadkach, aktualizacje potrafią pojawiać się nawet co kilka dni. Nieustannie aktualizowany system, to bezpieczny system. Zatem jaki system wybrać w 2022 roku? Poniżej przedstawiamy kilka opcji wartych uwagi

Ubuntu

System oparty na dystrybucji Debiana, przeznaczony do zastosowań biurowych, domowych i serwerowych. Projekt jest rozwijany w serwisie Lunchpad. Główni jego sponsorzy to Marka Shuttleworth Canonical Ltd. oraz Ubuntu Foundation. Według sondaży z 2022 roku, Ubuntu był najczęściej instalowana dystrybucją na komputerach osobistych - stanowi 33,9% wszystkich altualnie używanych dystrybucji Linuksowych. Kolejne wersje wydawane są w odstępach sześciomiesięcznych, w kwietniu oraz październiku. Stąd też kod numeryczny, pierwsza liczba oznacza rok wydania, a druga miesiąc.

Najnowsze wydanie to Ubuntu 22.04 LTS (LTS - wydłużone wsparcie). Nazwa kodowa - Jammy Jellyfish. Edycję oparto na jądrze Linux 5.17 i wprowadza spore zmiany wizualne. Zaktualizowano widok działania, ekran blokady oraz logo systemu operacyjnego. Będzie otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń przez pięć lat od daty wydania - do 2027 roku.

Wymagania sprzętowe:

dwurdzeniowy procesor 2 GHz

RAM 4 GB

25 GB miejsca na dysku

połączenie z internetem

Ubuntu możesz pobrać tutaj.

Linux Mint Debian Edition

LMDE to jedna z najlepszych alternatyw dla Ubuntu. Ta edycja jest jak najbardziej podobna do zwykłego Mint'a, ale pozbawiona została wszystkiego co znajdziemy w Ubuntu. Jej podstawą jest Debian. Ta dystrybucja także kierowana jest do początkujących użytkowników. Znajdziemy tu przydatne aplikacje i pełne wsparcie zaraz po ich instalacji. Według twórców ma po Debianie odziedziczyć cechy takie jak stabilność, szybkość i responsywność.

Najnowsze wydanie to Linux Mint Debian Edition 5 - Elsie. Jak i poprzednie edycje, tak i ta opiera się na Debianie z gałęzi "Bullseye", ale ma oczywiście własne rozwiązania - programy i funkcje zapożyczone z Ubuntu.

LMDE 5 "Elsie" dostępne jest pod tym adresem.

elementary OS

elementary OS uchodzi za najładniejszą wizualnie edycję Linuksa. Jego interfejs przypomina macOS, dzięki czemu łatwo będzie na niego przeskoczyć osobom korzystającym z Maców. Dystrybucja oparta jest na Ubuntu, dzięki czemu nie tylko świetnie wygląda, ale jest również szybki i wydajny.

Najnowsza wersja nosi elementary OS 6.1 Jólnir. Jej wymagania sprzętowe to:

nowy Intel i3 lub porównywalny dwurdzeniowy 64-bitowy procesor

4 GB RAM

dysk SSD o pojemności przynajmniej 32 GB

dostęp do internetu

wbudowana lub przewodowa mysz/touchpad oraz klawiatura

ekran o rozdzielczości minimum 1024x768

elementary OS pobierzesz na tej stronie.

Nitrux

Nitrux uchodzi za najlepszą dystrybucję dla początkujących. Jest łatwy w personalizacji i pozwala na korzystanie z AppImages, dzięki czemu łatwo dostosować go do potrzeb. Wszystkie uruchamiane są w sandboxie firejail, która znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników. Zaletą dystrybucji jest prężna społeczność, co pozwala na znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania oraz znajdowania rozwiązań problemów.

Nitrux jest przeznaczony dla komputerów 64-bitowych, można jednak uruchamiać go na starszych maszynach za pomocą Legacy BIOS. System pobierzesz z tej strony.