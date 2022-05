Najlepsze ekranizacje gier komputerowych. Wybraliśmy 10 topowych filmów

Oglądanie hollywoodzkich ekranizacji gier RPG to zadanie trudne, a bywa, że i bolesne. Jeśli jednak macie wyjątkową ochotę obejrzeć tego typu film (ale boicie się skutków nieostrożnych eksperymentów), zajrzyjcie najpierw do naszej listy 10 najlepszych adaptacji gier komputerowych.

Spis treści

Angry Birds

Po sukcesie nie tylko gier, ale również gadżetów nawiązujących do Angry Birds, stworzenie filmu w tym uniwersum było tylko kwestią czasu. Twórcy nieźle poradzili sobie z zadaniem napisania scenariusza na podstawie gry o ptakach wystrzeliwanych w stronę zielonych świnek. Przede wszystkim postawili na komedię dla wszystkich grup wiekowych, wzbogaconą jednak odrobiną "niegrzecznego" humoru. Fabuła bazuje na kliszach o prześladowanym słabeuszu, który sam staje się prześladowcą, a potem urasta do rangi bohatera. W filmowym Angry Birds pojawiają się postaci doskonale znane fanom gry, które swoimi gagami uzupełniają wątłą fabułę.

Wilkołaki są wśród nas (2021)

Dość zaskakujący film na podstawie gry online o tym samym tytule. Twórcy przenoszą widzów do zaśnieżonego (i od pewnego momentu odciętego od świata) miasteczka Beaverfield w Stanach Zjednoczonych. Przewodnikiem po tej dość dziwacznej mieścinie staje się strażnik Finn Wheeler (Sam Richardson), który ma dopilnować budowy lokalnego rurociągu. Musi się jednak skonfrontować z czymś o wiele groźniejszym: wilkołakiem i niemal równie szalonymi sąsiadami napędzanymi rosnącą paniką. Galeria barwnych typów, przysypane śniegiem miasto i tajemnicze zagrożenie w komediowym sosie zaspokoi oczekiwania fanów komedii z drugim dnem.

Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Słynna ekranizacja z Angeliną Jolie często bywa odsądzana od czci i wiary. I jasne, Tomb Raider z początku wieku to żadna perła – fabuła jest schematyczna, Lara irytująco przerysowana, a efekty specjalne pozostawiają wiele do życzenia. Jednak film ma całkiem przyjemny klimat kina Nowej Przygody i wbrew oczekiwaniom potrafi wciągnąć. Po przymknięciu oka na fabularne dziury i mgiełkę kiczu można się bawić całkiem dobrze. Zawsze też warto przypomnieć sobie Daniela Craiga z przed-bondowskiej ery.

Resident Evil (2002)

Nie ma tu co prawda imponującego budżetu, efekty specjalne rozbrajają nieudolnością, a historia jest prosta jak budowa cepa, jednak film może wciągnąć – zwłaszcza niezaznajomionych z grą. Amnezja głównej bohaterki, złowroga korporacja i przerażające eksperymenty medyczne składają się na apetyczny koktajl z posmakiem kina klasy B. Twórcy nie spieszą się z odkrywaniem kart, dość długo zwlekając z ukazaniem głównej atrakcji programu, czyli zombie i mutantów. Resident Evil to prosty survival horror, który przypadnie do gustu miłośnikom opowieści o nieumarłych.

Mortal Kombat (1995)

Choć uniwersum Mortal Kombat ma potencjał na solidne filmy w duchu dark fantasy, kampowa ekranizacja z połowy lat 90. to najlepsze, na co możemy na razie liczyć. Choć scenariusz miał pewnie nie więcej niż 3 strony, aktorów wyciągnięto z 5 ligi, a dialogi pobrano z jakiegoś generatora, filmowi nie można odmówić uroku. Wisienką na torcie są zachwycająco upiorne efekty specjalne, których nieudolność po jakimś czasie zaczyna fascynować.

Uncharted (2022)

Film może pochwalić się widowiskowymi lokacjami, spektakularnymi efektami specjalnymi i dobrą obsadą. Nie ma tu miejsca na formalną fuszerkę, zmorę tak wielu filmów na podstawie gier. Nate w wykonaniu Hollanda to zabawny i wygadany chłopak z sąsiedztwa – na swoje szczęście nie jest powalającym hordy wrogów badassem, ale sympatycznym cwaniakiem rozgrywającym przeciwników sprytem i nieczystymi chwytami. Są w filmie sceny rodem z rozgrywki, są też gagi dodające prostej fabule kolorytu. Dobrze ogląda się niedobrany duet Nate'a i Sully'ego, a ich słowne potyczki bywają ciekawsze od starć z nieubłaganymi villainami.

Pokémon: Zemsta Mewtwo (Pokémon: Film pierwszy, 1998)

Pierwszy pełnometrażowy film z uniwersum Pokémonów. I choćby dlatego zyskał status produkcji kultowej. Opowieść koncentruje się wokół Mewtwo, zmodyfikowanym klona wymarłego gatunku Mew. Nowy twór jest wyjątkowo potężny, ale też niezbyt pozytywnie nastawiony do traktujących go instrumentalnie ludzi. Co łatwo przewidzieć, film podąża dobrze znanym schematem buntu nadnaturalnej istoty. Na drodze demonicznego Pokémona staje oczywiście Ash i jego ekipa. Pokémony są urocze, starcia odpowiednio widowiskowe, a Mewtwo jednocześnie złowrogi i tragiczny. Dla wielu osób ten seans będzie nostalgiczną podróżą do dzieciństwa i marzeń o zostaniu trenerem fantastycznych stworzeń.

Silent Hill (2006)

Horror na podstawie serii Silent Hill to jedna z ciekawszych adaptacji gier, jaka do tej pory powstała. Trudno oprzeć się wrażeniu, że film skierowany jest do osób, które dobrze znają uniwersum gier – inni mogą mieć problem z połapaniem się w tym koszmarnym świecie. Nie ułatwia tego enigmatyczna ekspozycja ani rwane sceny przypominające fragmenty z rozgrywki. Z kolei szokujący, surrealistyczny finał to prawdziwy test dla wytrzymałości przeciętnego widza. Koncepcja świata Silent Hill jest jednak ciekawa, a jej antyreligijny charakter dodaje całości dodatkowego smaku. Na fanach gore wrażenie powinny też zrobić filmowe potwory, których wygląd przenosi widza do jakieś piekielnej wersji doliny niesamowitości.

Pokémon Detektyw Pikachu (2019)

Trudno uwierzyć, że film o żółtym, puchatym stworku w czapce Sherlocka Holmesa może wywołać cokolwiek poza facepalmem. A jednak Detektyw Pikachu to naprawdę przyjemna rozrywka, zrealizowana z niezłym poczuciem humoru, przyzwoitym aktorstwem i lekkim dystansem. Twórcy nie nadają Pokémonom rangi historii większej niż życie, ale też nie traktują ich lekceważąco. Pikachu jest oczywiście uroczy, ale też wygadany i trochę fajtłapowaty, a na dodatek przemawia głosem Deadpo... Ryana Reynoldsa. Jego ludzki towarzysz Tim jest zagubiony i ogarnięty wyrzutami sumienia, dzięki czemu nie sprawia wrażenia dwuwymiarowej postaci z kreskówki (twórcy przemycili nawet mały character arc). Ten detektywistyczny (i niedobrany) duet niesie film, czyniąc z niego doświadczenie tak miłe, że aż przydałby się sequel.

Final Fantasy: Advent Children (2005)

Głośna filmowa kontynuacja serii gier Final Fantasy VII. Olbrzymie uniwersum, do którego nawiązuje produkcja, sprawia, że Advent Children jest filmem dość hermetycznym – najbardziej przypadnie on do gustu widzom dobrze znającym (i uwielbiającym) gry. Wszyscy inni mogą poczuć się wrzuceni w sam środek pędzących wydarzeń, w których zrozumieniu tylko w niewielkim stopniu pomaga prolog. Z drugiej strony, choć film odnosi się do bardzo rozbudowanego świata, dużą jej część stanowią brutalne starcia bohaterów i enigmatyczne dialogi. Film trzeba docenić ze względu na malowniczą stronę wizualną. Świetnie prezentuje się zarówno scenografia i design postaci, jak i pełne rozmachu sceny walk i pościgów. Dla miłośników wszelkiego fantasy seans Advent Children może też być pierwszym krokiem w stronę zgłębienia uniwersum gier.

