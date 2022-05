Przyjemny wieczór przed ekranem? Znaleźliśmy wyjątkowe produkcje dla sympatyków romansu - przedstawiamy, które seriale i komedie na Netflix są godne twojej uwagi!

Najlepsze filmy i seriale romantyczne na Netflix - Top 10

Komedie romantyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród widzów już w latach 30-tych XX wieku. Spoglądając na kluczowe produkcje oraz ich odbiór, na świecie znajdziemy równie wielu sceptyków, jak i sympatyków gatunku. Wybór produkcji na romantyczny wieczór bywa jednak trudny, ponieważ na rynku roi się od filmów opowiadających o miłości kochanków, intrygach i niedopowiedzeniach w relacji. Postanowiliśmy więc zestawić aż 10 tytułów seriali i filmów, które mogą znaleźć uznanie u nawet najbardziej wymagających widzów!

Najlepsze filmy i seriale romantyczne na Netflix - Top 10: propozycje

Emily w Paryżu - 2020

Dyrektorka działu marketingu otrzymuje wymarzoną posadę w mieście miłości. Paryż stawia przed bohaterką wiele wyzwań, ale i szans na nawiązanie nowych relacji. Jak się okazuje, amerykankę uwodzą nie tylko mężczyźni, ale i kobiety - francuska historia wnosi do jej życia wiele nowości. Czy trafi na wymarzonego partnera? O tym, przekonamy się w dwóch sezonach serialu dostępnych na Netflix. Mamy również dobrą wiadomość dla fanów - to nie koniec przygód Emily, serwis zapowiedział dwie kolejne części!

W rytmie świąt - 2021

Środowisko popularnej gwiazdy hip hop znacząco różni się od odpowiedzialnej dziennikarki, jednak los łączy ich drogi. Akcja francuskiego serialu toczy się w uwielbianym okresie świątecznym. Czy gorące uczucie wystarczy, aby przezwyciężyć przeciwności losu? Romans będzie wymagał od bohaterów wielu ustępstw i zmian przyzwyczajeń. Jeśli przed seansem chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz wpis.

Friendzone - 2021

Czy kiedykolwiek słyszeliście o uczuciu, które zostaje stłamszone w relacjach przyjacielskich? Francuski film znacząco przybliży losy niespełnionych kochanków i zjawisko określane jako friendzone. Czy przerodzenie się niewinnej przyjaźni w romans jest możliwe? Thibault zawalczy o serce Rose na wszelkie możliwe sposoby, jednak czy będzie to wystarczające?

Plan na miłość - 2018

Elsa nie radzi sobie po rozstaniu oddając się melancholii. Niemal dwuletnią samotność, przerywa niecodzienny pomysł ośmiorga przyjaciół, zwiastując romans z tajemniczym partnerem. Niespodziewana relacja przeradza się w pełnię emocji, która w każdej chwili może zostać zaburzona przez tajemnicze sekrety. Losy głównej bohaterki możemy śledzić w aż trzech sezonach serialu.

Miłość pod jednym dachem - 2019

Pozornie ustabilizowane życie w San Francisco okazuje się dramatem. Gabriela wygrywa opuszczony hotel w Nowej Zelandii i pozostawia dotychczasowe życia za oceanem. Miejscowy fachowiec daje się we znaki bohaterce, choć nowa znajomość wydaje się być intrygująca. Podróż w nieznane okazuje się być początkiem nowego (i szalonego) rozdziału w życiu.

Nie uciekniesz od miłości - 2021

Rozczarowania bolą najbardziej - przekonuje się o tym Erica tuż po odwołanych zaręczynach. Niespodziewana wyprawa do rajskiego kurortu w celach zawodowych, okazuje się być jeszcze większą ''niespodzianką''. Losy byłych partnerów zawiązują się w dość niezręcznych okolicznościach. Zbieg okoliczności i przypadkowe spotkanie wnoszą do życia bohaterki wiele zawirowań.

Wieczny singiel - 2021

Peter wybiera się do rodzinnego domu, jednak brak drugiej połówki wiązałby się z falą pytań. Przyjacielska przysługa okazuje się być świetnym planem na nadchodzące święta. Wieloletnia relacja odkrywa przed głównymi bohaterami nieznane. Kanadyjska komedia gwarantuje dawkę humoru i romantyzmu, a jednocześnie pokazuje jak ważna jest szczera rozmowa.

Bridgertonowie - 2020

Pora na serial inspirowany bestsellerowymi powieściami Julii Quinn - akcja toczy się w XIX wieku w Anglii. Śledzimy perypetie ośmiorga rodzeństwa z wyższych sfer - nie brakuje tu dość prozaicznych przygód, jak i wątków miłosnych oraz samotności. Dotychczas ukazały się dwa sezony serialu - na ten moment oczekujemy na premierę 3 części. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym wpisie.

Holiday - 2006

Czy kiedykolwiek chcieliście uciec na drugi koniec świata i na moment zapomnieć o dotychczasowym życiu? Tę okazję mają główne bohaterki komedii, które pragną odpocząć od gorzkich rozczarowań. Kilkudniowe wakacje w obcych domach dostarczają wielu emocji, które diametralnie zmieniają ich życie - Amandę i Iris dzielą 4 tysiące kilometrów. Jak się okazuje, powrót do swoich domów okaże się być wielkim wyzwaniem.

Listy do Julii - 2010

Przenosimy się do Verony, a konkretniej do domu Julii Kapulet z „Romea i Julii”. Główna bohaterka oddaje się lekturze listów sprzed dekad i postanawia rozpocząć niewinną korespondencję z jedną z autorek. Finalnie wyruszają na poszukiwanie dawnej miłości, co z pozoru wydaje się być szaleństwem. Włochy okazują się być magicznym miejscem, które może zapoczątkować również nowe uczucia bohaterów.

