Najlepsze filmy na Netfliksie, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney + [WRZESIEŃ 2022]

Powrót z wakacji wcale nie musi być bolesny, jeśli w serwisach VOD czekają prawdziwe filmowe przeboje! Sprawdźcie, jakie premiery pojawią się we wrześniu na platformie Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video oraz na Disney+.

Pachnidło: Historia mordercy (Netflix)

Premiera: 1 września

Adaptacja powieści niemieckiego pisarza Patricka Süskinda. Francja XVIII wiek. Z powodu dramatycznych nawyków higienicznych, perfumiarstwo uchodzi za wysoko cenione rzemiosło. Jan Baptysta Grenouille to niechciany syn handlarki ryb. Żyje w nędzy i doświadcza wszelkiego rodzaju upokorzeń. Jego jedynym atutem jest niezwykle czuły węch, który prowadzi go do fascynacji światem zapachów. Próbując stworzyć perfumy doskonałe, Grenouille popełnia szereg morderstw. W rolach głównych występują: Ben Wishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Rachel Hurd-Wood.

Elvis (HBO Max)

Premiera: 2 września

Najnowszy film Baza Luhrmanna to historia największego gwiazdora rocka, opowiedziana w szalony, ekstatyczny sposób, charakterystyczny dla wszystkich dzieł reżysera. Film prezentuje losy Elvisa Presleya (Austin Butler) od czasu dzieciństwa aż po szczyt kariery. Osią tej historii są relacje muzyka z innymi osobami, m.in. z żoną Priscillą (Olivia DeJonge), ale przede wszystkim z "Pułkownikiem" Tomem Parkerem (Tom Hanks) – wszechwładnym menadżerem Presleya i architektem jego legendy. Tłem dla opowieści jest zmieniający się pejzaż kulturowy, obyczajowy i polityczny Stanów Zjednoczonych, rozkwit i zmierzch kontrkultury oraz rock and rolla.

Pinokio (Disney+)

Premiera: 8 września

Aktorska wersja kultowej baśni, tym razem w reżyserii Roberta Zemeckisa. We włoskiej wiosce stary rzemieślnik Geppetto (Tom Hanks) tworzy drewnianą kukiełkę, której daje na imię Pinokio. Zabawka zostaje ożywiona przez Błękitną Wróżkę (Cynthia Erivo), a Geppetto zaczyna wychowywać ją jak prawdziwego syna. Jednak Pinokio szybko podejmuje decyzję o opuszczeniu spokojnego domu i wyrusza na poszukiwanie przygód w szerokim świecie.

Licorice Pizza (HBO Max)

Premiera: 11 września

Komediodramat w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Los Angeles lat 70., czasy kontrkultury i wolnej miłości. Alana (Alana Haim) i Gary (Cooper Hoffman) to dwójka zauroczonych sobą młodych ludzi, dorastających w świecie gwałtownych przemian. W tle ich miłosnych perypetii i dylematów rozkwita przemysł filmowy Hollywoodu.

Goodnight Mommy (Amazon Primie Video)

Premiera: 16 września

Remake austriackiego horroru psychologicznego. Dwa bracia bliźniacy (Cameron i Nicholas Crovetti) wracają do domu po dłuższej nieobecności i odkrywają, że z powodu operacji twarz ich matki (Naomi Watts) jest ukryta pod warstwą bandaży. Dziwne zachowanie kobiety sprawia, że chłopcy zaczynają podejrzewać, iż kobieta wcale nie jest tym, za kogo się podaje.

Blondynka (Netflix)

Premiera: 28 września

Biografia jednej z największych gwiazd kina, Marylin Monroe, stworzona na podstawie książki Joyce Carol Oates. W Normę Jean tym razem wciela się Ana de Armas. Film ukazuje dwa oblicza słynnej aktorki: z jednej strony uwielbianej przez tłumy, wyidealizowanej gwiazdy ekranu, z drugiej – wrażliwej dziewczyny zmagającej się z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi.

My Best Friend’s Exorcism (Amazon Prime Video)

Premiera: 30 września

Kampowy horror komediowy osadzony w nostalgicznej wersji lat 80. Abby, Gretchen, Glee i Margaret to cztery przyjaciółki, które organizują dziewczyński wypad za miasto. Podczas weekendu w chatce nad jeziorem wpadają na pomysł odwiedzenia pobliskiego opuszczonego domu, w którym rzekomo przed laty odprawiono krwawy rytuał. Lekkomyślna decyzja ściąga na bohaterki koszmar, gdy jedna z nich zostaje opętana przez demona. W rolach głównych występują: Elsie Fisher, Amiah Miller, Cathy Ang, Rachel Ogechi Kanu.

