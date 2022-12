Najlepsze filmy roku 2022. Tego się nie spodziewasz

WYRÓŻNIENIE: Wilkołak nocą

Reżyseria: Michael Giacchino

Krótki film z uniwersum Marvela zainspirowany pochodzącymi z lat 30. horrorami studia Universal. W ponurą noc grupa najemników zbiera się w zamczysku należącym do rodu Bloodstone'ów – słynnych łowców potworów. Bohaterowie mają dopełnić mrocznego rytuału i zawalczyć o Klejnot Krwi – by zdobyć magiczny artefakt, trzeba jednak nie tylko pokonać monstrum, ale też zgładzić rywali. Do turnieju zgłasza się jednak ktoś, kto nie powinien w nim uczestniczyć...

Wilkołak nocą przede wszystkim przykuwa uwagę bardzo dobrymi czarno-białymi zdjęciami, świetną stylizacją na stare kino i udaną ścieżką dźwiękową. Świeża propozycja w uniwersum Marvela.