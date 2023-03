Najlepsze fotele gamingowe 2023. Podpowiadamy co wybrać

Jaki fotel gamingowy warto kupić w 2023 roku? Czym powinieneś kierować się przy jego zakupie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w naszym artykule

Spis treści

Możemy się założyć, że jeśli jesteś graczem, to spędziłeś godziny wybierając najlepszą klawiaturę czy myszkę dla swojego gamingowego peceta – nie wspominając już o konfiguracji sprzętu. Niewiele osób zwraca jednak szczególną uwagę na fotel czy krzesło, na którym siedzi – to błąd, bo wielogodzinne sesje przed komputerem potrafią bardzo szybko doprowadzić nasz kręgosłup do opłakanego stanu.

Fotele gamingowe, zyskują coraz większą popularność wśród graczy. Obecnie większość osób, które spędzają na grach wiele godzin dziennie, posiada już taki fotel lub zastanawia się nad zakupem – w tym także czołowi youtuberzy czy streamerzy z Twitch. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was krótki poradnik zakupu takiego fotela oraz wybraliśmy najlepsze model na rynku, które możecie dostać w 2023 roku.

Zobacz również:

Genesis Nitro 550

Fotel gamingowy od uznanej przez graczy marki.

Genesis Nitro 550 to fotel gamingowy, którego szkielet został wykonany z wysokiej jakości trwałego metalu. Takie wykonanie ramy ma zagwarantować jej dużą odporność na uszkodzenia i mieć znaczący wpływ na żywotność fotela. Ponadto w konstrukcji zastosowano podnośnik gazowy 4 klasy, co pozwala na obciążenie fotela wagą do 150 kg.

Model ten oferuje regulację wysokości siedziska w zakresie 8-10 cm oraz wysokości podpórek dla rąk. Inną ciekawą funkcjonalnością jest popularny ostatnio tryb bujania. Ponadto fotel Nitro550 ma regulowany kąt nachylenia oparcia, który docenią zwłaszcza gracze, którzy potrzebują czasem odpoczynku (drzemki) w czasie wielogodzinnych rozgrywek. Oparcie można opuścić w zakresie od 90 do aż 180 stopni, względem powierzchni siedziska.

Fotel Nitro550 posiada miękkie obicie wypełnione wysokiej jakości miękką pianką o grubości 4 cm na oparciu oraz 7 cm na siedzisku. Ponadto zarówno siedzisko jak i oparcie są wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort i podparcie dla kręgosłupa gracza. Materiał, jakim pokryto fotel to połączenie matowego, wytrzymałego nylonowego materiału w przedniej części, z wysokiej jakości skórą ekologiczną z tyłu.

Dodatkowym elementem fotela są dwie miękkie poduszki, jedna jako zagłówek oraz druga z paskami umożliwiającymi regulację wysokości, dzięki czemu możemy nią podeprzeć wybrany przez nas odcinek kręgosłupa, zwiększając naszą wygodę. Genesis Nitro550 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej i czarno-niebieskiej. Taki dobór kolorów połączony ze skórzanymi obszyciami i skórzanym tyłem w stylu black carbon, nadają fotelowi agresywnego, gamingowego charakteru.

Corsair T2 Road Warrior

Rozkładany fotel dla graczy z podłokietnikami 4D.

Corsair T2 Road Warrior to fotel dla graczy na solidnej ramie stalowej. Jak podaje producent, został zaprojektowany z myślą o komforcie i wygodzie. W tym celu wyposażono go w regulowane, obszyte miękką tkaniną z mikrofibry poduszki pod kark i odcinek lędźwiowy, ma szerokie siedzisko, wysokie oparcie i dwuwarstwowe, niestandardowe akcenty kolorystyczne, które zapewniają styl, wygodę i wytrzymałość.

Oparcie rozkłada się w zakresie 170°, dlatego możesz się łatwo zrelaksować np. oglądając film. Kąt nachylenia siedziska do możesz dostosować w zakresie 17°, aby znaleźć idealne ustawienie dla swojej sylwetki. Podłokietniki 4D można przesuwać w dowolnym kierunku - podnieść lub opuścić, przesunąć w lewo lub w prawo oraz w przód lub w tył, a także obrócić do wybranego położenia. Dzięki temu można je w pełni dostosować tak, aby każdy podłokietnik znajdował się dokładnie tam, gdzie powinien.

Corsair T2 Road Warrior umożliwia ustawianie wysokości siedziska w zakresie 85 milimetrów. Podnośnik pneumatyczny klasy 4 pozwala utrzymać je stabilnie na wybranym poziomie. Obicia z perforowanej skóry poliuretanowej oferują większą oddychalność i komfort, a dwuwarstwowe akcenty w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim, białym lub czarnym dodają estetyki. Ten fotel dla graczy wyposażono w kółka o konstrukcji stosowanej w rolkach umożliwiają bezproblemowy ruch fotela T2 Road Warrior po dowolnej nawierzchni bez pozostawiania śladów na podłodze.

TRUST GXT 705 Ryon

Komfortowy fotel dla oszczędnych graczy.

TRUST GXT 705 Ryon to fotel gamingowy został wykonany w sposób ergonomiczny, który powinien zapewnić komfort nawet podczas wielu godzin gry. Łatwo dopasować go do swojego wzrostu dzięki sprężynie gazowej klasy 4, umożliwiającej łatwą regulację wysokości oraz podłokietnikach z wygodnymi poduszkami, wypełnionymi pianką o wysokiej gęstości).

Obicie zostało wykonane ze skóry poliuretanowej (tzw. eko-skóra), co umożliwia łatwe utrzymanie fotela w czystości. Całość spoczywa na solidnej, drewnianej ramie. Spód to podstawka pięcioma podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm każde. Zostały wykonanych z nylonu.

Fotel dla graczy TRUST GXT 705 Ryon ma możliwość pełnego obrotu (360°). Wychylane oparcie zostało wyposażone w praktyczną blokade, co pozwala zachować przyjętą pozycję i nie ma przykrego zaskoczenia w postaci nagłej zmiany położenia. Fotel może bez problemu utrzymać ciężar wynoszący 150 kg.

Diablo X-One

Fotel gamingowy z nowatorskimi rozwiązaniami od polskiego producenta.

Diablo X-One to fotel gamingowy, którego główne cechy to dynamiczna i muskularna sylwetka, drapieżne wzornictwo i wyrazisty kolor. Ale ten fotel dla graczy nie tylko doskonale wygląda, ale jest również niezwykle praktyczny - ma funkcjonalny system regulacji TILT, pozwalający na optymalne ustawienie siedziska pod indywidualnym kątem, a duża poduszka na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa zapewnia wygodne oparcie, odciążając plecy użytkownika.

Diablo X-One wyposażono w system Air-Mesh. Jest to sprężysta siatka o konstrukcji plastra miodu, a jej zastosowanie umożliwia wentylowanie oparcia oraz siedziska. Dzięki temu rozgrywka nawet w upalne dni nie powinna sprawiać, że plecy będą przyklejać do fotela.

Diablo X-One to nie produkt nie tylko dla graczy, ale każdej osoby, która spędza przy komputerze dłuższy czas. Ma kubełkową konstrukcję - siadając po raz pierwszy ma się wrażenie zapadnia w fotel. Trzeba się do tego przyzwyczaić - choć nie każdemu będzie to odpowiadać. Fotel ma kilka możliwości rozkładania - w tym do pozycji leżącej. Dzięki temu powinien sprawdzić się nie tylko do wirtualnej rozrywki, ale i oglądania filmów czy innych multimediów. Biorąc pod uwagę bardzo przystępną cenę, jest to propozycja do rozważenia dla każdej osoby szukającej dla siebie dobrego fotela.

SPC Gear SR300 V2

Nowa generacja jednego z najpopularniejszych foteli gamingowych na rynku.

SPC to jeden z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych producentów w zakresie foteli dla graczy. Model Gear SR300 przez lata zyskał sobie miano jednego z najlepszych foteli na rynku pod względem relacji cena/jakość. Producent postanowił zatem nie eksperymentować i stworzył odświeżoną wersję klasyka.

Pod względem designu SPC Gear SR300 V2 nie różni się zbytnio od „starszego brata”. Wciąż mamy do czynienia z typowo gamingowym sprzętem w czerwono-czarnych barwach. Producent chciał jednak podkreślić bardziej „sportowy” charakter modelu, dzięki temu kształt SR300 V2 inspirowany jest fotelami kubełkowymi znanymi z samochodów rajdowych. Sporo zmieniło się we wnętrzu fotela. Nowa generacja modelu Gear SR300 może powalić się solidną konstrukcją, której bazą jest stalowa rama. Z kolei specjalna „zimna pianka” wykorzystana w siedzisku, sprawia, że te zachowuje swoje właściwości nawet po długim czasie użytkowania.

SPC Gear SR300 V2 posiada również mechanizm TILT umożliwiający bujanie oraz podłokietniki typu 2D pozwalające na regulację wysokości podparcia. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest również jego atrakcyjna cena, która sprawia, że w swojej kategorii produkt SPC nie ma sobie równych.

Fury Avenger M

Fotel gamingowy, który pozwoli graczom na przetrwanie najdłuższych sesji.

Fury Avenger M to tani fotel dla gracza o ergonomicznej konstrukcji. Zapewnia odpowiednie rozłożenie ciężaru gracza, dzięki czemu fotel posłuży idealnie zarówno osobom niższym i wyższym, a zastosowanie podnośnika gazowego 2-klasy pozwala na udźwig nawet do 150 kg.

Dzięki odpowiednio dobranej piance zastosowanej jako wypełnienie oparcia i siedziska oraz wykończeniu stylową ekoskórą zapewni wygodę nawet przy bardzo długiej rozgrywce. Podłokietniki fotela zostały pokryte grubą warstwą pianki i także obszyte ekoskórą, aby zapewnić wygodne oparcie dla rąk. Cała konstrukcja porusza się na nylonowych kółkach, które umożliwiają sprawne przesuwanie fotela nie narażając podłoża na ścieranie.

Fury Avenger M wyposażono w 7 centymetrowy zakres regulacji wysokości siedziska. Jest ona dostępna w zakresie od 43 do 50 cm, co pozwala przystosować ten fotel dla graczy pod indywidualne preferencje. Dodatkowo fotel oferuje możliwość skorzystania z trybu bujania wtedy, kiedy zajdzie potrzeba bardziej dynamicznego działania lub zwykłego oderwania się od sztywnej pozycji. Wspomniana wcześniej ekoskóra ma kolory czerni i szarości.

Resztę wykończenia stanowią efektowne niebieskie obszycia - a na zagłówku wyhaftowano logo marki Fury Avenger M . Takie połączenie daje ciekawy efekt, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu fanowi sprzętu spod znaku niebieskiej pięści. Ogólnie nie można mieć większych zastrzeżeń, a dodatkową zaletą jest fakt, że opisywany tu fotel gamingowy jest bardzo łatwy w montażu. Jednym słowem - polecamy.

Genesis Nitro 950

Profesjonalny fotel dla najbardziej wymagających graczy.

Polska marka - Genesis, już od dekady dostarcza nam ciekawe i atrakcyjne cenowo urządzenia, gadżety i akcesoria dedykowane graczom. W portfolio firmy znajdziemy m.in. serię foteli gamingowych - Nitro. Model Nitro 950 to jeden z najlepszych i najbardziej zaawansowanych produktów Genesis w swojej kategorii.Genesis Nitro 950 oferuje nam "drapieżny" design, utrzymany całkowicie w klasycznej czerni.

Wygodę i komfort użytkowania zapewni ergonomiczny kształt. Producent wykorzystał wysokiej jakości materiały, w tym mocną metalową konstrukcję, którą pokryto specjalną "zimną" pianką cechującą się zwiększoną odpornością i żywotnością. Fotel wykończono wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu skórą ekologiczną.

Jak przystało na fotel gamingowy, producent zadbał o możliwość regulacji niemal każdego elementu. Przyszli użytkownicy tego modelu mogą z łatwością regulować: wysokości siedziska, kąta odchylenia oparcia, oraz wysokość i ułożenie podłokietników, wybierając jeden z czterech kierunków. Dodatkowo, polski producent zadbał o "tryb bujania", który może pomóc nam zrelaksować się po trudnej rozgrywce.

Genesis Nitro 950 wytrzyma aż 150 kg obciążenia, a maksymalny kąt odchylenia oparcia wynosi aż 165 stopni. Nie zabrakło również dwóch dodatkowych poduszek: zagłówkowej oraz lędźwiowej. Obie wypełniono pianką memory foam, która zapamiętuje kształt ciała użytkownika.

Razer Tarok Pro

Klasyczna elegancja w gamingowym stylu.

Marki Razer nie trzeba nikomu przedstawiać. Od lat producent ten dostarcza nam znakomite akcesoria i urządzenia dla graczy. Fotel Tarok Pro to kwintesencja twórczości Razera. Model ten może się pochwalić klasycznym, gamingowym designem w typowych dla producenta kolorach - czerni i zieleni.

Na wytrzymałą konstrukcję fotela składa się metalowa rama pokryta specjalną formowaną pianką o wysokiej gęstości. Ostatnią warstwę tego modelu tworzy wysokiej jakości skóra typu PU. Całość sprawia, że wielogodzinne sesje przy ulubionej grze nie będą dla was żadnym problemem.

Jak przystało na sprzęt dla graczy, Razer Tarok Pro oferuje szeroki zakres regulacji poszczególnych elementów. Oparcie fotela gwarantuje stabilną pozycję bez względu na poziom odchylenia. Co więcej, podłokietniki 3D sprawiają, że korzystanie z Tarok Pro jest wygodne w każdej pozycji. Podłokietnik 3D możemy możemy przesunąć do przodu i do tyłu, na boki, jak również w pionie, tak aby dopasować wysokość do naszych preferencji.

Na uwagę zasługują również specjalne, miękkie kółka fotela w rozmiarze XL, które sprawnie poruszają się na każdej nawierzchni. Producent zapewnia, że dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, nigdy się one nie zużyją - niezależnie od liczby wykonanych obrotów. W zestawie z fotelem Razer Tarok Pro otrzymacie zestaw piankowych poduszek. Jedna z nich zapewnia podparcie pod szyję, druga natomiast zabezpiecza odcinek lędźwiowy w dolnej części pleców. Razor Rarok Pro to solidny i wygodny sprzęt od sprawdzonego producenta. Co więcej, jego cena nie odbiega drastycznie od ofert konkurencji.

Huzaro FORCE 6.0

Klasyka w dobrej cenie.

Jeśli szukacie wygodnego i solidnego fotela gamingowego, który jednocześnie nie zrujnuje waszego budżetu, to warto zwrócić uwagę na Huzaro FORCE 6.0. Model ten charakteryzuje się klasycznym desingem z gamingowym sznytem. Obicie, w kolorze czarno-szarym, wykonano ze skóry ekologicznej, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i łatwością w czyszczeniu.

Konstrukcję Huzaro FORCE 6.0 zaprojektowano nie tylko z myślą o wygodzie, ale również o swobodzie użytkowania. Fotel umożliwia użytkownikowi na regulację wysokości siedziska, oparcia (od 90 do 180 stopni), a nawet podłokietników. Całość uzupełniają kółka wykonane ze specjalnego materiału, który nie rysuje podłogi.

Producent Huzaro FORCE 6.0 zadbał o najmniejsze detale i w zestawie z fotelem znajdziecie również dwie dodatkowe poduszki - jedną pod lędźwie, druga kark. Za wyborem tego modelu przemawia również jego cena.

Corsair T3 Rush

Wygoda, styl i wytrzymałość - jeden z najciekawszych foteli dla graczy na rynku.

Corsair T3 Rush to obecnie jeden z najciekawszych foteli gamingowych na rynku, który oprócz licznych zalet może się również pochwalić rozsądną ceną. Przede wszystkim design urządzenia sprawia, że może ono odnaleźć się zarówno w pokoju młodego gracza, jak i biurze profesjonalisty. Model T3 Rush wykonano z dbałością o najmniejsze detale. Oznacza to, że konstrukcję możemy bez problemu dostosować do użytkownika, a to m.in. za sprawą regulowanego siedziska, oparcia, a także podłokietników.

Co więcej, fotel bez problemu wytrzyma obciążenie do 120 kg. Za wygodę użytkownika odpowiada wytrzymały i przyjemny w dotyku materiał, który wypełniono pianką poliuretanową. Słynie ona nie tylko ze swojej trwałości, ale również miękkości i odporności na deformację. Przyszli użytkownicy Corsair T3 Rush nie muszą się zatem martwić, że po kilku tygodniach użytkowania siedzisko fotel się odkształci, przez co znacząco spadnie komfort jego użytkowania.

Producent zadbał również o funkcję bujania oraz możliwość odchylenia oparcia od 90 do 180 stopni. Na uwagę zasługuje również obecność specjalnych poduszek (lędźwiowej oraz zagłówka), które dodatkowo zwiększają komfort podczas wielogodzinnych sesji i jednocześnie pomagają utrzymać prawidłową postawę ciała.

Dlaczego fotel gamingowy, a nie zwykły?

W większości przypadków fotele dla gracza nie różnią się od zwykłych krzeseł obrotowych do pracy biurowej - mają regulację wysokości, rolki do płynnego poruszania się po podłodze i podłokietniki.

Jednakże, jak to w przypadku sprzętu do gier, fotele dla gracza są bardziej stylowe niż standardowe krzesła biurowe i zazwyczaj pod kątem designu czerpią inspirację z siedzeń wyścigowych.

Czy wolisz design biurowego krzesła obrotowego czy gamingowego fotela wyścigowego – to już pozostawiamy twojej opinii. Jeśli jednak decydujesz się na fotel dla gracza, sprawdź kilka rzeczy:

Ergonomia

Podstawowe krzesła biurowe mają zwykle regulację wysokości siedziska, ale warto byłoby sprawdzić czy w przypadku swojego planowanego zakupu masz do dyspozycji także regulowaną wysokość podłokietników – co wcale nie jest jakimś wyszukanym rozwiązaniem.

Ergonomia siedzenia na fotelu jest naprawdę ważna, dlatego musisz znaleźć taki fotel gamingowy, który zapewni odpowiednie wsparcie dla twojego kręgosłupa i pozwoli mu się odpowiednio ułożyć.

Teoretycznie prawie wszystkie fotele są "w jednym rozmiarze” i „pasują do wszystkich", dlatego ważne jest, aby dopasować wysokość siedzenia do własnych potrzeb. Jeśli to możliwe - a prawdopodobnie nie jest - spróbuj znaleźć sklep, w którym można faktycznie posiedzieć na takim fotelu przed zakupem.

Krzesła w naszym zestawieniu testowały zarówno wysokie, jak i niskie osoby – a to czy dany model był wygodny zawsze zależało tylko i wyłącznie od konkretnej osoby. Ostatecznie decydują naprawdę szczegóły.

Niektóre fotele dla graczy wyposażone są w wyjmowane poduszki wspierające odcinek lędźwiowy głowę. Ergonomiczne krzesło generalnie wcale nie musi ich posiadać - ale niektórzy mogą uznać, że te poduszki są niezbędne by siedzieć komfortowo.

Wytrzymałość

To na co możesz zwrócić uwagę jeszcze przed upolowaniem krzesła do testu ergonomii, to materiały z których został wykonany dany fotel dla gracza.

To, co dostajesz, jeśli wydasz więcej, to lepsze materiały i budowa. Chociaż cena niektórych krzeseł może sprawić, że padniesz trupem lub zostaniesz przy swojej wysłużonej pufie, zapewniamy - dobre krzesło porządnej jakości powinno wytrzymać latami, jeśli nie dziesięć lat lub dłużej.

Na poziomie podstawowym mogą wystarczyć ci materiały wykonania typu tania pianka (niektórzy producenci używają odpadków z recyklingu pianki). Te dobrze dopasowują się do ciała, ale w czasie mogą utracić swoją strukturę, a tym samym podparcie. Dobrej jakości pianka zachowa swój kształt, a także podoła cięższym użytkownikom. Specyfikacja fotelu dla gracza powinna zawsze określać maksymalną masę osoby, która ma go użytkować.

Mówiąc o materiałach, najczęstszym materiałem wykonania jest sztuczna skóra, znana również jako ekoskóra. Zasadniczo jest to plastik o skórzanej fakturze. To nie jest zły wybór: ekoskóra wytrzymuje stosunkowo dużo, jest łatwa w czyszczeniu, a do tego mało kosztowana. Prawdziwa skóra kosztuje dużo, ale powinna trwać znacznie dłużej.

Niektóre fotele używają zamszowego materiału (lub nawet prawdziwej skóry zamszowej). To nie jest tak łatwe do czyszczenia, ale z drugiej strony jest miłe i miękkie w dotyku.

Gwarancja

Biorąc pod uwagę, że fotele dla graczy wyposażone są w różnego rodzaju pokrętła, regulacje, kółka czy inne elementy sterujące i ruszające się, warto zwrócić uwagę na gwarancję. Oczywiście – im dłuższa tym lepsza – ale trzeba też zerknąć co dana gwarancja obejmuje.

Nasza kontrowersyjna porada jeśli chodzi o fotele gamingowe – jeśli nie macie budżetu od 600 złotych wzwyż, to lepiej używać zwykłego (byle wygodnego!) krzesła biurowego. Porządne fotele gamingowe zaczynają się od 500-600 złotych.