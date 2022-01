Najlepsze gry 2021 roku na PC, Xbox, PlayStation i Nintendo Switch

Poznajcie najlepsze gry 2021 roku, które zadebiutowały na PC oraz konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch.

Spis treści

Trudno wyobrazić sobie lepszy moment na podsumowanie 2021 roku. Za nami 12 miesięcy pełnych wrażeń i znakomitych premier. Wśród setek tytułów pojawiło się jednak kilka, które wyraźnie wyróżniały się na tle konkurencji. Postanowiliśmy zebrać i wyróżnić gry, które zrobiły na nas największe wrażenie w ostatnich 12 miesiącach. Oto one:

Najlepsza gra niezależna 2021

Za najlepszą grę niezależną uznaliśmy konsolowe wydanie Hadesa. Tuż za nim uplasowało się natomiast znakomite It Takes Two. Pełną listę najlepszych gier niezależnych 2021 roku znajdziecie tutaj.

Najlepsza gra sportowa 2021

W tej kategorii nie mogło być inaczej, najlepsza gra sportowa 2021 roku to Forza Horizon 5. Kto jeszcze znalazł się na naszej liście TOP 5 minionego roku? Sprawdź, tutaj.

Zobacz również:

Najlepsza gra RPG 2021

Najlepsza gra RPG 2021 roku może być dla niektórych zaskoczeniem, ale tylko do momentu gdy sami zasiądą do sesji z Pathfinder: Wrath of The Righteous. Wybitne dzieło Owlcat Games miało nie lada konkurencję, którą możecie poznać tutaj.

Najlepsza gra z otwartym światem w 2021 roku

Rok 2021 nie należał do gier z otwartym światem, ale i tak nie zabrakło kilku ciekawych tytułów w tej kategorii. Najlepszą grą z otwartym światem okazał się Far Cry 6. Kto jeszcze wskoczył do pierwszej piątki minionego roku? Więcej o tym tutaj.

Najlepsza gra FPS 2021

Dzięki takim seriom jak Call of Duty czy Battlefield nie musimy się martwić o brak gier FPS. W tym roku to jednak powrót kultowego klasyka okazał się być najlepszą pierwszoosobową strzelanką. Master Chief powrócił w glorii i chwale w znakomitym Halo: Infinite.

To już wszystko, rok 2021 nie należał może do najbardziej ekscytujących w historii branży, ale nie zabrakło w nim kilku wyjątkowych premier. Jak oceniacie nasze wybory? Dajcie nam znać w mediach społecznościowych.