Najlepsze gry FPS w 2021 roku

Przedstawiamy najlepsze, naszym zdaniem gry FPS, które pojawiły się na rynku w 2021 roku.

Mijający rok nie rozpieszczał graczy pod względem ilości, ale przede wszystkim jakości gier pojawiających się na rynku. Szczególnie dotknęło to gatunku FPS, ponieważ dobrych strzelanek w ostatnich 12 miesiącach było jak na lekarstwo. Co prawda powróciły głośne marki takie jak Battlefield czy Call of Duty, ale można się spierać, czy były to dobre gry. Otrzymaliśmy jednak kilka perełek, które można śmiało nazwać najlepszymi grami FPS 2021 roku.

1. Halo Infinite

Halo Infinite to najświeższa gra w tym zestawieniu. Produkcja 343 Industries zadebiutowała na rynku 9 grudnia i od razu podbiła serca fanów. Świadczyć może o tym fakt, że Halo Infinite zaledwie dzień po premierze zdobyło tytuł Najlepszej Gry 2021 głosami publiczności podczas The Game Awards 2021. Master Chief powrócił w doskonałym stylu. Kampania fabularna oferuje nam bardzo ciekawą historię i półotwarty świat przepełniony dodatkowymi aktywnościami. W tym miejscu ciężko jest się nudzić. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat Halo Infinite, powyżej możecie zobaczyć wideo recenzję gry.

2. Far Cry 6

Far Cry 6 nie jest w żadnym wypadku grą rewolucyjną i wydaje mi się, że wyszło jej to na dobre. Jest to znana z poprzednich odsłon konwencja z charakterystycznym, wyrazistym oponentem i otwartym światem wypełnionym przeróżnymi aktywnościami. Co więcej, Yara, czyli lokacja do której trafiamy wygląda przepięknie. Niektóre elementy, takie jak udomowiony krokodyl czy dziwaczne bronie mogą nieco utrudniać odbiór poważnego tematu jaki jest poruszany w grze, jednak zdecydowanie warto jest zapoznać się z tą historią.

3. Deathloop

Posiadacze komputerów osobistych i konsol PS5 mogą być szczęśliwi, że na ich platformę trafiła taka gra jak Deathloop. Arkane stworzyło produkcję, która odznacza się nie tylko bardzo ciekawą fabułą, ale także znakomitą rozgrywką, która jest inspirowana kilkoma różnymi gatunkami. Jeśli lubicie Dishonored, podobał wam się Borderlands to przy Deathloop będziecie się bawić znakomicie.

4. Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 to idealna pozycja dla wszystkich, którzy lubują się w eliminowaniu przeciwników na odległość. Twórcy bardzo mocno poprawili elementy skradankowe i kładą jeszcze większy nacisk na działanie z ukrycia, co jest sensownym posunięciem w przypadku gry, w której wcielamy się w snajpera. Co więcej, gra wygląda przepięknie. W górskich krajobrazach, które obserwujemy podczas rozgrywki można się zakochać. Historia opowiadana w Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nie jest może niezwykle porywająca, jednak w całość gra się bardzo przyjemnie.

5. DUSK (Nintendo Switch)

DUSK co prawda pierwotnie pojawiło się na rynku w 2018 roku, jednak pod koniec października ten tytuł zawitał na konsolę Nintendo Switch. Jest to świetnie wykonany, staroszkolny shooter, w którym stajemy do walki z hordami kultystów i mrocznych sił rodem z piekła. Fabuła jest tu jednak tylko tłem dla efektownych starć. Jeśli masz Nintendo Switch i z łezką w oku wspominasz takie tytuły jak Quake czy Hexen, DUSK jest dla ciebie.