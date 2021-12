Najlepsze gry RPG 2021, w które musicie zagrać

Podsumowujemy rok 2021 w grach. Tym razem postanowiliśmy przedstawić wam najlepsze gry RPG mijającego już roku.

Spis treści

Gry z gatunku RPG od lat należą do grona najpopularniejszych wśród graczy. Dostrzegają to oczywiście liczni deweloperzy, którzy regularnie dostarczają nam kolejne tytuły. Choć, z różnych przyczyn, w 2021 roku zabrakło nam premiery dużych i wyczekiwanych RPG (Starfield czy Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2), to oczywiście nie oznacza, to że dobrych gier nie było wogóle, wręcz przeciwnie. Ostatnie 12 miesięcy było wyjątkowo udane dla fanów tego wyjątkowego gatunku gier. Zdecydowaliśmy się wybrać pięć najlepszych gier RPG mijającego już 2021 roku, w które po prostu musicie zagrać.

5. Scarlet Nexus

Nasze zestawienie zaczynamy od Scarlet Nexus – produkcji Bandai Namco, która z całą pewnością zasługuje na uznanie. Co w niej takiego wyjątkowego? Przede wszystkim świat i postacie. Akcja tego RPG przenosi nas do świata przyszłości, którym to ludzkość rozwinęła w sobie zdolność do wykorzystania niemal pełnego potencjału mózgu. Na potrzeby nowych zdolności powstała tzw. „brain network”, czyli specjalna sieć (taki internet) dla naszego mózgu. Co więcej, najzdolniejsze jednostki mogą wykorzystać swój mózg w bardziej efektowny sposób i np. przenosić przedmioty za pomocą telekinezy. Taką właśnie zdolnością mogą pochwalić się główni bohaterowie. Scarlet Nexus oferuje nam bowiem dwóch protagonistów do wyboru: Yuito i Kasane. Co istotne, w zależności od naszej decyzji, historia którą poznamy będzie się nieco różnić. Scarlet Nexus to jednak nie tylko ciekawy świat i interesujące postacie. Gra wyróżnia się znakomitym i efektownym systemem walki, który niezwykle płynnie łączy ze sobą walkę bezpośrednią i tą z wykorzystaniem telekinezy. Na uwagę zasługuje również oprawa audio-wizualna, która stylizowana jest na klasyczne filmy Anime. Scarlet Nexus ma swoje wady, ale i tak jest to jedna z najlepszych gier RPG wydanych w 2021 roku.

4. Diablo 2: Resurrected

Dla wielu graczy jedną z największych premier mijającego już 2021 roku, było odświeżenie kultowego klasyka – Diablo 2. Choć produkcja Blizzard Entertainment stawia na akcje, to wciąż jest to gra RPG z „krwi i kości”. Stworzenie remastera przypadło zespołowi Vicarious Visions, który ze swojego zadania wywiązał się znakomicie. Diablo 2: Resurrected wciąż może pochwalić się wręcz uzależniającą rozgrywką. Co w połączeniu z nową jakością grafiki i udźwiękowienia sprawia niesamowite wrażenie. Warto również dodać, że na potrzeby nowej wersji od podstaw stworzono kultowe animacje CGI, które łącznie trwają blisko 30 minut. Oczywiście nie wszystko w Diablo 2: Resurrected wyszło perfekcyjnie (np. liczne błędy i problemy z serwerami), ale ostatecznie Vicariuos Visions udało się sprostać wyzwaniu.

3. Mass Effect Legendary Edition

W ostatnich latach zdążyliśmy się już przyzwyczaić do licznych remasterów i remake'ów. Choć ich twórcy nie zawsze są w stanie dostarczyć produkt odpowiedniej jakości, to jest wąska lista tytułów, która wręcz zasługiwała na „drugie życie”. Bez wątpienia na nową jakość zasługiwała oryginalna trylogia Mass Effect, która opowiadała losy Komandora Sheparda i jego towarzyszy. Jedna z najwybitniejszych serii w historii doczekała się w maju tego roku odświeżenia. Co tu dużo pisać, Bioware przygotowało remaster doskonały. Co więcej, Mass Effect Legendary Edition to najlepsze i najbardziej kompletne wydanie kultowej trylogii. W jednym zestawie otrzymujemy bowiem nie tylko trzy gry, ale również niemal wszystkie wydane do nich dodatki i DLC. „Edycja Legendarna” poprawiła wszystko co się dało, jednocześnie zachowując ducha oryginałów. Możemy liczyć nie tylko na: obsługę rozdzielczości 4K, tekstury o dużo wyższej rozdzielczości, lepsze modele postaci, oświetlenie czy efekty cząsteczkowe, ale również liczne zmiany w samej rozgrywce, które sprawiają, że jest one jeszcze przyjemniejsza niż dekadę temu. Dla mnie powrót Sheparda był jedną z najlepszych przygód mijającego roku.

2. Tales of Arise

Tales of Arise to najnowszy przedstawiciel kultowej serii „Tales of”, która jest z nami już ponad 25 lat. Przez ten czas zdążyła ona zebrać spore grono wiernych fanów. Tales of Aries zapowiadane było jako rewolucja w nieco już „skostniałym” cyklu. Co prawda w rzeczywistości otrzymaliśmy coś bardziej na wzór ewolucji, ale to i tak nie przeszkadza Tales of Arise być jedną z najlepszych gier jRPG w ostatnich latach. Produkcja Bandai Namco ma w zasadzie wszystko, czego możemy wymagać od tego typu tytułu. Wciągająca i dojrzała historia – jest, Wielowymiarowi i niejednoznaczni bohaterowie – są, znakomity system walki – jest, atrakcyjna oprawa audio-wizualna (w tym świetny voice acting) – jest. Tales of Arise to pod wieloma względami jRPG doskonałe i śmiało możemy stwierdzić, że każdy fan gatunku powinien dać jej szansę. Ostrzegamy jednak, że nawet nie zauważycie kiedy z waszego życia zniknie przynajmniej kilkadziesiąt godzin.

1. Pathfinder: Wrath of The Righteous

Pora na przyznanie tytułu najlepszej gry RPG roku 2021. Ten bezapelacyjnie należy się studiu Owlcat Games za znakomite Pathfinder: Wrath of The Righteous. Jeśli w swoim sercu nosicie miłe wspomnienia związane z takimi grami jak: Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment czy Fallout, to w Pathfinder: Wrath of The Righteous zakochacie się od pierwszej minuty. Jeśli cenicie sobie rozbudowane produkcje, których twórcy nie traktują graczy jak idiotów, to dzieło Owlcat Games również przypadnie wam do gustu. Wreszcie, jeśli lubicie wiarygodne, pełne pasji dzieła to nowy Pathfinder również powinien znaleźć się na waszym dysku. Nie zawaham się stwierdzić, ze Pathfinder: Wrath of The Righteous to RPG doskonałe. Mamy tu znakomitą i wielowątkową historię, intrygujących towarzyszy, rozbudowany system walki, mnóstwo możliwości rozwoju postaci (25 klas do wyboru) i wiele, wiele więcej. Pathfinder: Wrath of The Righteous zachwyca swoim ogromem, jest to tytuł, który obowiązkowo powinien znaleźć się w posiadaniu każdego fana RPG.

