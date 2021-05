Najlepsze gry Star Wars, w które musicie zagrać (2021)

Z okazji Dnia Gwiezdnych wojen (Star Wars Day), przedstawiamy wam listę najlepszych gier z uniwersum, w które po prostu musicie zagrać.

Spis treści

Dziś mamy 4 maja, choć dla większości Polaków nie kojarzy się on z reguły z niczym szczególnym, to z pewnością znajdą się również tacy, dla których jest to jeden z najważniejszych dni w roku. Co w nim takiego szczególnego? Otóż, moi mili, 4 maja to Dzień Gwiezdnych wojen (Star Wars Day) – największe, coroczne, święto wszystkich sympatyków tego wyjątkowego uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa.

Star Wars Day, dlaczego 4 maja?

Dlaczego akurat 4 maja? Otóż zdanie często wypowiadane w filmach, książkach, grach i serialach „May the Force be with You!” („Niech Moc będzie z Tobą!”) wypowiada się w języku angielskim podobnie do „May the 4th be with You!”. Oczywiście to nie jedyny powód, maj jest ogólnie wyjątkowym miesiącem dla sympatyków Gwiezdnych wojen. Pierwsze sześć części filmowej sagi debiutowało właśnie w maju. Co więcej, premiera pierwszego film w historii uniwersum - Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja, odbyła się dokładnie 25 maja 1977. To właśnie tego dnia narodziło się jedno z największych filmowych uniwersów w historii, a obecnie popkulturowy fenomen.

Gwiezdne wojny nie tylko na „wielkim ekranie”

Choć Gwiezdne wojny narodziły się w kinie, to na przestrzeni lat otrzymały swoich reprezentantów w niemal każdej dziedzinie sztuki i w każdym medium. Mamy książki, komiksy, seriale telewizyjne, bajki i animacje, a także gry wideo (nie licząc licznych gadżetów i zabawek). My postanowiliśmy się skupić na tych ostatnich i z okazji Dnia Gwiezdnych wojen, specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie najlepszych gier w historii Star Wars, w które wciąż warto zagrać.

Na poniższej liście znajdziecie zarówno starsze, jak i młodsze tytuły. Z pewnością może tu brakować kilku pozycji, ale chcieliśmy skupić się na grach, które w 2021 roku wciąż mogą przykuć do monitora nawet mniej obeznanych z marką graczy.

Najlepsze gry Star Wars, w które musicie zagrać

Star Wars: Knights of the Old Republic

Zaczynamy z „wysokiego C” - Star Wars: Knights of the Old Republic. Gra rpg od Bioware, zadebiutowała w 2003 roku i z miejsca została okrzyknięta jednym, z najwybitniejszych przedstawicieli swojego gatunku. Co więcej, do dzisiaj próżno szukać gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które mogłyby dorównać produkcji kanadyjskiego studia. Mamy tu wszystko z czego znane słyną mistrzowie gatunku z Bioware – wciągającą i rozbudowaną historię, ciekawych towarzyszy, epickie starcia, rozbudowany rozwój postaci i satysfakcjonujący system walki. Star Wars: Knights of the Old Republic stał się wówczas wzorem dla wielu współczesnych gier RPG i jeśli ponad wszystko cenicie sobie dobrą fabułę, to pomimo upływu lat wciąż warto zagrać w ową perełkę. Szczególnie, że w nieco odświeżonej wersji jest ona dostępna nawet na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS-em.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lords

Będąc już przy najwybitniejszych tytułach w historii Gwiezdnych wojen, to po ukończeniu Star Wars: Knights of the Old Republic warto również rozważyć przejście jej kontynuacji - o podtytule Sith Lords. Pod względem mechaniki rozgrywki jest to tytuł niemal identyczny do oryginału. Co nie jest specjalnie zaskakujące jeśli weźmiemy pod uwagę, że gra ukazała się zaledwie rok później. Tym razem jednak za jej stworzenie odpowiada Obisdian Entertainment. Pomimo zmiany dewelopera, udało się utrzymać niezwykle wysoki poziom produkcji. Po raz kolejny mamy do czynienia z epicką przygodą, w której ścierać się będą ze sobą jasna i ciemna strona mocy.

Star Wars The Old Republic

Wciąż pozostajemy w czasach „Starej Republiki”, czyli okresu z historii Gwiezdnych wojen, który dział się na tysiące lat przed wydarzeniami z filmów. Tym razem mamy dla was nietypową grę MMORPG. Star Wars The Old Republic od Bioware miało w 2011 roku rzucić wyzwanie największej produkcji w swoim gatunku, czyli nieśmiertelnemu World of Warcraft. Bardzo szybko jednak okazało się, że abonamentowy model płatności i bardzo specyficzne rozwiązania w samej rozgrywce sprawiły, że tak naprawdę Star Wars The Old Republic nie trafiło w gusta graczy i twórcy musieli w ciągu zaledwie kilku miesięcy od premiery opracować zupełnie nowy model płatności. O co dokładnie chodziło? Otóż produkcja Bioware to produkcja sieciowa, ale pod wieloma względami skierowana do pojedynczych graczy. Twórcy wzorowali się Star Wars: Knights of the Old Republic i przygotowali dla nas rozbudowane historie, w których nie zabrakło pełnego voice actingu, cut scenek, licznych wyborów, towarzyszy (z którymi możemy np. romansować) i wielu innych elementów typowych dla gier single player. Oczywiście nie brakuje również zawartości drużynowej, ale początkowo było jej bardzo niewiele, co szybko zniechęciło największych maniaków MMO. Obecnie, po dziesięciu latach od premiery, możemy śmiało stwierdzić, że Star Wars The Old Republic to jednak z najlepszych gier w uniwersum. Jeśli zdecydujecie się na dołączenie do przygody, to czeka na was mnóstwo znakomitych przygód i wiele godzin dobrej zabawy. Radzimy jednak potraktować The Old Republic jako grę singlową. Warto przy tym dodać, że obecnie w ramach darmowej wersji Star Wars The Old Republic możecie rozegrać podstawową kampanię oraz historie z dwóch dużych dodatków: Rise of the Hutt Cartel and Shadow of Revan.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon

Za nami kilka starszych gier, pora zatem na jedną z najnowszych i zdaniem wielu – jedną z najlepszych w historii Gwiezdnych wojen. Star Wars Jedi: Upadły Zakon to gra akcji z elementami RPG, w której wcielamy się w młodego padawana Cala Kestisa, który jako jeden z nielicznych Jedi przetrwał czystkę, związaną z rozkazem 66. Gra umiejętnie łączy w sobie mechaniki i rozwiązania z innych popularnych tytułów. Nie zabrakło w nim zatem elementów typowo zręcznościowych (à la Uncharted czy Tomb Raider), zagadek logicznych (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) czy rozbudowanego system walki, który najczęściej jest porównywany do wymagających starć w grach od From Software (Darks Souls, Bloodborne). Star Wars Jedi: Upadły Zakon wygląda pięknie, brzmi pięknie, a do tego jest diablo grywalne. Nawet jeśli nie jesteście fanami Star Wars, to w ten tytuł po prostu musicie zagrać.

Star Wars: Battlefront II

W ostatnich latach to Electronic Arts miało wyłączność na tworzenie gier w ramach uniwersum Star Wars. Obecnie już się to zmienia i jak dobrze wiemy Disney wszedł we współpracę z wieloma innymi producentami, m.in. Ubisoftem i Bethesdą. Zanim jednak przyjdzie nam podziwiać owoce ich pracy, to pozostaje nam zabawa w tytułach stworzonych przez wewnętrzne zespoły EA. Star Wars: Battlefront II to dzieło studia DICE, które trafiło na rynek w 2017 roku. Co ciekawe, produkcja ta od początku zbierała spore pochwały za samą rozgrywkę (szczególnie w sieci), jednak chciwość EA i umieszczenie wielu kontrowersyjnych mikropłatności spowodowało, że gracze odwrócili się od produkcji. Na szczęście, po fali krytyki, wydawca wycofał się z wielu kontrowersyjnych modyfikacji i dał deweloperom wolną rękę w rozwijaniu produkcji. DICE to wyjątkowo utalentowana ekipa, która w ciągu zaledwie kilku miesięcy przekuła Battlefront II w jedną z najlepszych sieciowych produkcji z logo Star Wars. Pomimo oficjalnego zakończenia wsparcia dla gry, wciąż zagrywają się w nią tysiące graczy. Jeśli lubicie rozbudowane sieciowe produkcje, to warto wypróbować Battlefront II nawet dzisiaj.

Star Wars: Squadrons

Pora na najmłodsze dziecko Electronic Arts i Star Wars - Squadrons. Jest to pierwszoosobowy symulator gwiezdno-wojennych myśliwców przygotowany przez studio EA Motive. Produkcja ta zapewni nam zarówno pełnoprawną kampanię dla jednego gracza, jak i rozbudowany tryb sieciowy, ten ostatni pozwoli na rywalizację 5 na 5. Akcja gry została umiejscowiona tuż po wydarzeniach z "Powrotu Jedi". Podczas zabawy dane nam będzie zasiąść za sterami najsłynniejszych myśliwców i statków z uniwersum (przy czym oddano do naszej dyspozycji rozbudowany system personalizacji swoich maszyn). Gracze mogą wcielić się w pilota zarówno Nowej Republiki, jak i Galaktycznego Imperium.

Lego Star Wars: The Complete Saga

Teraz może nieco mniej poważnie. Lego Star Wars: The Complete Saga to dzieło studia Traveller's Tales, które specjalizuje się w tworzeniu gier opartych o znane marki i słynne duńskie klocki. Choć Lego Star Wars: The Complete Saga to już wysłużony tytuł (zadebiutował w 2007 roku), to szczerze wam go polecamy. Jeśli lubicie dobry humor, kooperacyjną zabawę, a przy tym chcecie odświeżyć sobie najważniejsze wydarzenia z filmowej sagi Gwiezdnych wojen, to na rynku nie znajdziecie do tego lepszej gry. Jest to też znakomity sposób, aby przygotować się na nadchodzącą produkcję Traveller's Tales - Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy to już absolutny klasyk i jedna z najlepszych gier osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen. Produkcja ta w wyjątkowo umiejętny sposób łączy w sobie elementy znane z gier akcji, jak i RPG. Oryginalna, ciekawa historia, to kolejny element dzieła, na który warto zwrócić uwagę. Choć Jedi Academy nieco się już zestarzało, to w zeszłym roku gra otrzymała odświeżoną wersję, która nie tylko poprawiła jej wygląd i płynność działania, ale również dodała nowe funkcje. W tym rozbudowany tryb sieciowy, który pozwala na rywalizację nawet 32 graczy w jednym meczu. Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy to gra, która pomimo upływu lat wciąż jest warta uwagi.

Star Wars: Republic Commando

Na koniec zostawiliśmy dla was jedną z najbardziej zaskakujących produkcji w historii marki Gwiezdnych wojen - Star Wars: Republic Commando. Jest to pierwszoosobowa strzelanka z rozbudowanymi mechanikami taktycznymi, która pozwala nam wcielić się w tytułowego komandosa Republiki. Gracze wcielają się w lidera specjalnej jednostki, a podczas licznych starć muszą nie tylko skutecznie wykorzystywać swoje zdolności, ale również swoich podkomendnych. Choć Star Wars: Republic Commando zdobyło uznanie zarówno recenzentów, jak i graczy, to niestety produkcja ta nigdy nie podbiła list sprzedaży. Niedawno, za sprawą Studia Aspyr Media doczekaliśmy się premiery odświeżonej wersji gry i jest to kolejny znakomity powód, dla którego warto w Star Wars: Republic Commando zagrać.

No i to już koniec. Jeśli ograliście wszystkie z powyższych tytułów to śmiało możecie nazywać się maniakami Gwiezdnych wojen (jak autor tego artykułu), jeśli jednak coś wam na przestrzeni lat umknęło, to gorąco zachęcamy do nadrobienia zaległości. Szczególnie, że w większość powyższych tytułów będziecie bawić się znakomicie, nawet jeśli Star Wars to nie jest wasz „konik”.