Najlepsze gry VR dla fanów horrorów na PC i PlayStation VR w 2021 roku

Szukacie ciekawych gier na gogle VR? Mamy zatem dla was listę najlepszych produkcji dla osób o mocnych nerwach.

Wirtualna rzeczywistość nie jest już mrzonką. Obecnie gracze mają dostęp do szerokiej gamy gogli VR i licznych gier oraz programów wykorzystujących tą niezwykłą technologię. Oculus Quest, HTC Vive, Valve Index czy PlayStation VR to tylko kilka przykładów popularnych modeli na rynku. Jeśli jesteście już posiadaczami gogli VR bądź dopiero zastanawiacie się na kupnem takowych, to mamy dla was listę najlepszych gier VR dla graczy o mocnych nerwach.

Najlepsze gry VR dla fanów horrorów na PC i PlayStation VR

Paranormal Activity: The Lost Soul

Paranormal Activity to marka dobrze znana sympatykom horrorów. Nie może zatem dziwić, że popularna seria otrzymała swój spin-off w formie gry przeznaczonej na gogle wirtualnej rzeczywistości. The Lost Soul osadzone jest w tym samym uniwersum co filmy. Oznacza to, że możemy liczyć na „gęstą” atmosferę i liczne jump scare'y. Rozgrywka Paranormal Activity: The Lost Soul skupia się na eksploracji i odgrywaniu tajemnic pewnego nawiedzonego domostwa. Gracze do swojej dyspozycji mają jedynie latarkę i spryt, bowiem przed mrocznymi mocami możemy jedynie uciekać. Ciekawą funkcją The Lost Soul jest system, który sprawia, że jump scare'y nie są wyreżyserowane i pojawiają się losowo. Sprawia to, że każda nowa rozgrywka różni się od poprzedniej.

Platformy: Vive, Oculus, PlayStation VR

Until Dawn: Rush of Blood

Rush of Blood to spin-off znakomitego horroru Until Dawn. Tym razem jednak zamiast klasycznego slashera otrzymujemy połączenie horroru i strzelanki „na szynach” (rail shooter). Gracze odbędą bowiem niezwykłą podróż „piekielną” kolejką górską. Podczas zabawy czeka na nas siedem poziomów wypełnionych przeciwnikami i przerażającymi obrazami. Tempo rozgrywki jest tak duże, że radzimy dawkować sobie doznania z Until Dawn: Rush of Blood.

Platformy: PSVR

Layers of Fear: Solitude

Layers of Fear to produkcja, która sprawiła, że o polskim Bloober Team zrobiło się głośno. Ten pierwszoosobowy horror pozwala nam wcielić się w rolę pewnego malarza, którego dążenie do stworzenia obrazu idealnego sprawiło, iż jego zmysły zaczęły go zawodzić. Wraz z postępami w grze odkrywamy przeszłość naszego bohatera. Layers of Fear: Solitude to remaster gry stworzony z myślą o VR. Niezwykłe i niepokojące wizje protagonisty doświadczane z goglami na głowie sprawiają, że trudno o większą imersję z dziełem polskiego studia.

Platformy: Google DayDream

Transference

Transference to wyjątkowy projekt SpectreVision i Ubisoft Montreal, który ma na celu wypełnić lukę pomiędzy grą a filmem. Pomóc w tym mają prawdziwi aktorzy, którzy wcielają się w trójkę głównych bohaterów – Raymonda, Katherine i Benjamina Hayesa. W trakcie rozgrywki gracze kontrolują każdego z trzech członków rodziny, którzy próbują poskładać w całość ostatnie wydarzenia. Dzięki wynalazkowi Raymonda będziemy mogli, dosłownie, wejść do umysłu każdej z postaci. Choć rozgrywka opiera się głównie na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek, to gęsty klimat rodem z najlepszych thrillerów psychologicznych sprawi, że Transference zostanie wam w głowie na długo.

Platformy: HTC Vive, Oculus, PSVR

Five Nights At Freddy’s: Help Wanted

Five Nights At Freddy’s to popularna seria gier łączących w sobie cechy dobrze znane z survival horrorów oraz klasycznych gier przygodowych. Kwestią czasu było, aż popularny cykl zostanie przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości. Five Nights At Freddy’s: Help Wanted nieco różni się jednak od klasycznych odsłon cyklu i jest tak naprawdę zbiorem łamigłówek i mini-gierek znanych z poprzednich części serii. Wciąż jednak musimy uważać na przerażających towarzyszy tytułowego Freddy'ego. Wykorzystanie technologii VR sprawia jednak, że pomimo nieco lżejszego tonu Five Nights At Freddy’s: Help Wanted jest jedną z najstraszniejszych odsłon serii.

Platformy: Vive, Oculus, PSVR

Resident Evil 4 VR

Oto najmłodsza produkcja na naszej liście. Resident Evil 4 VR to odświeżony klasyk z 2005 roku, przygotowany specjalnie z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości. Gracze wcielają się w postać Leona Kennedy'ego – dobrze znanego fanom serii bohatera, który tym razem musi uratować córkę prezydenta USA - Ashley Graham. W wersji gry dedykowanej VR świat gry możemy po raz pierwszy obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy dzieła zarzekają się również, że zadbano o to, aby w nowe medium przenieść 100% zawartości z oryginalnej gry. Oznacza to, że przed wami długa i emocjonująca przygoda, która nie tylko nie raz was zaskoczy, ale i porządnie wystraszy.

Platformy: Oculus Quest 2

Phasmophobia

Phasmophobia to, w dużym uproszczeniu, symulator badacza zjawisk paranormalnych. Gra nie skupia się zatem na jednej zamkniętej historii. Zamiast tego będziemy przyjmować i rozwiązywać liczne śledztwa, które dotyczą istot nadprzyrodzonych. Naszym zadaniem będzie nie tylko wytropienie ducha czy zjawy, ale również zebranie odpowiedni dowodów i poszlak, które pozwolą nam określić z czym mamy do czynienia. Do dyspozycji graczy oddano mnóstwo gadżetów, w tym np. mierniki EMF, które będziemy mogli dodatkowo ulepszać. Jest to niezwykle istotne, bowiem niektóre istoty wcale nie mają zamiaru odejść z tego świata po dobroci. Phasmophobia znakomicie wykorzystuje potencjał VR, dzięki czemu jest jednym z najbardziej przerażających doświadczeń w gamingu.

Platformy: Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive

Here They Lie

Here They Lie to produkcja, która zabierze was w psychodeliczną podróż do świat rodem z najgorszych koszmarów. Opustoszałe ulice, klaustrofobiczne zaułki i zrujnowane budynki to standardowa sceneria tego wyjątkowego horroru. Dodajmy do tego niecodziennych mieszkańców, którzy są najczęściej hybrydą ludzi i zwierząt oraz trudne wybory moralne, a otrzymujemy jedną z najciekawszych opowieści VR na rynku. Here They Lie nie oferuje nam zbyt skomplikowanej rozgrywki, ale historia, klimat i niezwykła artystyczna oprawa dzieła sprawiają, że nie można przejść obok niego obojętnie.

Platformy: PSVR

The Walking Dead: Saints & Sinners

Na naszej liście nie mogło zabraknąć produkcji z klasycznymi zombie w roli głównej. Marka The Walking Dead nie ma szczęścia do gier wideo, jednak Saints & Sinners pokazuje, że twórcy poprzednich produkcji po prostu źle się do tego zabrali. W produkcji Skydance Interactive otrzymujemy żywy postapokaliptyczny świat, w którym zombie znów są przerażające, a ludzkość dawno już zatraciła swoje najważniejsze wartości. The Walking Dead: Saints & Sinners znakomicie oddaje oryginalnego ducha twórczości Roberta Kirkmana, a przy tym znakomicie wykorzystuje medium jakim jest wirtualna rzeczywistość. Co prawda Saints & Sinners nie jest może najstraszniejszą grą na naszej liście, ale gęsta atmosfera i znakomite wykonanie sprawiają, że to jedna z najciekawszych gier VR dla fanów horrorów i nie tylko.

Platformy: Vive, Oculus, PSVR

Resident Evil 7

Siódma odsłona głównego cyklu Resident Evil wywołała nie mało zamieszania. Twórcy gry – studio Capcom, po raz pierwszy w historii postanowili, że wydarzenia z gry będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Zrezygnowano również z wszędobylskich zombie i postawiono na bardziej intymny nastrój. To wszystko sprawiło, że marka Resident Evil ponownie kojarzyła się z najlepszymi horrorami. Jeśli jednak chcecie jeszcze bardziej „podkręcić” swoje doznania i naprawdę lubicie się bać, to Resident Evil 7 najlepiej doświadczać w formie VR. Zapewniamy was, że „odwiedziny” w opuszczonym domostwie zamieszkałym przez pewną zwariowaną rodzinkę jeszcze na długo po zakończeniu sesji pozostaną w waszej pamięci.