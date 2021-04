Najlepsze gry dla dzieci na PlayStation 5

Szukacie gier, które są przyjazne dzieciom? Już nie musicie. Zebraliśmy dla was najlepsze gry, w które mogą grać dzieci na PS5.

Spis treści

Wbrew obiegowej opinii, gry wcale nie są dla dzieci. Większość wysokobudżetowych produkcji, która trafia na rynek jest dedykowana dorosłym graczom. Ich treści zdecydowanie nie są przystosowane do młodszych odbiorców.

Choć coraz trudniej jest obecnie znaleźć gry przyjazne dzieciom, to (na szczęście) wielu deweloperów i producentów nie rezygnuje z tego typu produkcji.

Jeśli szukacie gier, które idealnie nadają się na wprowadzenie młodszych graczy w świat wirtualnej rozrywki, to mamy dla kilka propozycji przeznaczonych na najnowszą konsolę Sony – PlayStation 5

Najlepsze gry dla dzieci na PS5 – lista

Astro's Playroom

Na początek jedno z największych „growych” zaskoczeń na PlayStation 5 - Astro's Playroom. Jest to darmowa produkcja, która jest preinstalowana na każdym egzemplarzu PS5. Choć jej rolą jest zapoznanie nas z nowymi funkcjami urządzenia (w tym technologią haptyczną i adaptacyjnymi spustami pada DualSense), to studio Team ASOBI! Postanowiło nieco wyjść przed szereg i przygotowało grę znacznie bardziej złożoną niż mogłoby się wydawać. Astro's Playroom to znakomicie zaprojektowana gra platformowa, w której będziecie skakać, strzelać, latać, walczyć z potworami, a przy tym znakomicie się bawić. Co więcej, produkcja oferuje również mnóstwo ciekawostek i "znajdziek" związany z historią marki PlayStation. Podczas eksploracji kolejnych obszarów będziecie mogli znaleźć m.in. płyty z kultowymi grami z PS, jak również starsze, znakomicie odwzorowane modele konsol.

W Astro's Playroom zagrasz tylko na PS5.

Sackboy A Big Adventure

Sackboy to najbardziej znana postać z serii gier LittleBigPlanet. Tym razem jednak Sony postanowiło dać mu tytułową rolę w nowej produkcji, która tylko luźno czerpie inspiracje i pierwowzoru. Sackboy A Big Adventure to rozbudowana gra platformowa, która w dużej mierze stawia na kooperację. Przy jednej konsoli mogą bawić się jednocześnie nawet cztery osoby, co sprawia, że dzieło studia Sumo Digital jest idealną pozycją dla całej rodziny. Podczas zabawy, nasz główny bohater, wraz z towarzyszami, przemierzać będzie niezwykłe, pełne przeszkód mapy (w sumie jest ich ponad 50). Poziom trudności w Sackboy A Big Adventure jest na tyle zrównoważony, że stanowić będzie przyjemne wyzwanie zarówno dla młodszych, jaki i starszych graczy.

W Sackboy A Big Adventure zagrasz również na: PS4

Bugsnax

Bugsnax to wyjątkowa produkcja od twórców Octodad: Dadliest Catch. Gra urzeka nie tylko oprawą graficzną, ale również pozbawioną przemocy rozgrywką oraz lekką historią. Gracze wcielają się w początkującego, młodego dziennikarza, który trafił na tajemniczą wyspę Snaktooth. Okazuje się, że żyją tutaj wyjątkowe stworzenia – tytułowe Bugsnaxy, będące poniekąd połączeniem owadów i… jedzenia. Głównym zadaniem graczy jest „łapanie” i kolekcjonowanie stworków (trochę na wzór gier Pokemon). Oczywiście, nie jest to takie proste i każdego Bugsnaxa trzeba pochwycić w inny sposób, np. wabiąc go ulubionym jedzeniem. Bugsnax to produkcja idealna zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników.

W Bugsnax zagrasz również na PS4 i PC.

Lego Marvel Super Heroes 2

Klocki Lego i superbohaterowie z uniwersum Marvela, czy można wyobrazić sobie lepsze połączenie do stworzenia gry dla dzieci? Lego Marvel Super Heroes 2 od Traveller's Tales to przygodowa gra akcji, która opowiada nam oryginalną historię nie związaną bezpośrednio z filmami czy komiksami. Nie oznacza to jednak, że ustępuje im ona pod jakimkolwiek względem. Biorąc jednak charakter rozgrywki, opowieść należy do tych lżejszych, a podczas zabawy nie zabraknie wielu żartów i gagów. Lego Marvel Super Heroes 2 zaoferuje nam ogrom postaci do wyboru, w tym te najpopularniejsze jak: Spider-Man, Hulk, Kapitan Ameryka, Doktor Strange, Ant-Man, Czarna Pantera. Gra posiada również rozbudowany tryb kooperacji – idealny do spędzenia czasu razem ze swoimi pociechami.

W Lego Marvel Super Heroes 2 zagrasz również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.

Stardew Valley

Stardew Valley to jeden z największych fenomenów branży gier w ostatnich latach. Dzieło jednego człowieka - Erica Barone'a, to prosta i przyjemna produkcja o zarządzaniu własną farmą. Gra zadebiutowała w 2016 roku na PC i od tamtej pory trafiła na niemal każdą wiodącą platformę. Co więcej, autor stale wzbogaca rozgrywkę o nowe dodatki i rozszerzenia (wszystkie darmowe). Pixelartowa oprawa graficzna, spokojna (aczkolwiek rozbudowana) rozgrywka sprawiają, że w Stardew Valley bardzo łatwo się zakochać. Jest to idealna produkcja dla młodszych graczy, którzy chcą wejść w świat elektronicznej rozgrywki. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby bawić się z pociechami. Najnowsza wersja gry otrzymała bowiem tryb kooperacyjny.

W Stardew Valley zagrasz również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.

Minecraft

Tej produkcji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Minecraft, choć już nie tak popularny jak jeszcze kilka lat temu, to wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży gier. Choć na naszej liście jest już gra związana z Lego, to tak naprawdę to właśnie Minecraft jest spełnieniem marzeń najbardziej kreatywnych sympatyków duńskich klocków. Rozgrywka w produkcji studia Mojang pozwala graczom na ogromną swobodę zarówno w sposobie zabawy, jak i w tym co można dzięki niej stworzyć. Mało jest na rynku dzieł, które w tak łatwy i przyjemny pozwalają na rozwój kreatywności.

W Minecraft zagrasz również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (It's About Time)

Crash Bandicoot to już klasyk. Ta wyjątkowa seria gier platformowych rozkochała w sobie graczy na całym świecie, co sprawiło, że Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (It's About Time) jest w rzeczywistości już ósmą, główną odsłoną serii. Choć Crash zasłynął z niezwykle wysokiego poziomu trudności, to w najnowszej odsłonie twórcy postanowili, aby ich gra była bardziej przystępna dla młodszych i nowych fanów. Podczas zabawy możemy wcielić się nie tylko w tytułowego bohatera, ale również w wiele innych znanych i lubianych postaci jak: Coco, Tawna, Dingodil czy doktora Neo Cortex. Rozgrywkę uprzyjemnia nam również oprawa graficzna przywodząca na myśl topowe animacje dla najmłodszych, jak i możliwość wspólnej zabawy w lokalnym trybie kooperacji.

W Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas: zagrasz również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising to trzecioosobowy miszmasz gatunkowy, znajdziemy tu elementy typowe dla gier akcji, RPG, platformowych, a nawet logicznych. Dzieło studia Ubisoft zabiera graczy do antycznej Grecji, gdzie jako tytułowy Fenyx (można swobodnie określić płeć i wygląda bohatera) będziemy musieli pomóc bogom w powstrzymaniu nadchodzącej zagłady. Immortals Fenyx Rising urzeka stylizowaną oprawą graficzną, prostą acz satysfakcjonującą rozgrywką i ogromna ilością dobrego humoru. Jest to idealna produkcja zarówno dla młodszych, jak i starszych graczy.

W Immortals Fenyx Rising zagracie również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.

Spyro Reignited Trilogy

Przyjazny smoczek Spyro powraca do nas w odświeżonej wersji Reignited Trilogy. W tym wyjątkowym wydaniu otrzymujemy nie jedną, a aż trzy pierwsze gry z serii (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage, Spyro: Year of the Dragon), których zarówno grafika, udźwiękowienie, jak i sama rozgrywka zostały dostosowane do dzisiejszych standardów. Spyro Reignited Trilogy to przedstawiciel gatunku gier platformowych zatem młodsi gracze powinni bez problemy poradzić sobie z opanowaniem podstaw rozgrywki. Niestety, podobnie jak oryginały, Spyro Reignited Trilogy nie posiada żadnego trybu kooperacji. Jest to typowa gra dla jednego gracza, w której przejmuje on kontrolę na tytułowym smoczkiem Spyro.

W Spyro Reignited Trilogy zagracie również na: PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch.