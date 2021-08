Najlepsze gry do wspólnej zabawy na Nintendo Switch

Sprawdź, naszym zdaniem, najlepsze gry kooperacyjne dostępne na Nintendo Switch.

Spis treści

Konsola Nintendo Switch idealnie nadaje się do wspólnej zabawy przy jednym ekranie. Bogata biblioteka gier, która jest stale rozszerzana gwarantuje, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Przedstawiliśmy kilka, naszym zdaniem, najlepszych gier na Nintendo Switch, w które można zagrać w trybie lokalnej kooperacji.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey jest grą niemal idealną. Nasz sympatyczny bohater musi uratować swoją ukochaną, księżniczkę Peach. Grozi jej wymuszone małżeństwo z Bowserem, głównym antagonistą całej serii. Trafiamy tutaj nie tylko do Grzybowego Królestwa, ale także do alternatywnej wersji świata. Jest ona mocno oparta na współczesnych realiach. Grając w kooperacji z inną osobą, jeden gracz steruje postacią Mario, natomiast drugi jego kapeluszem, Cappy. Jest on żywą postacią, która posiada swoje własne, unikalne zdolności.

Diablo 3: Eternal Collection

Diablo 3 to kolejna już odsłona kultowej gry hack'n'slash. Ponownie wrócimy do miasteczka Tristram. Po okolicy rozchodzą się plotki o gwieździe, której pojawienie ma sygnalizować odrodzenie się zła i rychły koniec świata. Jako członek Sanktuarium podejmiemy walkę z hordami piekielnych bestii, aby zapobiec katastrofie i uratować ludzkość przed zagładą. W tym wydaniu gry otrzymujemy dostęp do podstawowej wersji Diablo 3 oraz dodatków Reaper of Souls i Rise of Necromancer.

Marvel Ultimate Alliance 3 - The Black Order

W Marvel Ultimate Alliance 3 wcielamy się w rolę superbohaterów znanych z komiksów Marvela. Fabuła tej części opowiada o starciu z Thanosem oraz jego Czarnym Zakonem. Wraz z postępem w grze możemy odblokować dodatkowe umiejętności naszych bohaterów. Do dyspozycji dostajemy kilkadziesiąt grywalnych postaci. Kluczem do zwycięstwa są nie tylko indywidualne umiejętności graczy, ale także odpowiednie dobranie składu zespołu. Świetna pozycja dla osób, które są fanami tego uniwersum.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Czas na trochę klasyki. Na Nintendo Switch swoje miejsce znalazły także gry, które były niezwykle popularne jeszcze przed nastaniem ery komputerów. W bogatym zestawie Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics znajdziemy mnóstwo świetnych pozycji, które umilą nam czas z rodziną bądź przyjaciółmi. Wśród 51 pozycji są m.in. szachy, mahjong, warcaby, kręgle, domino, bilard, kości czy dart. Jest z czego wybierać.

Overcooked 2

W Overcooked 2 ponownie wcielimy się w rolę kucharzy. Wracamy do Cebulowego Królestwa, aby stawić czoła armii nieumarłego chleba, który znany jest jako Unbread. Podczas rozgrywki będziemy przygotowywać potrawy dla oczekujących klientów. W menu znajdują się bardzo zróżnicowane dania, które musimy gotować w różnych, czasami bardzo trudnych warunkach.

Super Mario 3D World

Ponownie wracamy do świata sympatycznego hydraulika o imieniu Mario. Super Mario 3D World jest portem gry z Nintendo Wii U. Jest to trójwymiarowa platformówka, która rozwija elementy znane z poprzednich części cyklu. Mamy dostęp do łącznie czterech bohaterów: Mario, Luigi, księżniczka Peach oraz Toad. Wspólnie przemierzamy Grzybowe Królestwo, aby zmierzyć się z odwiecznym wrogiem, Bowserem. W trybie współpracy możemy grać w maksymalnie czteroosobowej drużynie.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity to świetna pozycja dla wszystkich fanów kultowej serii Legend of Zelda. Gra przedstawia historię rozgrywająca się około 100 lat przed wydarzeniami znanymi z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Poznamy m.in. przyczynę upadku królestwa Hyrule. Do dyspozycji otrzymamy kilka postaci znanych z całej serii, m.in. Zelda oraz Link. Gra jest połączeniem slashera, w którym pokonujemy hordy wrogów z grą z elementami RPG. W Hyrule Warriors: Age of Calamity możemy grać z drugą osobą na podzielonym ekranie.

Cuphead

Cuphead został określony jako jedna z najtrudniejszych gier na świecie. Produkcja jest stylizowana na popularne amerykańskie kreskówki z lat 30. XX wieku. Głównym bohaterem jest postać o imieniu Cuphead. Jest to hazardzista, który przegrywa duszę z diabłem. Jeśli wykona serię trudnych zadań, jego dusza będzie wolna a pakt zostanie unieważniony. Możemy grać samotnie lub z drugą osobą. Tryb współpracy jeszcze bardziej podnosi poziom trudności.

Trine

W grze Trine trafiamy do tajemniczego, zapomnianego królestwa. Do dyspozycji dostajemy trzech bohaterów: złodziejkę, rycerza oraz czarodzieja. Podczas rozgrywki musimy znaleźć artefakty, które pozwolą nam wydostać się z tego miejsca. Każda z postaci charakteryzuje się odmiennymi zdolnościami. Trine to świetne połączenie produkcji przygodowych i zręcznościowych. Grając w kooperacji musimy współpracować, aby osiągnąć cel.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe to kolejna w tym zestawieniu gra z Mario w roli głównej. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną grą wyścigową w świecie sympatycznego hydraulika. Poza gokartami dostajemy do dyspozycji motocykle, szybowce oraz wyścigi antygrawitacyjne. Podczas rywalizacji możemy korzystać ze specjalnych umiejętności, doładowań, ale także podrzucać tzw. "kłopoty" naszym przeciwnikom. Tryb lokalnej kooperacji pozwala na zabawę nawet w 8 osób.