Najlepsze gry imprezowe na Xbox, PlayStation, Switch i PC

Kiedy nie możemy bawić się w klubach, kręgielniach itp. na pomoc przychodzą nam gry platformowe. Sprawdźcie w co możecie zagrać z przyjaciółmi!

Spis treści

Overcooked 2

Overcooked 2 to kontynuacja popularnej gry kooperacyjnej od studia Ghost Town Games. Jesteśmy w niej drużyną szalonych szefów kuchni w Królestwie Cebuli i musimy uratować świat przed bossem o imieniu Ever Peckish. Każda rozgrywka to niesamowicie pokręcona praca na kuchni, w której im więcej współpracujemy, tym lepiej nam idzie. Aby oddać gotowe danie na tzw. wydawkę, musimy po kolei zebrać produkty, posiekać je, ugotować czy usmażyć, a nawet umyć talerze. Utrudnieniem są kuchnie, które latają czy przesuwają się w trakcie rozgrywki, a także ograniczające nas przepisy. Naprawdę nie ma możliwości grania w tę grę nie krzycząc jak Gordon Ramsay.

Dostępna na: PC, PS4, Xbox One, Switch.

Liczba graczy: 1-4.

Moving Out

Moving Out to symulator szalonych przeprowadzek, które wykonujemy kooperacyjnie. Zlecenie należy wykonać jak najszybciej i najskuteczniej tj. nie zbijając szyb, wazonów i łapiąc np. wszystkie... kury. Do każdego domu podjeżdżamy autem transportowym, w którym musimy zmieścić wszystkie meble. Aby przenieść kanapę czy lodówkę potrzebujemy pomocy drugiego gracza. Gra jest humorystyczna i posiada różne poziomy trudności. Wydało ją studio SMG Games.

Dostępna na: PC, PS4, Xbox One, Switch.

Liczba graczy: 1-4.

Rocket League

Rocket League to gra sportowa, stworzona przez studio Psyonix. Jej plusem jest możliwość grania online między wszystkimi platformami, na których się ukazała. Każdy gracz kontroluje wyścigówkę i uderza nią piłkę w kierunku bramki przeciwnika, by zdobyć punkt dokładnie tak, jak w piłce nożnej. To jedna z najpopularniejszych gier kooperacyjnych.

Dostępna na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch.

Liczba graczy: 1-8.

Castle Crashers Remastered

Castle Crashers to humorystyczna gra, w którą można grać lokalnie lub online. Waszym zadaniem jest uratowanie księżniczki, obrona królestwa i zdobycie zamku. Intuicyjny system ataków i magii jest niezwykle zadowalający, a efekty wizualne w odświeżonej wersji gry prezentują się świetnie. Co ciekawe, kiedy księżniczka jest jedna, musicie walczyć przeciwko sobie. Za grę odpowiada studio The Behemoth.

Dostępna na: PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC, Switch.

Liczba graczy: 1-4.

JackBox Party Pack

JackBox Party to aż 20 prześmiesznych gier towarzyskich. Gracze korzystają z podłączonych do Internetu telefonów, tabletów i laptopów, co jest ewidentnym plusem w przypadku nie posiadania zbyt wielu padów. Rozgrywka polega na rywalizacji, refleksie i zdolności skojarzeń. Tytuł studia JackBox Games występuje tylko w angielskiej wersji językowej, a liczba graczy zależna jest od wybranej gry.

Dostępna na: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Switch.

Liczba graczy: zależna od mini-gry.

Frantics

Frantics to także zabawne mini-gry. Wyprodukowało je Sony z duńskim studiem NapNok Games. Mamy tutaj szalone bijatyki na arenie czy zwariowane wyścigi. Nieuczciwy gospodarz zabawy, który jest lisem, pomaga nam sabotować przeciwników. W interakcje z postaciami na ekranie wchodzimy dzięki aplikacji mobilnej dla systemu Android i iOS.

Dostępna na: PS4, PS5.

Liczba graczy: 1-4.

Ukryty plan

Ukryty plan to thriller detektywistyczny od Supermassive Games odpowiedzialnego m.in. za Until Dawn. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie śledztwa i namierzenie zabójcy, tzw. The Trapper. Rozgrywka stawia na podejmowanie decyzji mających wpływ na całą historię. Pojedyncze osoby mogą otrzymywać także specjalne, tajne zadania. Jako kontrolerów używamy tabletów i telefonów.

Dostępna na: PS4, PS5.

Liczba graczy: 1-6.

Super Mario Party

Super Mario Party zawiera aż 80 nowych mini-gier i różne tryby, którymi można cieszyć się z rodziną czy przyjaciółmi. Mamy tu klasyczne planszówki o dynamicznej rozgrywce i kolorowe, popularne postacie. Możemy także łączyć dwie konsole w celu uzyskania stołu do gry. Tytuł wykorzystuje możliwości Joy-Conów.

Dostępne na: Nintendo Switch.

Liczba graczy: 1-4.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Team Racing Nitro-Fueled to remake wzbogacony o nowe trasy, odświeżoną grafikę i możliwość personalizowania gokartów. Zwariowane wyścigi oferują nie tylko nowe auta, ale i różnorodne postacie znane z przygód Crasha Bandicoota. Na trasie możemy używać zwariowanych broni zebranych ze skrzynek czy tytułowego dopalacza nitro. Gra w trybie kilkuosobowym funkcjonuje nie tylko na split screenie, ale i online.

Dostępna na: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Switch.

Ilość graczy: 1-4.

Wiedza to potęga

Wiedza to potęga to gra quizowa, w której kontrolerami są telefony. Odpowiadając na różne pytania, gracz walczy o wejście na szczyt Piramidy Wiedzy. To zabawa dla całej rodziny, w której można popisać się wiedzą i taktyką. To pouczająca, wciągająca i pełna ciekawostek rozgrywka.

Dostępna na: PS4.

Liczba graczy: 1-6.

Among Us

Among Us to wieloosobowa gra pozwalająca graczom wcielić się w rolę członka załogi statku kosmicznego lub oszusta. Czeka was wiele wyzwań, dzięki którym będziecie mogli udowodnić swoje umiejętności oraz to, że jesteście przyjaciółmi, a nie impostorami. W ostatnim czasie Among Us stało się niezwykle popularne.

Dostępna na: PS4, PS5, Xbox One, PC, Switch.

Liczba graczy: 4-10.

Tricky Towers

Tricky Towers to gra, w której każdy ma moce umożliwiające układanie cegiełek, które wznoszą stabilną wieżę i przewracają budowle przeciwników. Rozgrywka jest niezwykle wciągająca i jednocześnie prosta. Można grać w nią w trybie lokalnym lub online. Jeśli lubicie zaklęcia i macie sentyment do Tetrisa, polubicie również Tricky Towers.

Dostępna na: PS4, Switch, Xbox One, PC.

Liczba graczy: 1-4.

Let's Sing

Let's Sing to karaoke, które pomoże Ci rozkręcić każdą imprezę. Gra zawiera 30 popularnych piosenek i teledysków z całego świata. Do wyboru mamy też nowe tryby czy mini-grę Pop Chicken. Jeżeli nie posiadamy mikrofonu, możemy skorzystać z naszego smartfona. Tryb online pozwala nam również rywalizować z graczami z całego świata oraz ściągać dodatkowe pakiety piosenek.

Dostępne na: PS4, PS5, Xbox One, Wii.

Liczba graczy: 1-8.

