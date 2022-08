Najlepsze gry jRPG na Nintendo Switch. Znasz je wszystkie?

The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel 3

Seria The Legend Of Heroes jest jedną z najmniej znanych jRPG poza Japonią. Nie zmienia to jednak faktu, że port The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel 3 na Nintendo Switch to tytuł, który jest w stanie zapewnić niesamowitych wrażeń. Znajdziemy tutaj wszystko, za co można kochać gry z gatunku jRPG, czyli doskonałą fabułę, wyraziste postacie oraz niezwykle wciągający system walki.