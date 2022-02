Najlepsze gry kooperacyjne na Walentynki. Co-op idealny dla par

It Takes Two

Na koniec pozostawiliśmy najlepszą grę 2021 roku według The Game Awards – It Takes Two. Jest to najnowsza gra przygodowa od studia Hazelight, która opowiada losy pewnego małżeństwa. Cody i May nie żyją jednak w idealnym związku, wręcz przeciwnie w planach mają rozstanie. Ich konflikt sprawia, że w wyniku pewnych niezwykłych wydarzeń zostają oni przeniesie w ciała lalek. Od tej pory małżeństwo stara się zrobić wszystko, aby powrócić do normalności. It Takes Two to jednak nie tylko kawał dobrej historii, ale przede wszystkim dynamiczna rozgrywka, w której ścisła współpraca dwóch graczy jest konieczna do osiągnięcia sukcesu.