Najlepsze gry mobilne. W co zagrać na telefonie z Androidem lub iOS? [KWIECIEŃ 2022]

Przedstawiamy najciekawsze, naszym zdaniem gry mobilne, w które możecie zagrać na systemach Android i iOS.

Gry mobilne mają to do siebie, że potrafią wciągnąć na długie godziny. Tym bardziej, że telefon praktycznie zawsze mamy przy sobie, dzięki czemu możemy poświęcić na rozgrywkę chwilę np. w drodze do pracy. W tym artykule przedstawimy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier mobilnych na urządzenia z systemami Android i iOS.

Beatstar

Beatstar to tytuł przeznaczony przede wszystkim dla fanów muzyki i gier zręcznościowych. W tej produkcji naszym głównym zadaniem jest w odpowiednim momencie naciskać klawisze, które pojawiają się na ekranie w rytm granej muzyki. Zręczne palce, dobry słuch i poczucie rytmu to cechy, które musisz mieć, aby wykręcać jak najlepsze wyniki.

Head Ball 2

Head Ball 2 to gra, która potrafi przykuć do telefonu na długi czas. Na czym polega rozgrywka? W dużym skrócie jest to gra piłkarska, w której mierzymy się z żywymi przeciwnikami w starciach 1:1. Jeden mecz trwa 90 sekund a rozgrywka jest emocjonująca przez cały ten czas. Z biegiem czasu zbieramy karty z postaciami, które możemy rozwijać oraz specjalne umiejętności oraz stroje, które poprawiają statystyki. Twórcy zastosowali system rankingowy. Jeden sezon trwa przez tydzień. Jeśli wyprzedzimy przeciwników, to ostatniego dnia możemy awansować do wyższej ligi.

Contra Returns

Contra Returns po wielu latach wróciła i wylądowała na urządzeniach mobilnych. Starsi gracze na pewno pamiętają emocje przy automatach oraz poszukiwanie dyskietek z tym tytułem. Twórcy doskonale dostosowali sterowanie do ekranów dotykowych. Gra w Contrę jest po prostu przyjemna i czasami łezka się w oku kręci, kiedy kolejny raz możemy pokonać najeżoną wrogami dżunglę z karabinem w dłoni.

Darkrise

Darkrise to gra RPG, w której wcielamy się w jedną z trzech postaci - Alicja, Godryk i Kira. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami i zdolnościami bojowymi. Nasza kraina została zaatakowana przez demony a zadaniem bohaterów jest odparcie najazdu. Podczas podróży przez 20 poziomów napotkamy na bardzo zróżnicowanych przeciwników. Do dyspozycji dostaniemy kilka rodzajów uzbrojenia, które możemy wzmacniać.

Pokemon GO

Pokemon GO to jedna z najpopularniejszych gier mobilnych, która przez lata cieszy się ogromną popularnością. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, podczas rozgrywki wzmagamy także naszą aktywność fizyczną. Chodzenie po mieście i wyszukiwanie najbardziej unikatowych Pokemonów to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu samotnie lub w grupie znajomych.

Top Eleven Be a Soccer Manager

Chcesz poczuć się jak manager drużyny piłkarskiej? Top Eleven to najlepsza na rynku gier mobilnych symulacja trenera piłkarskiego. Nasze decyzje mają wpływ na losy drużyny już od pierwszego dnia. Co więcej, możemy mierzyć się z innymi graczami z całego świata. Początkujący gracze otrzymają na samym początku praktyczne wskazówki od samego Jose Murinho.

Shadow Fight 3

Jeśli lubisz gry skupione na walce oraz japoński folklor to Shadow Fight 3 jest dla ciebie. Rozgrywka skupia się na pojedynkach 1v1. Podczas walki możemy wykorzystać bardzo szeroki wachlarz ataków oraz dodatkowych umiejętności. Możemy grać z przeciwnikami sterowanymi przez komputer oraz z żywymi osobami w trybie multiplayer. Wszystkiemu smaku dodaje również bardzo ciekawa warstwa fabularna.

Roblox

Roblox to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. O co chodzi w grze? Na samym początku tworzymy swój awatar i przejmujemy nad nim kontrolę. Możemy projektować własne światy lub zwiedzać te wykreowane przez inne osoby. Tak na prawdę jedyną granicą w zapełnianiu przestrzeni jest tylko nasza wyobraźnia, ponieważ gra daje nam bardzo duże pole do popisu. W związku z tym, że produkcja jest stale moderowana, jest ona bezpieczna dla graczy w każdym wieku.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Ta produkcja Riot Games zrzesza ogromne ilości graczy każdego dnia. Sowich sił możemy spróbować także w mobilnej odsłonie o podtytule Wild Rift. Do dyspozycji dostajemy pokaźną ilość bohaterów, a każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami. Ważne jest także to, że wszystkie postaci w grze są darmowe, nie musimy dodatkowo dopłacać za lepszych bohaterów.

Chess.com

W podobnym zestawieniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela najstarszej gry świata. Szachy mają ogromną ilość fanów a gra Chess.com pozwala nam się z nimi zmierzyć. Podczas rozgrywki możemy grać ze sztuczną inteligencją lub żywymi przeciwnikami. Inteligentny system dopasuje nas tak, że będziemy mogli rozegrać partyjkę z osobą prezentującą zbliżony do naszego poziom. Jest to też dobre narzędzie do nauki, ponieważ możemy przeanalizować nasze gry i wyeliminować błędy w przyszłości.

Wiedźmin: Pogromca potworów

Szukasz zlecenia na strzygę? Nic prostszego. Wiedźmin: Pogromca potworów to jedna z najlepszych produkcji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Podczas rozgrywki nie można się nudzić, ponieważ potworów do ubicia jest pod dostatkiem a misje fabularne są ciekawie skonstruowane i mocno rozbudowane. Chodzenie po lesie i walka z nekkerami to czysta przyjemność.

Deluxe Ski Jump

Deluxe Ski Jump to gra, która może nie powala graficznie, nie jest wybitna pod względem mechaniki, jednak jak niewiele produkcji potrafi wciągnąć na długi czas i dostarczyć wielu emocji. W "małysza" możemy grać sami przeciwko zawodnikom sterowanych przez komputer, ale także ze znajomymi. Twórcy w bardzo dobry sposób dostosowali sterowanie do ekranów dotykowych i możliwości smartfonów. W Deluxe Ski Jump gra się po prostu bardzo przyjemnie a na myśl wspomnień aż łezka się w oku kręci.

