Najlepsze gry mobilne. W co zagrać na telefonie z Androidem lub iOS? [STYCZEŃ 2023]

Przedstawiamy najciekawsze, naszym zdaniem gry mobilne, w które możecie zagrać na systemach Android i iOS.

Gry mobilne mają to do siebie, że potrafią wciągnąć na długie godziny. Tym bardziej, że telefon praktycznie zawsze mamy przy sobie, dzięki czemu możemy poświęcić na rozgrywkę chwilę np. w drodze do pracy. W tym artykule przedstawimy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier mobilnych na urządzenia z systemami Android i iOS.

Head Ball 2

Head Ball 2 to gra, która potrafi przykuć do telefonu na długi czas. Na czym polega rozgrywka? W dużym skrócie jest to gra piłkarska, w której mierzymy się z żywymi przeciwnikami w starciach 1:1. Jeden mecz trwa 90 sekund a rozgrywka jest emocjonująca przez cały ten czas. Z biegiem czasu zbieramy karty z postaciami, które możemy rozwijać oraz specjalne umiejętności oraz stroje, które poprawiają statystyki. Twórcy zastosowali system rankingowy. Jeden sezon trwa przez tydzień. Jeśli wyprzedzimy przeciwników, to ostatniego dnia możemy awansować do wyższej ligi.

Casting Away

W grze Casting Away wcielamy się w gwiazdę filmową, która podczas lotu swoim prywatnym odrzutowcem ulega wypadkowi. Trafiamy na bezludną wyspę, która nie widnieje na żadnych mapach. Na miejscu znajdujemy także tajemniczy ołtarz. Naszym głównym zadaniem będzie przetrwanie. Musimy łowić ryby, stawiać budynki i dostosowywać wyspę do własnych potrzeb. Przy okazji odkryjemy także jej tajemnicę.

Quiz House

Quiz House to gra, która potrafi wciągnąć na bardzo długo. Jest to tytuł stworzony przez osoby związane z kanałem Matura To Bzdura. Znajdziemy tutaj mnóstwo przeróżnych kategorii pytań, takich jak m.in. Historia, Gry, Seriale, Muzyka czy Geografia. Możemy grać zarówno ze swoimi znajomymi, jak również wyzywać na pojedynki losowych użytkowników.

Darkrise

Darkrise to gra RPG, w której wcielamy się w jedną z trzech postaci - Alicja, Godryk i Kira. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami i zdolnościami bojowymi. Nasza kraina została zaatakowana przez demony a zadaniem bohaterów jest odparcie najazdu. Podczas podróży przez 20 poziomów napotkamy na bardzo zróżnicowanych przeciwników. Do dyspozycji dostaniemy kilka rodzajów uzbrojenia, które możemy wzmacniać.

Diablo Immortal

Diablo Immortal to jedna z największych i najambitniejszych gier, jakie są dostępne na urządzeniach mobilnych. Co więcej, można powiedzieć, że jest to kolejne pełnoprawne Diablo. Sama podstawowa kampania fabularna powinna wystarczyć na około 20 godzin zabawy. No i jest za darmo. Wydarzenia opowiadane w tej produkcji można osadzić pomiędzy Diablo 2: Lords of Destruction i Diablo 3. Sama rozgrywka i sterowanie zostały dostosowane do urządzeń mobilnych i ekranów dotykowych.

Call of Duty Mobile

Call of Duty jakie jest, każdy widzi. Co więcej, teraz w jedną z najpopularniejszych serii strzelanek możemy zagrać na smartfonach. Twórcy udostępnili graczom znane mapy i lubianych bohaterów. Samo uzbrojenie zaczerpnięte zostało z takich serii jak Modern Warfare oraz Black Ops. Oprawa graficzna oczywiście nie może równać się z tym, co zobaczymy na PC czy konsolach, jednak musimy pamiętać, że Call of Duty Mobile to wciąż gra na telefony. Warto zapoznać się z tytułem przed premierą Call of Duty Modern Warfare 2 i Warzone 2.

EVE Echoes

EVE Online jest dostępna na urządzeniach mobilnych. Jest to MMO, w którym możemy zwiedzać ogromny kosmiczny świat i walczyć z innymi osobami. Oprawa graficzna nieco kuleje, jednak jest to jedna z tych gier, w które każdy fan kosmicznych wędrówek powinien zagrać.

PUBG

Playerunknown's Battlegrounds to jedna z najpopularniejszych gier z gatunku battle royal. Przed długi czas była dostępna jedynie na PC oraz konsolach. Możemy w nią grać jednak także na urządzeniach mobilnych. Podstawa rozgrywki jest praktycznie taka sama. Trafiamy na mapę z setką innych graczy a naszym głównym zadaniem jest przetrwać jak najdłużej i pozostać ostatnim na placu boju. Zaczynamy oczywiście z niczym. W toku rozgrywki będziemy zbierać ekwipunek oraz sprzęt, który ochroni nas przed kulami wrogów.

Rise of Kingdoms

W Rise of Kingdoms stajemy na czele wybranego przez nas królestwa. Twórcy przygotowali rzeczywiste nacje oraz postaci historyczne. Gra jest połączeniem RPG i MMO. Rozpoczynamy jako niewielka osada. Naszym głównym zadaniem jest zbudowanie potęgi. Gromadzimy surowce, dzięki którym możemy rozwijać swoje miasta i wojsko. Walka jest bardzo istotnym elementem rozgrywki. Będziemy toczyć boje zarówno z innymi graczami, jak i ludami barbarzyńców sterowanymi przez AI. Możemy także tworzyć sojusze, dzięki czemu podbój świata może stać się o wiele łatwiejszy.

Monster Hunter Stories

Kojarzycie serię Monster Hunter? Korzystając z urządzeń mobilnych możemy zagrać w spin-off tej serii, która proponuje nieco inne podejście do rozgrywki niż wersja na konsole. Sterując dwójką bohaterów przemierzamy kolejne lokacje, tocząc turowe walki z rozsianymi po świecie bestiami.

Rayman Adventures

Kojarzycie Raymana? Na pewno kojarzycie Raymana. Ta platformówka od Ubisoftu dostępna zarówno na PC jak i urządzeniach mobilnych jest niezwykle wciągająca. Jest też bardzo trudna, co pozwala odczuć ogromną satysfakcję po pokonaniu kolejnych poziomów. Zdecydowanie warto spróbować.

Genshin Impact

Genshin Impact to przepięknie wyglądająca gra MMO, która stylistyką przypomina nieco serię The Legend of Zelda. Tytuł ten z miejsca wciągnął w swój świat całą rzeszę graczy, którzy wiernie trwają przy swojej ulubionej produkcji. Warto dać jej szansę, ponieważ potrafi wciągnąć na długie godziny.

GWINT: Wiedźmińska gra karciana

Wszyscy fani Wiedźmina, a szczególnie 3 odsłony serii od CD Projekt RED doskonale znają Gwinta. Na urządzeniach mobilnych możemy zagrać w specjalnie przygotowaną wersję, która skupia się tylko na rywalizacji w tę karciankę. W Gwinta na smartfonach możemy grać zarówno sami (przeciwko AI) jak i w rywalizacji z innymi graczami w sieci.

Heartstone

Heartstone to niezwykle popularna karcianka, która została stworzona przez Blizzard. Co więcej, ta gra przez lata zajmuje czołowe miejsca we wszelkich rankingach najlepszych gier mobilnych. Charakteryzuje się prostą rozgrywką i bardzo ładną grafiką. Co więcej, idealnie nadaje się do grania w typowych "wolnych chwilach", ponieważ jedna partia trwa około 10 minut.

Gwint: Mag Renegat

Gwint: Mag Renegat to nowa gra od CD Projekt. Rozgrywka polega przede wszystkim na rozgrywaniu kolejnych partii w słynnego Gwinta. Mamy tutaj także do czynienia z warstwą fabularną. Jest ona jednak tylko pretekstem do rozgrywania kolejnych bitew. Twórcy postawili też na rozwiązania znane z gatunku roguelike. Rozpoczynając grę wybieramy jedną ze ścieżek i podążamy nią do momentu spotkania z bossem lub przegranej. Jeśli zginiemy w trakcie przejścia, cofamy się do początku. Warto także zwrócić uwagę na to, że tytuł jest bardzo przystępny dla początkujących graczy. Zbierane w toku rozgrywki karty uczą nas mechaniki, dzięki czemu nie zabłądzimy w zasadach.

8 Ball Pool

Każdy, kto lubi bilard wie, że ta gra potrafi wciągnąć na bardzo długo. Nie zawsze jednak jest okazja, aby zagrać prawdziwy mecz. 8 Ball Pool wciąga praktycznie tak samo mocno, o czym byłem w stanie się samemu przekonać. Możemy grać zarówno ze sztuczną inteligencją jak i prawdziwymi graczami, których jest mnóstwo. Dostępnych jest także kilka trybów i wariantów rozgrywki.

The Room: Old Sins

The Room: Old Sins to gra logiczno-przygodowa. Podczas rozgrywki będziemy badać sprawę tajemniczego zaginięcia pewnego inżyniera oraz jego żony. Cała sytuacja może mieć związek z odnalezieniem pradawnego artefaktu, jednak to naszym zadaniem jest dojście do prawdy. Podczas rozgrywki będziemy zwiedzać kolejne pomieszczenia, eksplorować otoczenie oraz rozwiązywać łamigłówki.

Stranger Things 3: The Game

Stranger Things 3: The Game to oficjalna gra przygodowa, która towarzyszy serialowi. Podczas rozgrywki będziemy mieć dostęp do 12 grywalnych postaci z uniwersum produkcji Netflixa. Opowieść możemy poznawać sami lub w kooperacji. Cała gra składa się z misji przedstawiających wydarzenia z serialu. Będziemy mieć jednak dostęp do nowych zagadek, sekretów oraz interakcji pomiędzy bohaterami. Całość została stworzona w stylistyce retro połączonej z nowoczesnymi mechanikami.

Grand Mountain Adventure

Tęsknicie za zimą? W Grand Mountain Adventure możemy dać się ponieść naszej pasji do sportów na śniegu. Twórcy oddają nam do dyspozycji kilka różnorodnych tras, które zlokalizowane są w różnych miejscach świata. Możemy jeździć zarówno po specjalnie przygotowanych, profesjonalnych torach, ale także po dziewiczych i dzikich terenach. Trzeba przyznać, że mechanika jazdy jest tutaj wręcz doskonała a śnieg wygląda przepięknie.

Fame MMA Game

Fame MMA Game to niezwykle prosta, ale bardzo wciągająca gra. Na czym polega? Musimy pokonać najsłynniejszych zawodników oraz włodarzy związanych z federacją Fame MMA. Po prawej i lewej stronie ekrany pojawiają się rękawice. Musimy w nie uderzać, aby zadawać ciosy przeciwnikowi. Jeśli rękawica pojawi się po lewej a my uderzymy w prawą stronę, niestety nastąpi koniec gry. Co więcej, na dole widzimy pasek energii, który odnawia się po udanym ciosie. Nie możemy dopuścił aby pasek znikł całkowicie, ponieważ oznacza to przegraną. Gra wciąga i zachęca do kolejnych prób, aby pobić nie tylko swoje wyniki, ale także pnąć się jak najwyżej w rankingu online.

Banner Saga 2

Banner Saga 2 to gra RPG, która jest bardzo mocno inspirowana mitologią nordycką. Stajemy w obliczu końca świata i wcielamy się w dowódcę karawany składającej się z ludzi i gigantów. Walka odbywa się w systemie turowym. Na pierwszy rzut oka mechanika wydaje się niezwykle prosta, jednak im dłużej gramy, tym odkrywamy coraz więcej zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Gra posiada charakterystyczną, rysowaną grafikę, która na długo pozostaje w pamięci.

Coin Master

Coin Master to bardzo prosta gra strategiczna. Naszym głównym zadaniem jest zbieranie monet. Używamy do tego maszyny działającej na zasadzie "jednorękiego bandyty". Poza monetami, losujemy tutaj pola, które pozwalają nam atakować lub okradać ze skarbów wioski innych graczy. Za zebrane pieniądze wznosimy własne osady, który w grze jest kilkaset. Co ważne, nie możemy "kręcić" bez końca. Dodatkowe spiny możemy uzyskać czekając określony czas, kupując, lub atakując inne wioski. Sama rozgrywka jest bardzo prosta, jednak równie mocno wciąga.

League of Legends: Wild Rift

W League of Legends: Wild Rift, podobnie jak w oryginalnej, komputerowej wersji gry, trafimy na arenę, na której na przeciw siebie stają dwie, pięcioosobowe drużyny. Twórcy skupili się na zwiększeniu dynamiki rozgrywki. Teraz na ekranie wszystkiego jest więcej, a same mecze stały się zdecydowanie szybsze i jeszcze bardziej emocjonujące.

Can Knockdown 3

Can Knockdown 3 jest już dość starą grą, jednak daje bardzo dużo frajdy. O co chodzi? Zasady są proste. Mamy do dyspozycji trzy piłki baseballowe i musimy strącić puszki. Ważne, aby zużyć do tego celu jak najmniej piłek. Gra jest bardzo prosta, jednak potrafi utrzymać przed ekranem dłuższy czas.

Beatstar

Beatstar to tytuł przeznaczony przede wszystkim dla fanów muzyki i gier zręcznościowych. W tej produkcji naszym głównym zadaniem jest w odpowiednim momencie naciskać klawisze, które pojawiają się na ekranie w rytm granej muzyki. Zręczne palce, dobry słuch i poczucie rytmu to cechy, które musisz mieć, aby wykręcać jak najlepsze wyniki.

Contra Returns

Contra Returns po wielu latach wróciła i wylądowała na urządzeniach mobilnych. Starsi gracze na pewno pamiętają emocje przy automatach oraz poszukiwanie dyskietek z tym tytułem. Twórcy doskonale dostosowali sterowanie do ekranów dotykowych. Gra w Contrę jest po prostu przyjemna i czasami łezka się w oku kręci, kiedy kolejny raz możemy pokonać najeżoną wrogami dżunglę z karabinem w dłoni.

Pokemon GO

Pokemon GO to jedna z najpopularniejszych gier mobilnych, która przez lata cieszy się ogromną popularnością. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, podczas rozgrywki wzmagamy także naszą aktywność fizyczną. Chodzenie po mieście i wyszukiwanie najbardziej unikatowych Pokemonów to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu samotnie lub w grupie znajomych.

Top Eleven Be a Soccer Manager

Chcesz poczuć się jak manager drużyny piłkarskiej? Top Eleven to najlepsza na rynku gier mobilnych symulacja trenera piłkarskiego. Nasze decyzje mają wpływ na losy drużyny już od pierwszego dnia. Co więcej, możemy mierzyć się z innymi graczami z całego świata. Początkujący gracze otrzymają na samym początku praktyczne wskazówki od samego Jose Murinho.

Shadow Fight 3

Jeśli lubisz gry skupione na walce oraz japoński folklor to Shadow Fight 3 jest dla ciebie. Rozgrywka skupia się na pojedynkach 1v1. Podczas walki możemy wykorzystać bardzo szeroki wachlarz ataków oraz dodatkowych umiejętności. Możemy grać z przeciwnikami sterowanymi przez komputer oraz z żywymi osobami w trybie multiplayer. Wszystkiemu smaku dodaje również bardzo ciekawa warstwa fabularna.

Roblox

Roblox to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. O co chodzi w grze? Na samym początku tworzymy swój awatar i przejmujemy nad nim kontrolę. Możemy projektować własne światy lub zwiedzać te wykreowane przez inne osoby. Tak na prawdę jedyną granicą w zapełnianiu przestrzeni jest tylko nasza wyobraźnia, ponieważ gra daje nam bardzo duże pole do popisu. W związku z tym, że produkcja jest stale moderowana, jest ona bezpieczna dla graczy w każdym wieku.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier na świecie. Ta produkcja Riot Games zrzesza ogromne ilości graczy każdego dnia. Sowich sił możemy spróbować także w mobilnej odsłonie o podtytule Wild Rift. Do dyspozycji dostajemy pokaźną ilość bohaterów, a każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami. Ważne jest także to, że wszystkie postaci w grze są darmowe, nie musimy dodatkowo dopłacać za lepszych bohaterów.

Chess.com

W podobnym zestawieniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela najstarszej gry świata. Szachy mają ogromną ilość fanów a gra Chess.com pozwala nam się z nimi zmierzyć. Podczas rozgrywki możemy grać ze sztuczną inteligencją lub żywymi przeciwnikami. Inteligentny system dopasuje nas tak, że będziemy mogli rozegrać partyjkę z osobą prezentującą zbliżony do naszego poziom. Jest to też dobre narzędzie do nauki, ponieważ możemy przeanalizować nasze gry i wyeliminować błędy w przyszłości.

Wiedźmin: Pogromca potworów

Szukasz zlecenia na strzygę? Nic prostszego. Wiedźmin: Pogromca potworów to jedna z najlepszych produkcji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Podczas rozgrywki nie można się nudzić, ponieważ potworów do ubicia jest pod dostatkiem a misje fabularne są ciekawie skonstruowane i mocno rozbudowane. Chodzenie po lesie i walka z nekkerami to czysta przyjemność.

Deluxe Ski Jump

Deluxe Ski Jump to gra, która może nie powala graficznie, nie jest wybitna pod względem mechaniki, jednak jak niewiele produkcji potrafi wciągnąć na długi czas i dostarczyć wielu emocji. W "małysza" możemy grać sami przeciwko zawodnikom sterowanych przez komputer, ale także ze znajomymi. Twórcy w bardzo dobry sposób dostosowali sterowanie do ekranów dotykowych i możliwości smartfonów. W Deluxe Ski Jump gra się po prostu bardzo przyjemnie a na myśl wspomnień aż łezka się w oku kręci.

