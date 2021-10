Najlepsze gry na Halloween – w te horrory warto zagrać w 2021 r.

Jeśli uwielbiacie historie „mrożące krew w żyłach”, to mamy dla was listę najstraszniejszych gier, idealnych na Halloween 2021.

Coraz dłuższe jesienne wieczory i zbliżające się święto Halloween, sprawiają, że jest to najlepszy czas, aby zanurzyć się w przerażające światy i historie. Jeśli filmowe horrory nie straszą was już tak jak dawniej, a wciąż pragniecie adrenaliny, to mamy dla was listę najlepszych gier horrorów na Halloween 2021.

Alien: Isolation

Alien: Isolation to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, gra w uniwersum Obcego. Ten survival horror od Creative Assembly nie stawia jednak na akcję, a na niesamowity, gęsty klimat. Główna bohaterka gry – Amanda Ripley (tak, córka „tej” Ripley), a wraz z nią gracze, będzie przemierzać opustoszałe i skąpane w mroku korytarze stacji kosmicznej, po której grasuje Obcy. Jedynym sposobem na przetrwanie jest ukrycie się bądź ucieczka przed ksenomorfem. Alien: Isolation potrafi solidnie wystraszyć i przypadnie do gustu nie tylko fanom uniwersum.

W Alien: Isolation zagrasz na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

SOMA

Pozostając w klimatach science-fiction gorąco polecamy wam nieco już wysłużony, ale wciąż przerażający tytuł od Frictional Games – SOMA. Jest to pierwszoosobowy survival horror, którego akcja została umiejscowiona w podwodnym ośrodku badawczym PATHOS-2. Gracze wcielają się w Simona Jarretta, który jest jego najnowszym mieszkańcem. Niestety, bardzo szybko okazuje się, że w kompleksie doszło do jakiejś tragedii, a pieczę nad nim sprawuje obecnie sztuczna inteligencja. Zadaniem Jarretta jest odkrycie tajemnic PATHOS-2, a przy tym przetrwanie, bowiem podczas eksploracji ośrodka natknie się ona na wiele dziwnych istot. Choć SOMA ma już kilka lat na karku, to historia, atmosfera oraz oprawa stylistyczna gry sprawiają, że wciąż potrafi ona przerazić. Zapewniamy, że gdy już poznacie tajemnice PATHOS-2, to na długo nie będziecie mogli pozbyć się ich z głowy.

W SOMA zagrasz na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Dead by Daylight

Halloween najlepiej doświadczać ze znajomymi. Trudno w tym przypadku o lepszą grę niż Dead By Daylight. Ta niezwykle popularna sieciowa produkcja pozwala graczom odgrywać historie rodem z kultowych horrorów. Na zróżnicowanych mapach część graczy tworzy drużynę ocalałych, która stara się przetrwać do świtu. Nie jest to zadanie proste bowiem jeden z graczy wciela się w ścigającego ich zabójce. Najczęściej dysponując przy tym nadprzyrodzonymi zdolnościami. Wśród oprawców w Dead by Daylight znajdziecie m.in. tak kultowe postacie jak: Leatherface, Freddy Krueger, Piramidogłowy (z serii Silent Hill), Ghost Face (z serii „Krzyk”), Nemesis (z Resident Evile) czy potwór ze Stranger Things. Dead by Daylight to nie tylko świetna zabawa, ale również gwarantowany „dreszczyk emocji”.

W Dead by Daylight zagracie na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android i iOS

Phasmophobia

Co powiecie na wyższy poziom immersji? Nic tak bowiem nie przeraża jak bezpośrednie doświadczenie horrorów, które zazwyczaj obserwujemy wygodnie z poziomu kanapy. Phasmophobia to tytuł dedykowany goglom VR. Pozwala on graczom wcielić się w badacza zjawisk paranormalnych. Naszym zadaniem będzie nie tylko wytropienie ducha czy zjawy, ale również zebranie odpowiedni dowodów i poszlak, które pozwolą nam określić z czym mamy do czynienia. Do dyspozycji graczy oddano mnóstwo gadżetów, w tym np. mierniki EMF, które można dodatkowo ulepszać. Phasmophobia wyróżnia się na tle konkurencyjnych tytułów również rozbudowanym trybem kooperacji (do czterech osób). Wspólne śledztwa czwórki graczy i zmagania z nadprzyrodzonymi siłami gwarantują wzrost adrenaliny.

W Phasmophobia zagrasz na: Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive

Resident Evil 2 Remake

Na naszej liście nie mogło zabraknąć gry z zombie w tle. Jak już o żywych trupach mowa, to oczywiście na myśl w pierwszej kolejności przychodzi seria Resident Evil. Tak się składa, że remake drugiej odsłony cyklu to pokaz siły całego cyklu. Teatrem zdarzeń jest, kultowe już, miasto Raccoon City. Powracają również dobrze znani fanom serii bohaterowie Leon Kennedy oraz Claire Redfield i antagoniści. Szczególnie jeden z nich – Tyrant, da się wam wyjątkowo we znaki, szczególnie, że ten jegomość ma tendencję do oferowania nam regularnych „jump scare-ów”. Oprócz tego Resident Evil 2 Remake zaoferuje wam znakomitą historię, sporo dobrej akcji i zagadek do rozwiązania.

W Resident Evil 2 Remake zagrasz na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Resident Evil 7: Biohazard

Jest klasyk – w postaci Resident Evil 2, to nie mogą zabraknąć również najbardziej rewolucyjnej współcześnie odsłony kultowego cyklu. Resident Evil 7: Biohazard zrywa bowiem z tradycją serii i po raz pierwszy w historii oferuje widok z perspektywy pierwszej osoby. Sprawia to, że gra jest jeszcze straszniejsza od poprzedników. Efekt ten potęguje znakomita historia i gameplay, który bardziej stawia na przetrwanie i eksplorację, a mniej na akcję. Jeśli dodamy do tego pewną „specyficzną” rodzinkę zamieszkującą zrujnowane domostwo pośrodku bagien Luizjany, to mamy gotowy przepis na horror najwyższej klasy.

W Resident Evil 7 zagrasz na: PC, PS4, PS5, PSVR, Xbox One, Xbox Series X/S

The Medium

The Medium to najnowsza produkcja polskiego studia Bloober Team. Krakowski zespół po raz kolejny oferuje nam oryginalną i znakomitą historię, która umiejętnie łączy w sobie elementy thrillera psychologicznego i horroru. Gracze wcielają się w Marianne, młodą kobietę, która posiada nadprzyrodzone zdolności pozwalające jej m.in. dostrzec dusze zmarłych i innych istot. Całość rozgrywki obserwujemy perspektywy trzeciej osoby, a jednym z najciekawszych elementów produkcji jest system „dual-reality”. Sprawia on, że Marianne znajduje się jednocześnie w świecie materialnym i duchowym. Ekran jest wówczas podzielony na dwie części, a gracze mogą sterować bohaterką niezależnie od siebie. W The Medium nie brakuje elementów grozy, jednak dzieło Bloober Team bardziej stawia na atmosferę i klimat, niż na klasyczne „jump-scare'y”.

W The Medium zagrasz na: PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Ostatnia gra na naszej liście jest również najnowszą. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes od studia Supermassive Games (twórcy Until Dawn) zadebiutowało na rynku 22 października. Po raz kolejny otrzymaliśmy filmową, wielowątkową historię grozy, którą możemy przeżywać w pojedynkę bądź wspólne ze znajomymi (zarówno przez sieć, jak i lokalnie). Tym razem poznamy historię pięciu żołnierzy stacjonujących w Iraku podczas wojny w 2003 roku. Odcięci od dowództwa postanowili oni schować się w jednej z pobliskich jaskiń. Bardzo szybko okazało się, że jest to wejście do gigantycznego podziemnego kompleksu. Początkowo wydaje się, że to jedynie opuszczone ruiny starożytnej świątyni. Bardzo szybko jednak okazuje się, że nasi bohaterowie nie są w podziemiach sami. W The Dark Pictures Anthology: House of Ashes tylko od poczynań graczy zależy, który z członków drużyny przeżyje, a którego spotka tragiczny los. Produkcja Supermassive Games to propozycja idealna dla sympatyków interaktywnych opowieści grozy.

W The Dark Pictures Anthology: House of Ashes zagracie na: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

