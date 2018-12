Najlepsze gry na PC 2018

Koniec roku to okres wszelkiego rodzaju podsumowań. Nie inaczej z grami PC - zobaczcie, co naprawdę godnego uwagi ukazało się w 2018 roku!

Gry na PC 2018

Sytuacja na rynku gier na PC w 2018 roku była o tyle ciekawa, że ukazało się kilka naprawdę udanych, dużych produkcji, które kosztowały miliony dolarów, a równocześnie można było cieszyć wciągającymi grami niezależnymi, których budżet nie wynosił nawet procenta tego, co wyłożyły na swoje tytuły wielkie firmy. Dlatego w poniższym zestawieniu znajdziecie zarówno jedne, jak i drugie. Ponieważ każdy ma inny gust i każdemu podoba się co innego, trudno ułożyć uniwersalną listę, która odpowiadałaby wszystkim. Poniższe produkcje zostały zaprezentowane w kolejności losowej, a pozycja danego tytułu np. na miejscu 6 nie oznacza, że jest gorszy lub lepszy od gry na pozycji numer 5.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mutant Year Zero: Road to Eden to produkcja podobna do XCOM, jednak pozwalająca na przemierzanie mapy w czasie rzeczywistym, a następnie walkę w trybie turowym. Pozwala to na ukrywanie się przed wrogimi patrolami, organizowanie zasadzek, a także ciche zdobywanie wyznaczonych obszarów. Czyli - XCOM w lepszej wersji. Poza tym bohaterowie to postacie na tyle oryginalne (i zabawne!), że ciężko o nich zapomnieć - co zobaczycie zresztą na poniższym filmiku prezentującym gameplay.

Mutant Year Zero kosztuje 34,99 euro (ok. 150 zł) i można nabyć go tutaj - na Humbe Bundle.

Into the Breach

Into the Breach to produkcja tego samego studia, które odpowiada za Faster than light. Ziemia w przyszłości została zaatakowana przez Veki - obcych żyjących głęboko pod gruntem. Zaskoczenie było zupełne - jednak Ty jesteś ostatnią nadzieją. Masz 3 maszyny bojowe - każda ma inne właściwości i moce. Musisz kierować nimi po kolejnych planszach tak, aby wypełniać postawione cele. A jeśli Ci się to nie uda... Cóż, przeskakujesz do innej linii czasu i zaczynasz od nowa. Jest to strategia turowa z grafiką w stylu retro, a sukces zależy tu nie od siły ognia, ale właściwego planowania ruchów i wykorzystywania zdolności kontrolowanych maszyn. I nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Into the Breach mocno przypomina szachy. A gameplay jest tak wciągający, że po prostu nie chce się przerywać zabawy.

Into the Breach możesz nabyć na Humbe Bundle. Cena: 13,13 euro, czyli ok. 57 zł. Ta produkcja jest warta każdego wydanego na nią grosza!

Cube Escape: Paradox

Początki Cube Escape to gra przeglądarkowa, jednak z biegiem czasu zmieniła się w pełnoprawny tytuł. Mamy tu do czynienia z przygodówką typu "escape room", gdzie czeka nas mnóstwo zagadek, liczy się spostrzegawczość i prawidłowe kojarzenie faktów. Wszystko w nieco surrealistycznym klimacie, który nadaje grze specyficznego charakteru. Nie sposób nie docenić fabuły, w której teraźniejszość miesza się z przyszłością i przeszłością - co znacznie wzbogaca możliwości dawane przez klasyczny escape room. Miłym bonusem jest 20-minutowy filmik, który ma pewne znaczenie dla całej historii.

Cube Escape: Paradox kosztuje zaledwie 5,49 zł i możesz nabyć go na Steam.

Yoku’s Island Express

Yoku’s Island Express to sympatyczna platformówka z otwartym światem i kładąca duży nacisk na prawa fizyki. Sterowany przez gracza żuczek-listonosz Yoku może docierać do wyznaczonego celu za pomocą różnych dróg, a podczas swych podróżny zdobywać nowe zdolności. Co ważne - żuczek nie potrafi skakać. Aby wzbijać się w powietrze, wykorzystuje specjalne wyrzutnie (podobne do tych w grach typu pinball), a jeżeli jego lot kończy się na innej, może kontynuować swoją drogę. Nie sposób nie docenić miłej dla oka oprawy graficznej oraz po prostu przyjemności, jaką gameplay da zarówno młodszym, jak i starszym graczom.

Subnautica

Subnautica to doskonały przykład produkcji, która ma doskonały balans pomiędzy historią a survivalem, a także fabułą a otwartym światem. Początek to walka o przeżycie - Twój statek kosmiczny rozbija się na pokrytej oceanem planecie, a pierwsze czynności to poszukiwanie pożywienia i wody. W miarę kolejnych wypraw, wszechocean staje się bardziej przyjaznym miejscem, a gracz poznaje coraz bardziej odległe zakątki. A na odkrycie czeka cały ekosystem - w którym występują zarówno stworzenia przyjazne, jak i wrogie. Jednym słowem jest to produkcja, w której można - nomen omen - zatopić się na długie godziny.

Subnautica dostępna jest za darmo od 15 grudnia b.r.! Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.

Hitman 2

Hitman 2 czyli powrót łysego zabójcy, który zagościł na komputerach lata temu. I nie ma żadnej rewolucji - to stary, dobry Hitman, jakiego zdążyli przez lata pokochać wszyscy gracze. W zgodnej opinii zarówno ich, jak i recenzentów, jest to jedna z najlepszych - jeśli nie najlepsza - część serii. Zabójca ma duże pole do popisu, każdą misję może wykonywać na wiele sposobów, zaś podczas przemieszczania się w terenie ważny jest każdy element otoczenia - z lustrami włącznie. Badanie możliwości jest zabawa samą w sobie, a po wykonaniu zadania aż chce się zacząć je od początku i spróbować rozegrać w inny sposób.

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści - gra role-playing łącząca eksplorację, unikatowe zagadki i bitwy karciane, w której gracze powracają do pełnego mrocznych opowieści świata Wiedźmina. Powstała z udziałem deweloperów odpowiedzialnych za najbardziej ikoniczne momenty Wiedźmina 3, historia Wojny Krwi koncentruje się na Meve — zaprawionej w boju władczyni dwóch Królestw Północy, Lyrii i Rivii. Stojąc w obliczu wrogiej inwazji, Meve zmuszona jest wrócić na wojenną ścieżkę, która poprowadzi ją ku zemście i zagładzie. Istotną rolę pełni Gwint - gra karciana, która zaczęła żyć własnym życiem. Możliwe jest aż 20 różnych zakończeń, a całość utrzymana została w komiksowym stylu.

Dusk

Dusk to shooter w stylu klasyków z lat 90-tych. Czyli prosta filozofia - do przodu i zabić wszystko, co się rusza. I czym się da! A w międzyczasie należy odnajdywać klucze rozsiane po aktualnie eksplorowanej lokacji. Tempo akcji to czysta jazda bez trzymanki na pełnych obrotach, a Dusk potrafi w wielu miejscach zaskoczyć - zarówno pozytywnie, jak i w irytujący gracza sposób. Ta produkcja doskonale nadaje się na rozładowanie nerwów po ciężkim dniu, a także do poćwiczenia swojego refleksu. Klimatyczna grafika, rozległe poziomy, dynamiczny gameplay - czego chcieć więcej?

Dusk można kupić na Humble Bundle. Cena to 17,53 euro, czyli ok. 75 zł. Kliknij tutaj, aby nabyć!

Return of the Obra Dinn

Statek Obra Dinn wypłynął na morze z 60-cioma osobami na podkładzie. Został odnaleziony dryfujący, bez żywej duszy. Co się stało? Return of the Obra Dinn pozwoli to sprawdzić. Gracz wciela się w rzeczoznawcę do spraw ubezpieczeń, który ma odkryć los załogi i pasażerów. Może tego dokonać dzięki magicznemu kompasowi - po odnalezieniu szczątków ciała, można zobaczyć ostatnie chwile życia danej osoby. Co więcej - są one niejako "zamrożone" w czasie, dzięki czemu można przemieszczać się po terenie, a nawet podsłuchiwać rozmowy. Pozwoli to na określenie, do kogo należą szczątki, jaką rolę pełnił/a oraz co było przyczyną śmierci. Czy jest to łatwe? Cóż - kompas pokazuje, że szczątki były mężczyzną z wielkim wąsem, do którego mówiono per "kapitanie". Coś już wiemy - ale widzimy, że przed śmiercią kapitan do kogoś strzelał - i ktoś do niego również, a ponieważ to widzimy, strzał przeciwnika był celny. Kim on był? Rozwikłanie tych zagadek wciąga jak diabli!

Gra dostępna jest na Humble Bundle za 17,52 euro (ok. 75 zł) - możesz kupić ją tutaj.

Celeste

Celeste to platformówka w stylu retro, która stawia naszą bohaterkę na drodze najeżonej niebezpieczeństwami. Jeśli komuś podobał się Super Meat Boy, w tym tytule się wręcz zakocha. Cały czas przed siebie i w górę - jednak tą produkcję od dziesiątków innych odróżnia naprawdę charakterystyczny klimat, który sprawia że człowiek jest autentycznie ciekawy, co dalej czeka bohaterkę i próbuje mimo licznych porażek.

Celeste jest do kupienia na Humble Bundle w cenie 19,99 euro, czyli ok. 86 zł.

Oprócz wymienionych gier warto zapoznać się także z tymi tytułami:

Prey: Mooncrash

Nazwać Prey: Mooncrash tylko rozszerzeniem, byłoby niesprawiedliwością. Właściwie jest to całkiem osobna gra, w której przemierzamy księżycową bazę - ale oczywiście potrzebna podstawka. Pomysł nieco podobny do tego w Obra Dinn - tutaj możemy użyć okularów VR, aby przeżyć ostatnie chwile życia kolonisty. Za każdym razem teren generowany jest losowo, pojawiają się także nowe wyzwania i przygody. Dzięki temu można grać w Mooncrash wiele razy i za każdym odkryć coś nowego.

Assassin’s Creed: Origins - Curse of the Pharaohs

Assassin’s Creed: Origins - Curse of the Pharaohs to drugie rozszerzenie do Origins, osadzone cztery lata wcześniej. Bayek podróżuje do Teb, a tam czeka go szereg przygód i spotkań z istotami nie tylko z tego świata. To spotkanie na żywo z jedną z najstarszych mitologii świata, rozległe lokacje i wspaniała oprawa graficzna. Można dać się porwać na co najmniej kilkanaście długich godzin!

Destiny: Forsaken

Destiny: Forsaken to trzeci dodatek do gry Destiny, w którym celem gracza jest schwytanie ośmiu zbiegów z Więzienia Starszych. Podczas tej eskapady gracz ma możliwość podziwiać wspaniale wykonane Śniące Miasto, a także poznać złożoną historię, znacznie wzbogacającą uniwersum gry znane z podstawki oraz dwóch rozszerzeń. Zaletą jest także tryb Gambit, łączący w sobie tryby PvP oraz PvE.