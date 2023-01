Najlepsze gry na PS4 i PS5 do 100 zł. Tych okazji nie możesz przegapić

Szukasz ciekawych gier na PS4 i PS5, ale nie chcesz wydać więcej niż 100 zł? Przeglądamy polskie sklepy i przedstawiamy najciekawsze promocje.

Gry są drogie. Co do tego zapewne nikt nie ma wątpliwości. Zdarzają się jednak ciekawe promocje, w których możemy kupić naprawdę dobre i jakościowe gry w kwotach mniejszych niż 100 zł. Postanowiłem przejrzeć polskie sklepy i wyszukać najciekawsze i moim zdaniem najlepsze gry na PS4 i PS5, które kupisz za mniej niż stówkę.

Far Cry 6

Najnowszą jak dotąd odsłonę serii Far Cry możemy kupić aktualnie w wyjątkowo niskiej cenie. Akcja przeniesie nas do tropikalnej Yary. Naszym głównym zadaniem będzie odsunięcie od władzy okrutnego dyktatora - Antona Castillo.

Far Cry 6 na PS4 i PS5 - 89 zł

Grand Theft Auto V - Edycja Premium

GTA 5 to gra, która równocześnie ma już status produkcji kultowej i jest nadal wspierana przez twórców. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznać się z tą epicką opowieścią, teraz ma szansę kupić grę w atrakcyjnej cenie.

GTA 5 na PS4 i PS5 - 89 zł

The Last of Us Remastered

The Last of Us to zdecydowanie jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek pojawiły się na konsolach PlayStation. Teraz, kiedy w serwisie HBO Max możemy obejrzeć serial, to doskonała okazja, aby nadrobić zaległości, jeśli jeszcze ktoś nie zna przygód Joela i Ellie.

The Last of Us Remastered na PS4 - 79 zł

God of War

O The Last of Us pisałem, że to jedna z najlepszych gier na PlayStation. O God of War można powiedzieć dokładnie to samo. Wraz z tą odsłoną, twórcy zdecydowali się na istną rewolucję. Kratos wyruszył do północnych krain, aby walczyć z bóstwami wprost z mitologii nordyckiej. Zmienił się także system walki, który teraz jest jeszcze bardziej ekscytujący. Kolejny tytuł, który po prostu trzeba znać.

God of War na PS4 - 79 zł

Bloodborne

Mamy tu jakichś fanów gier pokroju Dark Souls? Twórcy tej epickiej serii postanowili nieco odświeżyć spojrzenie na swoje gry i stworzyli Bloodborne. Akcja gry toczy się w ponurym Yharnam, które zostało zrealizowane w stylu XIX wiecznej epoki wiktoriańskiej. Wysoki poziom trudności, doskonała fabuła, którą musimy sami odkrywać oraz niepodrabialny klimat to coś, czego prawdziwy fan Dark Souls nie może przegapić.

Bloodborne na PS4 - 79 zł

Horizon Zero Dawn - Edycja Kompletna

Horizon Zero Dawn to była swego czasu prawdziwa rewolucja w świecie gier. Poznamy tutaj historię Alloy, młodej wojowniczki, która postanawia zgłębić tajemnice dawnej cywilizacji. Nie jest to proste zadanie, ponieważ żyje ona w opanowanym przez zwierzęta-maszyny świecie, które tylko czekają na nieostrożny krok.