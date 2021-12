Najlepsze gry na PS5. W co zagrać na nowej konsoli Sony

Szukasz najlepszych gier na konsolę PS5? Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych produkcji.

Nowe PS5 stoi już pod twoim telewizorem? Teraz czas zanurzyć się w wirtualne światy. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier na konsolę PS5, w które warto zagrać.

Demon's Souls

Demon's Souls pierwotnie zadebiutowało na rynku w 2009 roku na PlayStation 3. Jedenaście lat później doczekaliśmy się odświeżonej wersji tego klasyka, który podłożył podwaliny pod uwielbiamy przez wielu podgatunek soulslike. Podczas rozgrywki przeniesiemy się do świata mrocznego fantasy. Królestwo Boletaria zostało opanowane przez siły prastarego boga. Naszym zadaniem jest pokonanie upadłego króla i mrocznego bóstwa. Na drodze staną nam armie potworów i grupa przerażających i arcytrudnych bossów. Zginiesz tutaj nie raz i nie dwa, ale satysfakcja po pokonaniu najtrudniejszych przeciwników gwarantowana.

Deathloop

W Deathloop trafiamy do alternatywnego świata. Jest rok 1963. Na wyspie Blackreef doszło do anomalii czasowej. Podczas rozgrywki wcielimy się w postać Colta Vahna, który razem z innymi ludźmi utknął w pętli czasu. Po zgonie lub upływie 24 godzin wracają do tego samego dnia. Nasz bohater chce za wszelką cenę uwolnić się z pułapki, jednak by tego dokonać, musi w ciągu jednego dnia pokonać osiem osób, zwanych Wizjonerami, które są odpowiedzialne za całą sytuację. Podczas eksploracji mamy dowolność, jeśli chodzi o sposób wykonywania zadań. Do dyspozycji w walce dostajemy broń palną, gadżety oraz specjalne umiejętności bohatera.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

W Marvel's Spider-Man Miles Morales wcielamy się w postać tytułowego bohatera. Nastolatek musi pod nieobecność Petera Parkera zadbać o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Jak to bywa w świecie Marvela, spokój nie mógł trwać długo. Chłopak szybko wpada w sam środek wojny pomiędzy grupą zaawansowanych technologicznie terrorystów i korporacji energetycznej. Insomniac Games rozwija sprawdzone pomysły, które zawarł w pierwszej części gry z 2018 roku. Człowiek pająk podczas walki i eksploracji będzie mógł wykorzystywać sieć oraz własne specjalne zdolności. Rozgrywka jest niezwykle emocjonująca i dynamiczna. Świetna pozycja nie tylko dla fanów superbohaterów.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart to kolejna produkcja od Insomniac Games w tym zestawieniu. Jest to przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w postać Ratcheta oraz jego mechanicznego pomocnika Clanka. Na skutek niefortunnych zdarzeń wpadamy do portalu, który przenosi nas do innego wymiaru. Okazuje się, że jest to dystopijna wizja świata rządzonego przez Doktora Nefariousa, głównego przeciwnika naszego walecznego duetu. Naszym zadaniem jest obalenie przywódcy i powrót do realnego świata. Jest to doskonała pozycja dla graczy w każdym wieku. Zarówno dorośli jak i młodsi gracze będą się z tym tytułem świetnie bawić.

Resident Evil Village

Resident Evil Village to doskonała pozycja dla wszystkich poszukujących mocnych wrażeń. Fabuła opowiada historię, która rozpoczyna się na kilka lat po opowieści znanej nam z Resident Evil Biohazard. Wcielamy się tutaj w postać Ethana, który wyrusza w podróż do odizolowanej od świata wioski, aby odnaleźć córkę i pomścić śmierć żony. Podczas eksploracji zwiedzimy kilka lokacji, których centralnym punktem jest zamek Dimitrescu. Spotkamy w nim kobietę nazywaną Lady Dimitrescu, która już teraz stała się ikoną growego horroru.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Guardians of the Galaxy jest pod wieloma względami grą prawie doskonałą. Poza świetnie opowiedzianą historią, dialogami, które przepełnione są błyskotliwym humorem charakterystycznym dla Strażników Galaktyki mamy tu do czynienia z idealnie opracowaną rozgrywką. Wraz ze swoją niebagatelna drużyną musimy stawić czoła licznym zagrożeniom, które płyną z każdego zakątka wszechświata. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów uniwersum.

Disco Elysium - The Final Cut

Jeśli jesteś fanem RPG, to Disco Elysum ci się spodoba. Jeśli jesteś fanem nieoczywistych gier RPG, będziesz zachwycony. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać starego policjanta, który nie dość, że jest zmęczony życiem, to jeszcze biedny jak mysz kościelna. Po dość ciężkiej nocy okazuje się, że musimy zbadać sprawę zbrodni popełnionej w nadmorskim mieście Revachol. Spotkamy się tutaj z bardzo trudnymi, wręcz filozoficznymi tematami, jednak jest to zrównoważone wyjątkowym, niekiedy czarnym humorem. Rozgrywkę obserwujemy z rzutu izometrycznego, jak na dobre gry RPG przystało.

Returnal

Returnal to kolejna gra w tym zestawieniu, która porusza temat pętli czasowej. Wcielamy się w postać astronautki, która raz za razem musi przeżywać katastrofę statku kosmicznego na obcej planecie. Śmierć cofa ją tylko do punktu wyjścia, dzień rozpoczyna się na nowo. Z każdym odrodzeniem świat dookoła oraz sama bohaterka się zmieniają. Naszym zadaniem jest odkrycie tajemnicy planety oraz uwolnienie się z pułapki.

Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits to przepiękna gra opowiadająca historię młodej przewodniczki duchów o imieniu Kena. Trafiamy do opuszczonej wioski pośród lasu. Naszym zadaniem jest odkrycie tajemnicy tego miejsca oraz przywrócenie mu dawnej świetności. Musimy pomóc też zbłąkanym duszom odzyskać spokój. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas zabawy będziemy zwiedzać różne lokacje, walczyć z przeciwnikami oraz łapać duszki Rot. Dzięki nim będziemy mogli przenosić oraz naprawiać przedmioty, ale pomogą także w walce. Kena: Bridge of Spirits to doskonała pozycja dla graczy w każdym wieku.