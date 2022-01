Najlepsze gry na PS5, jakie pojawią się w 2022 roku

Kalendarz premier na nadchodzący rok zapowiada się bardzo ciekawie. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier, jakie pojawią się na PS5 w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Spis treści

Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się niesamowicie jeśli chodzi o premiery nowych gier. Pojawi się sporo nowych IP, głośnych powrotów i odświeżonych wersji świetnych gier. Poniżej przedstawiamy 10, naszym zdaniem najlepszych gier, w które jeszcze w tym roku będziemy mogli zagrać na konsoli PS5.

Elden Ring

Elden Ring jest zdecydowanie jednym z najjaśniejszych punktów w kalendarzu wydawniczym na 2022 rok. Najnowsze dzieło From Software spodoba się szczególnie fanom serii Dark Souls, jednak inni gracze, którzy wcześniej nie mieli styczności z "symulatorami umierania" także znajdą tutaj coś dla siebie. Klimat mrocznego fantasy oraz historia współtworzona przez George'a R.R. Martina na pewno na długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy postanowią wyruszyć w podróż po sześciu królestwach.

Dying Light 2

Jeśli jesteś, lub staniesz się dumnym posiadaczem konsoli PS5 wśród tytułów do ogrania nie może zabraknąć Dying Light 2. Akcja gry została osadzona dwadzieścia lat po wydarzeniach, które znamy z pierwszej części. Co ciekawe, nie musimy znać "jedynki", ponieważ twórcy opowiedzą całkowicie nową historię. Wcielając się w postać Aidena Caldwella trafimy do miasta Villedor, które zmaga się nie tylko z epidemią zombie, ale także wewnętrznymi konfliktami. Techland stawia większy nacisk na elementy RPG, dzięki czemu możemy mieć pewność, że decyzje podejmowane podczas rozgrywki będą miały realny wpływ na rozwój fabuły.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection to odświeżona wersja kampanii fabularnych znanych z Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielnego dodatku Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Fabuła w żaden sposób się nie zmieni, jednak produkcje wykorzystają pełną moc konsoli nowej generacji. Możemy liczyć na ulepszoną grafikę i usprawnioną rozgrywkę. Doskonała pozycja dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z Uncharted jak i dla weteranów serii, którzy jeszcze raz będą mogli przeżyć przygodę w nowej odsłonie.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West to kontynuacja hitu, który swego czasu dostępny był wyłącznie na konsolach PlayStation. Ponownie wcielimy się w postać Aloy, która musi wykonać kolejną, śmiertelnie niebezpieczną misję. W momencie, kiedy wydawałoby się, że wszystko powoli wraca do normy a ludzie i mechaniczne zwierzęta mogą żyć obok siebie, na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie. Jest to plaga, która zbiera śmiertelne żniwo. Główna bohaterka musi wyruszyć na zachód Ameryki, aby odnaleźć i zniszczyć źródło zarazy.

GTA V

Na tę premierę czekają wszyscy fani GTA V. Już w marcu będziemy mogli wrócić do tego przepełnionego aktywnościami świata, by jeszcze raz poznać doskonale skonstruowaną, wielowątkową historię Michaela, Franklina i Trevora. Będzie to w pełni kompletne wydanie pokazujące pełnię mocy konsoli nowe generacji.

Gran Turismo 7

Posiadacze konsol Xbox otrzymali pod koniec zeszłego roku fenomenalną Forza Horizon 5. Posiadacze PlayStation jeszcze w tym roku otrzymają swoją grę wyścigową. To, co w Gran Turismo najlepsze to bardzo duży realizm podczas wyścigów. Te trasy nie przejeżdżają się same, musimy wykazać się sporymi umiejętnościami, aby wykręcić najlepszy czas i jako pierwsi zameldować się na linii mety.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3 Dziki Gon jest zdecydowanie jedną z najlepszych gier RPG wszechczasów. Taki tytuł po prostu musi doczekać się swojej wersji na sprzęt najnowszej generacji, który pozwoli wyzwolić z konsoli pełnię mocy. Grafika w produkcji CD Projekt RED wyglądała świetnie już w momencie premiery. Warto będzie przeżyć tę epicką przygodę raz jeszcze, napawając oczy pięknymi widokami.

A Plague Tale Requiem

Akcja A Plague Tale Requiem rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Plaga jeszcze się nie skończyła, jednak rodzeństwo znane z pierwowzoru musi stawić czoła kolejnym niebezpieczeństwom. Produkcja Asobo Studio wyróżnia się przede wszystkim świetną historią oraz niepowtarzalnym klimatem. Zdecydowanie warto jest czekać na ten sequel.

Evil West

Akcja gry Evil West przeniesie nas do alternatywnego Dzikiego Zachodu, który został opanowany przez wampiry. My jako gracze wcielimy się w kowboja należącego do grupy, która walczy ze stworzeniami nie z tego świata. Czy może istnieć dziwniejsze, ale zarazem tak bardzo intrygujące połączenie? Polacy już nie raz pokazali, że potrafią robić świetne gry. To już trzecia pozycja w tym zestawieniu tworzona przez rodzime studia deweloperskie. Evil West zapowiada się jako bardzo ciekawa, pełna emocjonującej walki gra, którą po prostu trzeba będzie poznać.

God of War Ragnarok

God of war Ragnarok jest prawdopodobnie jedną z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji ostatnich lat. To, co twórcy zrobili przy okazji poprzedniej odsłony przerosło najśmielsze oczekiwania wielu osób. Bardzo prawdopodobnym jest, że jeszcze w tym roku będziemy mogli poznać kolejne przygody Kratosa oraz jego syna na dalekiej północy, gdzie przemierzają mroźne krainy pośród miejsc i bóstw znanych z nordyckiej mitologii.