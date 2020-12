Najlepsze gry na PS5, w które musicie zagrać

Zastanawiacie się w co zagrać na PlayStation 5? Przygotowaliśmy dla was listę gier, w które musicie zagrać na nowej konsoli.

Jeśli „pod choinką” znaleźliście PlayStation 5, to warto wiedzieć w co, na nowej konsoli, warto zagrać. Szczególnie, że ciekawych gier na PS5 nam nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was krótką listę produkcji, na której każdy sympatyk elektronicznej rozgrywki powinien znaleźć coś dla siebie.

Demon’s Souls

Na początek tytuł stworzony wyłącznie z myślą o PS5 - Demon’s Souls. Jest to remake kultowego dzieła z czasów PlayStation 3 od From Software, które zapoczątkowało cały gatunek wyjątkowo trudnych gier RPG akcji, tzw. „souls-like”. Jeśli zatem cenicie sobie wyzwania, mroczny klimat fantasy i starcia z wyjątkowymi bossami, to Demon’s Souls jest zdecydowanie grą dla was. Jest to też najlepszy sposób na sprawdzenie potencjału PS5.

Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft długo czekał na powrót do formy. Po wyjątkowo nieudanym dla siebie roku 2019 i równie kiepskiej pierwszej połowie bieżącego roku, francuski producent w ostatnich miesiącach wydał solidne Watch Dogs Legion i znakomite Assassin's Creed Valhalla. Najnowszą odsłonę kultowej serii oceniliśmy bardzo wysoko, a to dlatego, że jest jest to bezapelacyjnie jedna z najlepszych tegorocznych produkcji. Co więcej, na konsolach nowej generacji wygląda ona zniewalająca, a do tego działa niezwykle płynnie. Assassin's Creed Valhalla zaoferuje wam mnóstwo znakomitej zabawy w burzliwych czasach wikingów.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games powraca z kolejną odsłoną przygód Człowieka-pająka. Tym razem Nowy Jork będziemy przemierzać jako tytułowy Miles Morales, a nie kultowy Peter Parker. Nowy bohater, to nie tylko nowa historia, ale również nowe umiejętności. Niestety, główną kampanię nowego Spider-Mana da się ukończyć w 8-10 godzin, co nie jest najlepszym wynikiem dla wysokobudżetowej produkcji, za którą trzeba zapłacić blisko 300 złotych. Na pocieszenie pozostają nam aktywności poboczne, których w produkcji Insomniac Games nie brakuje.

Sackboy A Big Adventure

Sackboy A Big Adventure to wielki powrót bohatera znanego z serii LittleBigPlanet, jednak tym razem w formie kooperacyjnej gry platformowej od Sumo Digital. Przyjazny Sackboy wraz z towarzyszami przemierzać będzie niezwykłe, pełne przeszkód mapy. Sackboy A Big Adventure to znakomita propozycja dla młodszych graczy, jak i całych rodzin. Ciężko o lepszą propozycję do wspólnej zabawy całej rodziny przy konsoli.

Cyberpunk 2077

Zaskoczeni? Niepotrzebnie, na liście gier polecanych na PlayStation 5 zdecydowanie powinna znaleźć się produkcja CD Projekt RED. Pomimo swoich problemów technicznych (które w wielu przypadkach były nieco wyolbrzymione), Cyberpunk 2077 to jedna z najlepszych gier 2020 roku. Jeśli lubicie gry z otwartym, żywym światem, interesującą historią i postaciami z krwi i kości, to nie mogliście lepiej trafić. Nie wspomnieliśmy jeszcze o znakomitym voice actingu (zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej), który sprawia, że o immersję w grze „RED-ów” nie trudno. Dodajmy do tego, że na PS5 Cyberpunk 2077 chodzi w płynnych 60 klatkach na sekundę i już teraz prezentuje się bardzo dobrze (choć oczywiście nie jest to poziom wydania pecetowego). W niedalekiej przyszłości otrzymamy również darmową aktualizację, która znacząco poprawi oprawę wizualną gry na nowej generacji.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima to produkcja, która oryginalnie zadebiutowała na PlayStation 4. Jednak dzięki wstecznej kompatybilności i funkcji „Game Boost”, to dopiero na PS5 gracze mogą poczuć pełny potencjał dzieła doświadczonego studia Sucker Punch (m.in. seria InFamous). Przypomnijmy, akcja gry przenosi nas do XIII-wiecznej Japonii gdzie jako były samuraj, będziemy chcieli dokonać zemsty na mordercach swojej rodziny i przyjaciół. Ghost of Tsushima to piękna gra akcji z otwartym światem i „wciągającą” historią. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji w nią zagrać, to koniecznie musicie to nadrobić na PS5. Szczególnie, że produkcja Sucker Punch na nowej konsoli oferuje rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę i znacznie krótsze czasy wczytywania.

FIFA 21

Długo przyszło graczom czekać na grę FIFA 21 w wersji dedykowanej konsolom nowej generacji. Jednak, gdy ta już nadeszła, to w pełni wynagrodziła czas oczekiwania. Najnowsza odsłona serii od EA SPORTS na PS5 wygląda po prostu znakomicie. Nie ma obecnie na rynku lepiej prezentującej się symulacji piłki nożnej. Dzięki mocy konsol nowej generacji, FIFA 21 nie tylko prezentuje się lepiej, ale również działa szybciej i sprawniej. Gracze zauważą również zmiany w zachowaniach i animacjach piłkarzy, które są teraz jeszcze bardziej realistyczne. FIFA 21 w połączeniu z PlayStation 5, to idealny prezent dla każdego fana piłki nożnej.