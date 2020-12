Najlepsze gry na Xbox Series X

Jeśli zastanawiacie się w co, w pierwszej kolejności, zagrać na Xbox Series X, to przygotowaliśmy dla was małą "ściągę", w postaci listy najlepszych gier na nową konsolę Microsoftu, w które aktualnie możecie zagrać.

Choć tak naprawdę konsola Xbox Series X nie doczekała się w dniu swojej premiery żadnego tytułu na wyłączność, to i tak znajdziecie na niej mnóstwo gier, w które po prostu trzeba zagrać.

Jeśli zastanawiacie się jak najlepiej zacząć swoją przygodę z Xbox Series X, to mamy dla was małą listę produkcji, które po prostu trzeba „ograć”.

Gears 5 (Hivebusters)

Poniższego zestawienie nie mogliśmy zacząć inaczej. Seria Gears of War już od dawna jest symbolem marki Xbox. Najnowsza odsłona cyklu – Gears 5, zadebiutowała w 2019 roku na konsoli Xbox One. Twórcy gry – studio The Coalition, przygotowali jednak potężną aktualizację, która wykorzystuje pełen potencjał Xbox Series X. Mamy zatem natywne 4K i 60 klatek na sekundę w kampanii oraz wsparcie dla 120 klatek na sekundę w trybach sieciowych. To jednak nie wszystko, do gry trafiła niedawno nowa kampania - Hivebusters (w Polsce "Pogromcy Uli"), która prezentuje się jeszcze lepiej niż główna opowieść. Śmiało możemy stwierdzić, że obecnie to najpiękniejszy "kawałek kodu", jaki możemy podziwiać na Xbox Series X.

Assassin's Creed: Valhalla

Najnowsza odsłona serii Assassin's Creed – Valhalla, zabiera nas w czasy wikingów i ich największych podbojów. W produkcji Ubisoftu nie brakuje, znanego fanom cyklu, parkouru czy skrytobójczych działań. Twórcy jeszcze mocniej postawili na elementy RPG, a przy tym zadbali również o nowy system walki. Mieliśmy okazję „ograć” już Valhallę i możemy was zapewnić, że warto rozpocząć nową generację z wikingami.

Gears Tactics

Seria Gears of War wzbogaciła się niedawno o ciekawy spin-off. Gears Tactics to interesujące połączenie gry taktycznej (à la XCOM) z najlepszymi rozwiązaniami, znanymi z głównej serii cyklu. Gracze, w blisko 40 godzinnej kampanii, mają okazję poznać historię sprzed pierwszej części serii. Gears Tactics w wersji przeznaczonej konsoli Xbox Series X otrzymało może liczne usprawnienia i poprawki, a także nową zawartość.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon, czyli tymczasowy „exclusive” konsol Microsoftu, to już siódma odsłona głównego cyklu, który liczy sobie ponad 15 lat. Tym razem gracze wcielają się w Kasuge Ichibana, który po osiemnastu latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Tam okazuje się, że jego byli towarzysze nie cieszą się z jego powrotu, a protagonista musi od nowa budować swoją reputację. W Yakuza: Like a Dragon, twórcy zdecydowali się porzucić dynamiczne pojedynki na rzecz turowych starć. Również w pozostałych elementach produkcji, większy nacisk położono na elementy RPG. Fani serii mogę jednak odetchnąć z ulgą bowiem najnowsza odsłona serii nic na swoim specyficznym klimacie.

Cyberpunk 2077

Na naszej liście nie zabrakło również miejsca dla polskiej produkcji – Cyberpunk 2077. Choć gra CD Projekt Red w dniu swojego debiutu wywołała sporo kontrowersji (związanych głównie z optymalizacją na starszych konsolach), to i tak jest to jedna z najlepszych gier tego roku. W przypadku wersji na Xbox Series X możecie cieszyć się płynną rozgrywką w 60 klatkach na sekundę. Co więcej, większość błędów trapiących tę edycję została już usunięta, a to za sprawą dwóch dużych aktualizacji, które ukazały się już po premierze produkcji. Nic tylko grać.

FIFA 21

Premiera najnowszej odsłony serii FIFA została w tym roku podzielona na dwa etapy. Najpierw swoją wersję gry otrzymali posiadacze PS4, Xbox One oraz pecetów, a dopiero od niedawna z najlepszej symulacji piłki nożnej mogą cieszyć się posiadacze konsole nowej generacji, w tym Xbox Series X. Oprócz znacznie poprawionej oprawy graficznej, możemy również liczyć na lepsze animacji piłkarzy, kibiców i sędziów, a wszystko to wpływa na jeszcze większy realizm. FIFA 21 na konsolach nowej generacji, to, zdaniem twórców, najlepsza wersja gry.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 to jedna z najlepiej ocenianych gier na Xbox One. Nic zatem dziwnego, że jako jeden z pierwszych tytułów otrzymał on aktualizację pozwalającą mu wykorzystać potencjał Xbox Series X i Series S. Forza Horizon 4 na nowej konsoli Microsoftu, otrzymała znacznie poprawioną oprawę graficzną, która według twórców równia się ustawieniom ultra na high-endowych komputerach. Oprócz tego możemy również liczyć na pełne wsparcie dla natywnej rozdzielczości 4K oraz 60 klatek na sekundę. Nie znajdziecie lepszego sposobu na zabawę w Forza Horizon 4.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion to obecnie jedna z niewielu gier na konsole nowej generacji, która już od dnia premiery pokazuje, jak technologia ray tracing może wpływać na immersję w grach. Super szybkie czasy ładowania, wysokiej jakości oprawa graficzna i płynna rozgrywka to kolejne elementy produkcji Ubisoftu, które warto docenić. Dodajmy do tego Londyn przyszłości i niemal nieograniczoną swobodę w podejściu do zadań, a mamy przepis na idealny tytuł, z którym warto rozpocząć przygodę z Xbox Series X.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps to wyjątkowa przygodowa gra platformowa, która zachwycała oprawą audio-wizualną i rozgrywką już na Xbox One. Jednak wersja przygotowana z myślą o Xbox Series X podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. W tą urokliwą produkcję możemy bawić się w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę. Co więcej, specjalny tryb pozwala na uruchomienie gry również w rozdzielczości 6K. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Ori and the Will of the Wisps, to teraz nie macie już żadnej wymówki.