Najlepsze gry na Xbox Series X/S, w które nie zagrać to grzech

Przedstawiamy wam listę gier, od których warto rozpocząć swoją przygodę z konsolami Xbox Series X lub Series S.

Rok 2021 pomału zmierza już do końca. Ostatnie dwanaście miesięcy obfitowało w wiele znakomitych premier. Końcówka roku zdecydowanie należała do Microsoftu i konsol Xbox Series X/S, które wreszcie otrzymały pokaźne grono znakomitych gier.

Właśnie staliście się posiadaczami konsoli Xbox Series X bądź Series S i nie wiecie na jaką grę zdecydować się w pierwszej kolejności? Jeśli tak, to mamy dla was krótką listę gier, które koniecznie musicie ograć na Xbox Series X bądź S. Nie zabraknie tu zarówno nieco starszych, jak i niedawno wydanych produkcji. Śmiało możemy założyć, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Najlepsze gry na Xbox Series X i Series S, w które warto zagrać w 2021 roku

Halo Infinite

Najnowsza produkcja w portfolio Microsoftu i konsol Xbox Series X/S. Halo Infinite zadebiutowało na rynku w grudniu i już zdążyło skraść serca graczy. Produkcja przygotowana przez studio 343 Industries przygotowała dla nas ogromną kampanię dla jednego gracza, w której po raz kolejny wcielamy się w ikonicznego bohatera – Master Chiefa. Atrakcyjna oprawa wizualna w połączeniu ze znakomitą rozgrywką sprawia, że Halo Infinite to znakomita propozycja dla osób, które lubią gatunek FPS (pierwszoosobowych strzelanek) i dobre historie utrzymane w klimacie Sci-fi.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 to kolejna z nowości na konsolach Xbox Series X/S. Zasłużona seria wyścigowa powraca w glorii i chwale. Tytuł od Playground Games to jedna z najlepiej ocenianych gier 2021 roku. Czym na te wszystkie pochwały zasłużyła sobie Forza Horizon 5? Przede wszystkim znakomitą oprawą audio-wizualną – obecnie trudno znaleźć na rynku ładniejszą grę. To jednak oczywiście nie wszystko, ogromny otwarty świat, ponad 500 pojazdów do wyboru czy mnóstwo trybów rozgrywki do wyboru sprawia, że Forza Horizon 5 to prawdziwy pokaz możliwości Xbox Series X i S.

Gears 5

Gears 5 należy do grona najstarszych gier na naszej liście. Tytuł ten oryginalnie zadebiutował w 2019 roku na na konsoli Xbox One. Śmiało możemy jednak stwierdzić, że to dopiero wersja gry na Xbox Series X pozwoliła twórcom w pełni pokazać piękno najnowszej odsłony cyklu Gears of War. Gears 5 na nowej konsoli działa w natywnym 4K i 60 klatkach na sekundę. Co więcej, w trybach sieciowych możemy liczyć na wsparcie dla 120 klatek na sekundę. To jednak nie wszystko, specjalnie z myślą o nowych Xbox Series X/S stworzono dodatkową kampanię fabularną - Hivebusters ("Pogromcy Uli"), która prezentuje się jeszcze lepiej niż główna opowieść.

FIFA 22

Choć obecność gry FIFA 22 na naszej liście może zaskakiwać, to dla sympatyków piłki nożnej nie ma obecnie lepszej gry na rynku. Twórcy gry – EA Sports, obiecywali rewolucję i słowa dotrzymali. Nowy silnik gry wspierany przez technologię HyperMotion sprawia, że FIFA 22 to najbliższa symulacji odsłona w serii. Realizm i zmiany w samej rozgrywce sprawiają, że prawdopodobnie po raz pierwszy w historii serii można poczuć się jak na prawdziwym boisku. Co jednak takiego wyjątkowego w FIFIE 22 na Xbox Series X/S? Otóż wszystkie kluczowe zmiany i nowości dotyczą tylko i wyłącznie konsol nowej generacji. Posiadacze starszych konsol i PC otrzymali tak naprawdę jedynie „wydmuszkę”, a nie pełnoprawną grę. Tym samym FIFA 22 na Xbox Series X/S to obecnie spełnienie marzeń wielu sympatyków footballu.

Psychonauts 2

Gdybym miał wymienić najbardziej niezwykłe i magiczne gry na konsolach Xbox Series X/S, to z pewnością zacząłbym od znakomitego Psychonauts 2 od studia Double Fine. Te niezwykłe połączenie gry akcji i platformowej zabierze nas w głąb ludzkiego umysłu, gdzie jako Raz Aquato – będziemy musieli wykorzystać niezwykłe „psychiczne” umiejętności. Znakomicie zaprojektowane poziomy, stylizowana oprawa graficzna i wciągając historia sprawiają, że obok Psychonauts 2 trudno przejść obojętnie.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps to wyjątkowa, przygodowa gra platformowa, która podobnie jak Gears 5 pierwotnie zadebiutowała na konsoli Xbox One. Jednak dopiero specjalna wersja przygotowana z myślą o Xbox Series X/S pozwoliła twórcom wydobyć ze swojego tytułu pełnię potencjału. Ori and the Will of the Wisps na konsolach nowej generacji pozwala na zabawę w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę. Co więcej, specjalny tryb pozwala na uruchomienie gry również w rozdzielczości 6K. Jeśli lubicie niezwykłe, artystyczne produkcje, to warto dać Ori and the Will of the Wisps szansę. Szczególnie, że to tytuł, który przypadnie do gustu zarówno starszym, jak i młodszym graczom.

