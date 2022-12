Najlepsze gry niezależne 2022 roku. Musisz w nie zagrać

Olli Olli World

Na początku tego roku miałem okazję zagrać we wczesną wersję OlliOlli World. Zakochałem się w tej produkcji od samego początku. Wysoki poziom trudności, bardzo ciekawa mechanika rozgrywki, przepiękne krajobrazy i doskonale napisane postacie sprawiły, że pozostałem w tym świecie na dłużej. Co ważne, Roll17 stworzyło grę zręcznościową, która spodoba się nie tylko fanom deskorolki. To jeden z tytułów, w których każdy powinien się sprawdzić. No to co, po Nowym Roku loguję się do gry i sprawdzam wasze rekordy.