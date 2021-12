Najlepsze gry niezależne w 2021 roku

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier niezależnych, które miały swoją premierę w 2021 roku.

Spis treści

Rynek gier niezależnych z roku na rok rozwija się coraz prężniej. Jeszcze kilka lat temu gry indie mogły kojarzyć się z prostymi, eksperymentalnymi programami, które przeznaczone są dla wąskiego grona maniaków tego typu rozrywki. W tej chwili produkcje te są niezwykle rozbudowane, co więcej twórcy nie muszą oglądać się na wielkich wydawców i bez skrępowania prezentować swoje wizje. Jak za starych dobrych czasów. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier niezależnych, które miały premierę w 2021 roku.

1. Hades (wersja na konsole)

Hades to jedna z najlepszych rzeczy jaka spotkała rynek konsolowy w mijającym roku. Gra początkowo pojawiła się na PC oraz Nintendo Switch w 2020 roku, jednak użytkownicy Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5 dopiero kilka miesięcy temu mogli wejść do tego wspaniałego świata. To jeden z tych tytułów, który wciąga na długie godziny i sprawia, że nadzwyczaj często z naszych ust pada stwierdzenie "jeszcze jedna rundka". Rozgrywka, grafika, przedstawiona historia i postaci pojawiające się w tej produkcji zasługują na chwilę uwagi, która przerodzi się w długi romans pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji.

2. It Takes Two

Świetna historia, barwne postacie i wręcz doskonała grywalność? Jeśli tego szukacie, It Takes Two jest dla was. Jest to doskonała produkcja do kooperacji. Nasi bohaterowie wzajemnie się uzupełniają tworząc zgrany duet, chociaż sam zarys fabuły może świadczyć, że jest wręcz odwrotnie. It Takes Two to tytuł, który po prostu trzeba znać i możemy zagwarantować, ze zapewni on mnóstwo fantastycznej zabawy.

3. Chernobylite

Polskie studio Farm 51 stworzyło godnego następcę Stalkera. Wcielamy się tutaj w postać Igora, fizyka, którego ukochana przepadła bez śladu w przeddzień katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Od tych wydarzeń minęło już ponad 30 lat, jednak mężczyzna nadal nie może poradzić sobie ze stratą. Fabuła jest tutaj kluczowym i najważniejszym elementem rozgrywki. Uzupełniona świetną oprawą graficzną i przyjemną rozgrywką tworzy produkt, który warto znać.

4. M.E.A.T. RPG

M.E.A.T. RPG to polska gra utrzymana w klimacie horroru science-fiction. Produkcja ta nie miała łatwego startu. Gra borykała się po premierze z wieloma problemami, jednak przez niecały rok doczekała się wielu poprawek i aktualnie jest w miejscu, w którym na prawdę warto zwrócić na nią uwagę. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać Sir Culligana, weterana wojny secesyjnej. Postanawia ze wszystkich sił stawić czoła złowieszczej substancji, która zagraża jego rodzinnemu miasteczku.

5. Darkest Dungeon 2

Darkest Dungeon 2 aktualnie co prawda jest w fazie wczesnego dostępu, jednak to co możemy zobaczyć już w tej chwili daje wielkie nadzieje na przyszłość. Nie jest to kontynuacja pierwszej części. W drugiej odsłonie napotkamy wiele nowych mechanik i rozwiązań. Gracze, którzy nie mieli wcześniej styczności z pierwowzorem będą mieć dużo łatwiej, żeby zagłębić się w ten mroczny świat. Ta wersja zapewnia aktualnie dostęp tylko do 1 z 5 misji, jednak już teraz z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych gier niezależnych, w którą mieliśmy okazję zagrać w tym roku.