Najlepsze gry o II wojnie światowej w historii

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najlepszych gier, których akcja toczy się podczas II wojny światowej.

II wojna światowa jest tematem często wykorzystywanym przez twórców gier. Kilka, kilkanaście lat temu produkcji tego typu pojawiało się na rynku bardzo dużo. Później trend nieco osłabł, jednak twórcy wracają do opowieści z tego mrocznego dla ludzkości okresu. Jeszcze w tym roku pojawi się choćby Call of Duty: Vanguard czy polskie War Mongrels. Na przestrzeni lat mieliśmy okazję zagrać w tak dużo gier z II wojną światową w tle, że bez trudu możemy wybrać te najlepsze.

W tym artykule przedstawimy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych gier, których akcja toczy się podczas II wojny światowej.

Medal of Honor: Allied Assault

Medal of Honor: Allied Assault jest jedną z najbardziej kultowych strzelanek, której akcja toczy się podczas II wojny światowej. Wcielaliśmy się w niej w sierżanta amerykańskiej armii, Mike'a Powella. W trakcie rozgrywki rozegramy 20 misji w różnych lokacjach. Akcja gry toczy się w latach 1942-1945 i podczas rozgrywki weźmiemy udział zarówno w dużych bitwach, ale także w misjach, gdzie liczy się taktyka oraz działanie z ukrycia. W Medal of Honor: Allied Assault mamy okazję rozegrać chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych misji z gier z tamtych czasów. Mowa oczywiście o lądowaniu na plaży w Normandii. W tej produkcji obecny był również multiplayer. Mogliśmy zmierzyć się z graczami ze świata, ale także ze znajomymi w sieci lokalnej. Czasami mam wrażenie, że potyczki na takich mapach jak Stalingrad czy Crossroads dostarczały mi więcej emocji niż współczesne, sieciowe FPS-y.

Call of Duty

Seria Call of Duty na przestrzeni lat sięgała do tematyki bardzo różnych konfliktów zbrojnych. Aktualnie twórcy skupiają się na czasach współczesnych, ale niebawem na rynku pojawi się gra z okresu II wojny światowej, czyli Call of Duty: Vanguard. Nie można też zapomnieć o korzeniach serii i o grze, która wszystko zapoczątkowała. Call of Duty zadebiutowało na rynku w 2003 roku. Za produkcję odpowiedzialne było studio Infinity Ward, w skład którego wchodzili ludzie pracujący wcześniej m.in. przy Medal of Honor: Allied Assault. W trakcie rozgrywki mogliśmy się wcielić w żołnierzy różnych państw: ZSRR, Wielka Brytania, USA. W trakcie walk posługiwaliśmy się nie tylko wiernie odwzorowaną bronią z okresu II wojny światowej, ale mogliśmy zasiąść także za sterami czołgu z tamtych czasów.

Call of Duty: World at War

Call of Duty World at War to ostatnia przed dłuższą przerwą gra z serii, której akcja została osadzona w realiach II wojny światowej. W trakcie rozgrywki trafimy m.in. do azjatyckiej dżungli. Tutaj z jednej strony barykady stoją amerykańscy oraz australijscy żołnierze. Na przeciw nim wychodzą wierni japońskiemu cesarzowi wojownicy, którzy zrobią wszystko, aby postawić na swoim. Dotrzemy także do serca III Rzeszy. W Call of Duty: World at War zobaczymy końcówkę II wojny światowej. Trafimy tutaj m.in. do samego centrum Berlina, aby ostatecznie pokonać niemieckie oddziały.

Battlefield 1942

Battlefield 1942 pojawił się na rynku w 2002 roku. Jak na tamte czasy, rozgrywka oraz mechanika były wręcz rewolucyjne. Gra zachwycała swoim rozmiarem i rozmachem. Gracze walczyli między sobą w dwóch drużynach. Jedna reprezentowała siły państw Osi, natomiast druga aliantów. Do dyspozycji mieliśmy żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR, Japonii oraz Niemiec. Dodatkowo, mogliśmy wybrać jedną spośród pięciu klas: zwiadowca, sanitariusz, żołnierz szturmowy, inżynier oraz żołnierz wyspecjalizowany z broni przeciwpancernej. Na mapie w jednym czasie mogło znajdować się nawet 64 graczy. W Battlefield 1942 istniała również możliwość rozgrywania potyczek z botami.

Seria Company of Heroes

Gry z serii Company of Heroes to strategie czasu rzeczywistego, których akcja osadzona jest w realiach II wojny światowej. Do tej pory zostały wydane dwa pełnoprawne tytuły. W pierwszej części będziemy dowodzić amerykańską armią. Gra rozpoczyna się od słynnego starcia w Normandii, gdzie siły III Rzeszy niezwykle zaciekle broniły plaży Omaha. W drugiej części przenosimy się na wschód. Będziemy świadkami wydarzeń w latach 1942-1945 jako dowódca Armii Czerwonej. Gry z serii Company of Heroes charakteryzują się dużym naciskiem na elementy taktyczne. W drugiej części znacznej poprawie uległo kilka elementów. Poprawiono mechanikę oraz animacje poruszania się jednostek i pojazdów. Rozbudowy doczekał się system osłon, a na naszych żołnierzy wpływ mają także warunki atmosferyczne, co wprowadza do rozgrywki więcej realizmu. Studio Relic Entertainment zapowiedziało już wydanie trzeciej odsłony serii. Tym razem trafimy do Włoch oraz Afryki.

Saboteur

Saboteur być może nie był grą wybitną, jednak wprowadził kilka niezwykle ciekawych mechanik. W tej grze z otwartym światem nie byliśmy szeregowym żołnierzem. Jako członek ruchu oporu staraliśmy się z całych sił odbić okupowany przez nazistów Paryż oraz zemścić za zamordowanie przyjaciół. Sabotujemy działania żołnierzy III Rzeszy, wzbudzając tym samym u innych obywateli wolę walki. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest kolorystyka gry, która tym samym stała się częścią mechaniki. Na początku wszystko widzimy w szarych i czarno-białych barwach. W momencie, kiedy odbijemy dany obszar, nabiera on kolorów.

Sudden Strike 4

Sudden Strike 4 to wydana w 2017 roku strategia czasu rzeczywistego. Jako dowódca będziemy kierować kilkudziesięcioosobowymi oddziałami żołnierzy. Do wyboru mamy jedną ze stron konfliktu: Niemcy, ZSRR, alianci. Kluczem do zwycięstwa w Sudden Strike 4 jest umiejętność skoordynowania działań różnego rodzaju oddziałów. Do dyspozycji dostaniemy m.in. piechotę, samoloty, czołgi oraz artylerię. Musimy także za wszelką cenę dążyć do minimalizowania strat, ponieważ nie mamy możliwości szkolenia nowych jednostek. W grze weźmiemy udział w walkach, które rzeczywiście miały miejsce podczas II wojny światowej. Twórcy stawiają realizm nie tylko jeśli chodzi o kwestie fabularne, ale także w przypadku odwzorowania jednostek czy uzbrojenia.

Sniper Elite

Sniper Elite strzelanka, w której akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Wcielamy się tutaj w strzelca wyborowego, który samotnie i po cichu (przeważnie) walczy z siłami nazistów. Seria składa się z czterech pełnoprawnych tytułów. Podczas rozgrywki trafimy m.in. do Berlina podczas ostatnich dni II wojny światowe, do Afryki czy na Półwysep Apeniński. Gra charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to jeden z niewielu tytułów, w którym sterujmy tylko i wyłącznie snajperem. Niektóre misje możemy co prawda przechodzić posługując się np. karabinem maszynowym, to jednak korzystanie ze snajperki oraz cicha eliminacja wrogów stanowi sedno zabawy.

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV to gra strategiczna wydana przez Paradox Interactive w 2016 roku. Jest to tzw. grand strategy. Ramy historyczne wytyczone przez twórców zaczynają się w 1936 roku. Możemy stanąć na czele jednego z państw biorących czynny udział w II wojnie światowej, lub kraju, który nie do końca chciał się angażować w konflikt. Twórcy skupili się na wiernym oddaniu realiów historycznych. Podczas rozgrywki spotkamy prawdziwe postaci (ministrowie, dowódcy, doradcy wojskowi i polityczni). Weźmiemy także udział w walkach, które rzeczywiście miały miejsce podczas II wojny światowej. Każda nasza decyzja ma realny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń i kształtowanie historii. Bardzo duże znaczenie ma także realizm związany z warunkami pogodowymi oraz porami roku. Musimy brać je pod uwagę tworząc taktykę wojskową. Hearts of Iron jest reprezentantem jednej z najbardziej wymaganych i rozbudowanych gier strategicznych w historii.

