Najlepsze gry planszowe na prezent w 2021 roku

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier planszowych, które idealnie sprawdzą się jako prezent pod choinkę.

Spis treści

Gry planszowe przeżywają w ostatnich latach istny renesans. Coraz więcej osób decyduje się na to, aby oderwać się na jakiś czas od ekranu smartfona czy komputera i wraz ze znajomymi usiąść przy jednym stole, żeby pograć w planszówki. Zastanawiasz się nad kupnem gry planszowej na święta dla bliskiej osoby? Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych tytułów, które idealnie nadadzą się jako prezent pod choinkę.

Dixit

Dixit

Dixit można określić już mianem gry kultowej. Od lat jest dostępna na rynku, i przez cały czas ma rzesze wiernych fanów. Na początku gry wybierasz 6 obrazków i wymyślasz do nich skojarzenia. Pozostali gracze muszą odgadnąć, której karty tyczył się twój opis. Gra nagradza kreatywność i nieszablonowe myślenie. Idealny pozycja to wspólnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Zobacz również:

Scrabble

Scrabble

Czy jest coś lepszego od klasyki? Grając w scrabble łączymy przyjemne z pożytecznym. Układaj słowa, zbieraj punkty i baw się świetnie w gronie rodziny i przyjaciół. Są emocje, zabawa i dużo radości. Czego chcieć więcej.

Blef

Blef

Blef to świetna gra towarzyska, która pozwoli ci jeszcze lepiej poznać swoich znajomych, a może nawet odkryć różne tajemnice. Jeden z graczy czyta pytanie dotyczące swojej osoby lub któregoś z graczy i zapisuje odpowiedź na karcie. Reszta musi zgadnąć, czy to prawda czy fałsz. Uwierzcie mi, przy tej grze czas mija błyskawicznie.

This War of Mine

This War of Mine (fot. Ceneo)

This War of Mine to mocno rozbudowana i wymagająca gra planszowa. Została stworzona na podstawie świetnej gry wideo o tym samym tytule. Podczas rozgrywki wcielamy się w mieszkańców oblężonego miasta. Naszym celem jest przetrwanie w tych ciężkich warunkach. Rozgrywka podzielona jest na kilka etapów, w zależności od pory dnia. Twórcy udostępnili możliwość "zapisu" stanu gry, aby podczas kolejnej sesji wrócić do miejsca, w którym zakończyliśmy.

Aktualne ceny w sklepach Galakta, gra planszowa This War of Mine Opowieści ze zniszczonego miasta 133 zł

Splendor

Splendor (fot. Rebel)

Splendor to gra dla osób, które charakteryzują się zmysłem stratega. Podczas rozgrywki przeniesiemy się do czasów renesansu i wcielimy się w kupców. Za zgromadzone klejnoty będziemy mogli otwierać kolejne kopalnie i sklepy poszerzając swój majątek oraz zdobywając uznanie u możnowładców. Musimy tylko uważać na przeciwników, którzy chcą pokrzyżować nasze plany.

Catan

Catan

Do Catan można wracać nieskończoną ilość razy. System budowania planszy oraz prowadzenia gry sprawia, że każda rozgrywka różni się od poprzedniej. Wcielamy się tutaj w osadników. Każdy z graczy przewodzi swojej kolonii i stara się ją rozbudować. Musimy uważać, aby nasza osada miała dostęp do zasobów. W razie ich nadmiaru możemy handlować z innymi graczami. Catan to gra, od której ciężko się oderwać.

iKnow - wielki test wiedzy

iKnow - wielki test wiedzy

iKnow to świetna gra przeznaczona dla osób w każdym wieku. Podczas rozgrywki odpowiadamy na pytania z różnych kategorii. Dzięki niej możemy sprawdzić poziom swojej wiedzy i jeszcze bardziej ją poszerzyć. Doskonały pomysł na spędzanie długich zimowych wieczorów.

Talisman - Magia i miecz

Talisman Magia i miecz

Talisman Magia i miecz to jedna z najpopularniejszych gier planszowych. Wcielamy się w niej w jednego z dostępnych bohaterów. Naszym głównym zadaniem jest zdobycie talizmanu i dotarcie do Korony Władzy. Na naszej drodze stanie jednak spora grupa przeciwników, postaci niezależnych oraz zadań dodatkowych. Musimy uważać także na innych graczy, ponieważ możemy walczyć między sobą. Rozwijaj swojego bohatera i sięgnij po zwycięstwo.

Munchkin

Munchkin (fot. Trzy Trolle)

Munchkin to karcianka, która zawiera w sobie wszystkie najlepsze elementy gier fabularnych. Zamiast żmudnego rozwijania swojej postaci wejdź do lochów, zabijaj potwory, plądruj, okradaj innych graczy i powiększaj swój ekwipunek. Na szczególną uwagę zasługują świetne grafiki na kartach oraz niczym nieskrępowany humor.

Zobacz także: PS4 & PS5 – najlepsze promocje i okazje na święta (gry, konsole, akcesoria)