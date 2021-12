Najlepsze gry sportowe 2021 roku

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier sportowych, które pojawiły się w 2021 roku.

Spis treści

Gry sportowe to nie tylko piłka nożna, koszykówka czy bijatyki pokroju UFC. Na rynku możemy znaleźć bardzo dużo produkcji, które traktują na temat różnych dyscyplin. W tym roku pojawiło się kilka tytułów, które zasługują szczególne uznanie. Przed państwem najlepsze, naszym zdaniem gry sportowe w 2021 roku.

1. Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 jest pod wieloma względami grą niemal doskonałą. Playground Games na długo przed premierą obiecywało największą i najbardziej rozbudowaną odsłonę serii. Twórcy dotrzymali obietnic z nawiązką. Model jazdy sprawia prawdziwą przyjemność. Co więcej, przemierzając Meksyk możemy cieszyć oko wspaniałymi krajobrazami, które zostały stworzone z taką dbałością o detale, że czasami warto zatrzymać auto na wzgórzu i przez chwilę napawać się widokiem, jaki rozpościera się na horyzoncie.

Zobacz również:

2. FIFA 22

W tym zestawieniu po prostu nie mogło zabraknąć jedynego, wartego uwagi w tej chwili przedstawiciela gier piłkarskich. FIFA 22 na konsolach nowej generacji wprowadza niespotykaną do tej pory jakość. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich odsłon jest zwiększenie realizmu. FIFA 22 po wielu latach stała się pełnoprawną symulacją piłki nożnej. Gra się w nią niezwykle przyjemnie, niezależnie od tego czy na boisko wybiegamy sami czy w towarzystwie znajomych. Brakuje tylko Pana Szpakowskiego.

3. Football Manager 2022

Jeśli jesteś fanem piłki nożnej, ale wolisz zasiąść jednak w sztabie szkoleniowym niż biegać po boisku, Football Manager 2022 jest dla ciebie. Najnowsza część gry, w której wcielamy się w managera klubu piłkarskiego została mocno poprawiona w stosunku do wcześniejszych odsłon. Przede wszystkim została ona stworzona na ulepszonym i bardziej realistycznym silniku. Sama rozgrywka jest też bardziej emocjonująca. Poprawy doczekały się moduły rozmów z zawodnikami i współpracownikami oraz okno transferowe, a konkretnie jego ostatni dzień. Teraz możemy poczuć się jak negocjator z krwi i kości, ponieważ do ostatniej chwili wszystko może się zdarzyć. Jak w prawdziwym życiu.

4. Riders Republic

Riders Republic to prawdziwa jazda bez trzymanki. Jest to najlepsza gra w ostatnich latach, która traktuje o ekstremalnych dyscyplinach sportu. Pojeździmy tutaj na rowerze, snowboardzie, nartach a także wzniesiemy się w powietrze z zamontowanym wingsuitem. Podczas karkołomnych wyczynów będziemy mogli także zobaczyć przepiękne krajobrazy, które cieszą oko swoim urokiem. Co prawda najlepsza zabawa w Riders Republic płynie z kooperacji, jednak zwolennicy samotnego grania także znajdą tutaj masę frajdy.

5. NBA 2K22

NBA 2K22 to najlepsze co mogło spotkać wirtualną koszykówkę. Ewolucja serii jest wyraźnie zauważalna. Gameplay stał się nieco wolniejszy, przez co jest jeszcze bardziej realistyczny. Prawdziwym "game changerem" jest tutaj zmęczenie zawodników. Teraz już nie będziemy mogli jak w poprzednich odsłonach serii eksploatować do maksimum najlepszych graczy, ponieważ ci po prostu w pewnym momencie stracą siły, jak w prawdziwym sporcie. Co więcej twórcy postawili mocno na rozwój animacji dryblingów i rzutów, dzięki czemu gra staje się jeszcze przyjemniejsza nie tylko dla samego gracza, ale także dla publiczności, która podczas spotkań towarzyskich może usiąść z nami przez ekranem i podziwiać widowisko. Umówmy się, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie miał nigdy ochoty na imprezie pograć chwilę w Fifę lub kosza.

Zobacz także: Najlepsze gry FPS w 2021 roku