Najlepsze gry, w jakie grałem na moim iPhone 13

Na Twoim iPhonie czeka na Ciebie mnóstwo wspaniałych gier. Oto lista najlepszych pozycji, w jakie grałem w ostatnim czasie.

Globalny niedobór półprzewodników sprawił, że konsole PlayStation i Xbox są trudniejsze do kupienia niż kiedykolwiek. Z drugiej strony, jest to dobry moment, aby przypomnieć sobie, że każdy z nas ma już przy sobie świetną maszynę do gier w swojej kieszeni. Gier dostępny na iPhone'y jest mnóstwo, dlatego wybór odpowiedniej nie jest najłatwiejszym zadaniem.

Oto lista tytułów, które są warte Twojego czasu. Istnieje ogromnie zróżnicowana gama gier, w które można grać na iPhonie lub iPadzie, co oznacza, że każdy znajdzie coś dla siebie. Przedstawiamy najbardziej ciekawe gry, jak aktualnie są dostępne w App Store. Na liście znajdują się pozycje z różnych kategorii, a także o różnej cenie - od darmowych, przez jednorazowo płatne, aż po te dostępne jedynie w ofercie Apple Arcade, która wymaga miesięcznej subskrypcji.

Florence

Florence; Cena: 13,99 zł; Link do App Store

Florence to gra tak fajna, że została przeniesiona na inne platformy - Windows, MacOS i Nintendo Switch. Jest to coś, co można powiedzieć o niewielu innych grach, które zostały zaprojektowane dla iOS. Jest to gra, która przedstawia historię 25-letniej Florence Yeoh, która zakochuje się w wiolonczelistce o imieniu Krish. Rozgrywka przybiera formę minigier, które postępują historię.

Tetris Beat

Tetris Beat; Cena: 24,99 zł miesięcznie w ramach Apple Arcade; Link do App Store

Jak można stwierdzić po nazwie, jest to specyficzny mix klasycznej gry logicznej z muzyką, który został zaprojektowany wokół gry Tetris. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów gier rytmicznych, a także dla tych, którzy nie boją się nowych wyzwań.

PUBG

PUBG; Cena: darmowa; Link do App Store

W świecie gamingu nie jest łatwo nie natknąć się na grę z kategorii battle royale, a tym bardziej na PUBG, która rozpoczęła ten trend. Od swego czasu został przyćmiony w popularności przez Fortnite, który jest notorycznie niedostępny na iOS i Androidzie, dlatego wciąż jest świetną opcją dla lubiących ten rodzaj rozgrywki - sto osób zostaje wrzuconych do jednego obszaru, a ostatni stojący jest zwycięzcą.

Fantasian

Fantasian; Cena: 24,99 zł miesięcznie w ramach Apple Arcade; Link do App Store

Fantasian trafiło na Apple Arcade z ogromnym entuzjazmem, w dużej mierze dzięki temu, że autorem tej gry jest twórca Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Wydana w dwóch częściach - pierwsza w kwietniu, druga w sierpniu - jest w pełni funkcjonalnym JRPG. Ukończenie gry zajmuje ponad 40 godzin, a w tym czasie zabijesz niejedną bestię i zobaczysz kilka pięknie wykonanych środowisk.

Clusterduck

Clusterduck; Cena: darmowa; Link do App Store

Clusterduck to dziwna gra - polega na wykluwaniu się kaczych jaj. Im więcej jaj się wykluwa, tym więcej pojawia się mutacji, a z tym większy chaos. Jest to dziwaczna, czasem głupia, lecz za to bardzo satysfakcjonująca zabawa.

Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp; Cena: darmowa; Link do App Store

Animal Crossing zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem, ale zeszłoroczne New Horizons podniosło franczyzę do nowej stratosfery popularności. Jeśli kiedykolwiek chciałeś zagrać w Animal Crossing, ale wciąż nie kupiłeś swojego Nintendo Switcha - koniecznie sprawdź pozycję wydaną na smartfony. Jest to doświadczenie na mniejszą skalę niż New Horizons, ponieważ będziesz budować kemping, a nie całą wyspę, ale gra wciąż jest pełna tego samego uroku.

Alto's Odyssey

Alto's Odyssey; Cena: 23,99 zł; Link do App Store

Alto's Odyssey to gra będąca kontynuacją Alto's Adventure. Obie są do siebie bardzo podobne - są to gry z gatunku endless runner, tyle że zamiast biegania jest zjazd na desce. Odyssey rozgrywa się na pustyni, więc jeździsz na sandboardzie, podczas gdy w Adventure Alto jeździło się na snowboardzie. Co najważniejsze, oba mają uderzający, mesmoryzujący styl wizualny. Jest to świetna gra do pobrania dla spokojnych sesji typu pick-up-and-play.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift; Cena: darmowa; Link do App Store

League of Legends: Wild Rift to zmodyfikowana wersja niesamowicie popularnej gry League of Legends dostępnej na komputery PC. Jeśli lubisz LoLa i chcesz móc grać w niego również poza domem, Wild Riff jest pozycją obowiązkową.

Hearthstone

Hearthstone; Cena: darmowa; Link do App Store

Hearthstone to spinoff serii Warcraft, gra karciana bazująca na fabule szalenie popularnej serii MMO firmy Blizzard. Nietypowe dla gier mobilnych jest to, że stała się ona podstawą rozgrywek esportowych, a liczba graczy osiągnęła w 2018 roku aż 100 milionów. Tak, to trochę przytłaczające, aby rozpocząć rozgrywkę w Hearthstone w 2021 roku, ale Blizzard planuje aktualizować tę grę aż do 2023 roku, więc może jednak warto zainwestować w nią swój czas.

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE; Cena: darmowa; Link do App Store

Dołącz do Trenerów z całego świata, którzy wyruszają na wyspę Aeos, aby wziąć udział w Bitwach Zjednoczeniowych! Podczas rozgrywki zmierzysz się z nimi w drużynowych bitwach 5 na 5, aby sprawdzić, kto zdobędzie najwięcej punktów w wyznaczonym czasie. Praca zespołowa jest kluczem do sukcesu, ponieważ Ty i Twoi koledzy z drużyny pokonujecie dzikie Pokémony, zdobywacie poziomy, rozwijacie własne Pokémony i staracie się uniemożliwić drużynie przeciwnej zdobycie punktów. Jest to pozycja idealna dla fanów marki Pokémon oraz gier MOBA.

Co więcej, Pokemon Unite zwyciężyło w konkursie Google Play's Best Game 2021. Najnowsza gra od Niantic i The Pokemon Company została uznana za najlepszą grę 2021 roku, według sklepu Google Play. Wybrane przez użytkowników Androida, Pokemon Unite otrzymało prestiżową nagrodę za "dynamiczną rozgrywkę i doświadczenie międzyplatformowe."