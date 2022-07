Najlepsze gry z Xbox Game Pass, w które zagramy w tym roku

Two Point Campus

Data premiery - 9 sierpnia

Two Point Campus to gra autorstwa Two Point Studios. Jest ona następcą wydanego w 2018 roku Two Point Hospital. Obie gry opierają się o bardzo podobne założenia. Najnowsza odsłona rozgrywa się nawet w tym samym mieście. Tym razem jednak zamiast szpitala naszym zadaniem będzie wybudowanie oraz opieka nad uniwersytetem. Kiedy już stworzymy kampus, będziemy musieli zatrudnić pracowników oraz zapewnić studentom edukację. Całość akcji obserwujemy w widoku izometrycznym. Rozgrywka rozpoczyna się w okresie letnim, dzięki czemu mamy czas, aby na spokojnie przygotować wszystko na przybycie studentów. Naszą misją jest to, aby uniwersytet na siebie zarabiał. Musimy więc zrobić wszystko, aby studenci byli zadowoleni. W związku z tym budynek musi wyglądać dobrze, ale to oczywiście nie wszystko. Niezwykle ważna jest także wykwalifikowana kadra oraz ciekawe kursy, które przyciągną do nas jak najwięcej zainteresowanych. Dodatkowo, każdy uczeń cechuje się indywidualnym podejściem. Będziemy musieli stawiać czoła różnym oczekiwaniom. Każdy zadowolony student będzie rozwijał się szybciej, co sprawi, że nasza placówka będzie bardziej prestiżowa. Two Point Campus cechuje się otwartością, swobodą rozgrywki i bardzo dużym poczuciem humoru.