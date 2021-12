Wybieramy najlepsze gry z otwartym światem wydane w 2021 roku.

Pora na kolejne zestawienie najlepszych gier, mijającego już, 2021 roku. Za nami podsumowania dotyczące najlepszych produkcji sportowych, oraz gier FPS i RPG. Tym razem skupiliśmy się na gatunku, który część graczy kocha, a reszta nienawidzi. Mowa oczywiście o grach z otwartym światem. Choć oferują one niezwykłą swobodę, to często też pochłaniają z naszego życia dziesiątki, a nawet setki godzin. W ostatnich 12 miesiącach nie otrzymaliśmy zbyt wielu ciekawych tytułów z tego gatunku, jednak nie zabrakło kilku „perełek”. Oto najlepsze gry z otwartym światem 2021.

5. The Ascent

Na początek – The Ascent. Ta niezwykła produkcja niezależnego studia Neon Giant przenosi nas do cyberpunkowego świata. Gracze wcielają się w pracownika jednej z korporacji i ich początkowym zadaniem jest po prostu przetrwać w ogromnej metropolii przyszłości. Wraz z rozwojem historii zarówno nasza rola, jak i zadania zmieniają się jednak drastycznie i będziemy musieli walczyć o coś więcej niż tylko przetrwanie. Rozgrywkę w The Ascent obserwujemy w rzucie izometrycznym, nie przeszkodziło to jednak twórcom w stworzeniu pięknego, pełnego detali świata. Sama rozgrywka jest niezwykle dynamiczna, a to za sprawą połączenia rozwiązań znanych z gier twin-stick shooter i RPG.

4. Monster Hunter Rise

Długo przyszło czekać posiadaczom Nintendo Switch na grę z serii Monster Hunter dedykowaną ich urządzeniu. Gdy cały świat zachwycał się znakomitym Monster Hunter: World, to właściciele najnowszej konsoli Nintendo mogli tylko patrzeć z zazdrością. Po latach oczekiwania zostali oni wreszcie wynagrodzeni. Monster Hunter Rise to kolejna, pełnoprawna odsłona popularnego cyklu, którego rozgrywka skupia się na polowaniu na przedziwne monstra. Pod względem rozgrywki jest to wciąż klasyczny Monster Hunter. Po raz kolejny mamy zatem do czynienia z ciekawym połączeniem gry akcji i RPG. Choć twórcy dodali kilka nowości, to i tak wszystko sprowadza się do kolejnych polowań i ciągłego ulepszania posiadanego ekwipunku. Należy jednak podkreślić, że Monster Hunter Rise nie jest typową grą z otwarty światem. Mamy tu raczej do dyspozycji ogromne mapy, po których możemy się swobodnie poruszać. Niemniej jest to produkcja, która zdecydowanie zasługuje na waszą uwagę.

3. Forza Horizon 5

Gdy myślimy o grach z otwartym światem, najczęściej do głowy przychodzą nam gry akcji, RPG, ewentualnie strzelanki. Tak się akurat złożyło, że jedną z najlepszych gier „open world” wydanych w 2021 roku są wyścigi samochodowe w postaci Forza Horizon 5. Tym razem trafiamy do pięknego i malowniczego meksyku, który przez twórców został odtworzony niemal 1:1. Na potrzeby najnowszej odsłony przygotowano największą i najbardziej zróżnicowaną mapę w historii. Podczas podróży gracze zwiedzą zarówno lasy, dżungle, piaszczyste plaże, jak i bardziej zurbanizowane tereny. Znakomite wrażenie robią również dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe. Oprócz swobodnej eksploracji w Forza Horizon 5 nie zabraknie mnóstwa dodatkowych aktywności czy rodzajów wyścigów. Fanów motoryzacji z pewnością ucieszy również wiadomość, że na potrzeby gry przygotowano aż 500 modeli samochodów od największych producentów na świecie jak: BMW, Toyota, Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Ford, Ferrari i wielu, wielu więcej.

2. Valheim

Pora na największą sensację 2021 roku – Valheim. Produkcja, która zadebiutowała na początku roku w fazie „wczesnego dostępu” z miejsca rozkochała w sobie graczy i trafiła na listy bestsellerów platformy Steam. Na czym polega fenomen Valheim? Otóż jest to gra typu „surwiwal”, której akcja została osadzona w mitologii nordyckiej. Musimy zatem nie tylko własnoręcznie zbudować „dach nad głową”, ale również zapewnić sobie pożywienie. Oczywiście to tylko początek bowiem świat Valheim zamieszkują liczne, wrogo nastawione do nas stworzenia. Odpowiedni oręż i strategia to podstawa sukcesu w Valheim. Do dyspozycji graczy oddano ogromne, zróżnicowane tereny, które różnią się nie tylko wyglądem, ale również dostępnym surowcami czy przeciwnikami. Choć Valheim wciąż pozostaje w fazie wczesnego dostępu, to już teraz oferuje mnóstwo znakomitej zabawy.

1. Far Cry 6

Firma Ubisoft już od lat słynie z tworzenia ogromnych gier z otwartym światem. Serie takie jak Assassin's Creed, Ghost Recon czy Far Cry stały się synonimem gier typu „open world”. W październiku tego roku otrzymaliśmy Far Cry 6 – najnowszą odsłonę serii, która tym razem przenosi nas na fikcyjną wyspę Yara. Zrządzenie losu sprawia, że gracze (jako Dani Rojas) dołączają do walki z rządami terroru, które sprawuje Antóna Castillo (w tej roli znakomity Giancarlo Esposito). Far Cry 6 nie jest pod żadnym względem produkcją rewolucyjną, ale nie przeszkadza jej to w byciu jedną z lepszych gier minionego roku. Yara to niezwykle zróżnicowany obszar. Gracze będą przemierzać nie tylko lasy i doliny, ale również (po raz pierwszy w historii cyklu) silnie zurbanizowane tereny. Jeśli dodamy do tego niemal nieograniczone możliwości eksploracji wyspy, przyjemny system strzelania i znakomitą historię, to otrzymujemy przepis na najlepszą grę z otwartym światem w 2021 roku.