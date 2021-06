Najlepsze gry z serii LEGO - TOP 10

Gry z serii LEGO zapewniają świetną rozrywkę nie tylko najmłodszym odbiorcom. Idealnie sprawdzają się do spędzania czasu z rodziną bądź na spotkanie z przyjaciółmi, o czym sam niejednokrotnie przekonałem się przemierzając Śródziemie, odległe galaktyki, czy walcząc z Sami Wiecie Kim w Hogwarcie. Oto 10 najlepszych gier z serii LEGO.

Pierwsza gra z serii LEGO pojawiła się już 1995 rok. Było to Lego Fun to Build wydane przez Segę. Tytuł był wtedy dostępny tylko na konsoli Sega Pico i polegał na budowaniu prostych konstrukcji z klocków. Tak na prawdę prawdziwą popularność gry spod znaku LEGO zdobyły pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Od tamtej pory zostało stworzonych wiele produkcji, które nawiązują do popularnych tytułów filmowych, książkowych czy komiksowych, które na stałe weszły już do kanonu popkultury.

LEGO Harry Potter: Years 1-4

W grze wcielamy się w postać Harry'ego Pottera i przeżywamy jego największe przygody znane z pierwszych czterech książek J.K. Rowling. Jest to zręcznościowa gra z akcji z elementami platformówki 3D.

W grze będziemy przemierzać Hogwart, wykonując przeróżne zadania zlecone nam przez napotkane postaci, nauczymy się nowych czarów a także polatamy na miotle. W produkcji znajdziemy także bardzo dużo charakterystycznego humoru dla twórców gry, czyli Traveller’s Tales.

LEGO Harry Potter: Years 1-4 jest dość leciwą grą, ponieważ jej premiera miała miejsce w 2010 roku, jednak nadal zapewni wszystkim kawał świetnej zabawy.

Data wydania - 25.06.2010

- 25.06.2010 Platformy - PC, PlayStation 2,PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, iOS

- PC, PlayStation 2,PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, iOS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO Harry Potter: Years 5-7

LEGO Harry Potter: Years 5-7 to bezpośrednia kontynuacja wcześniejszej gry. Ponownie wcielimy się w postać Harry'ego Pottera i będziemy przemierzać czarodziejski świat, aby stoczyć ostateczną walkę z lordem Voldemortem. W odróżnieniu od poprzedniej części, zwiedzimy więcej lokacji, ponieważ trafimy m.in. do Ministerstwa Magii, na ulicę Pokątną czy do Doliny Godryka. Twórcy zadbali także o mroczniejszy klimat lokacji, co jest doskonale znane z książek J.K. Rowling.

Ponownie będziemy mieć możliwość zagrania z drugą osobą na jednym ekranie i wspólnie ukończyć całą historię. Szkoda tylko, że nie mamy możliwości przeniesienia osiągnieć oraz zebranych monet z poprzedniej części, jednak zabawa nadal jest świetna.

Data wydania - 15.11.2011

- 15.11.2011 Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS

- PC, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO: Władca Pierścieni

LEGO: Władca Pierścieni to kolejny tytuł nawiązujący do popularnej serii książek oraz filmów. Tym razem trafimy do Śródziemia i przeżyjemy przygody z perspektywy różnych bohaterów. W grze zobaczymy historie znane z całej trylogii. Twórcy przygotowali ponad 80 grywalnych postaci. Często w trakcie rozgrywki będziemy mieć możliwość przełączania się pomiędzy nimi.

Całą przygodę możemy przeżyć w pojedynkę, lub z udziałem drugiego gracza. Tryb kooperacji pozwala na rozgrywkę na jednym ekranie. Autorzy gry przygotowali także specjalny moduł, w którym możemy swobodnie przemierzać wirtualną wersję Śródziemia zbudowaną z klocków Lego. Za produkcję ponownie odpowiedzialne jest studio Traveller’s Tales, więc możemy liczyć na masę humorystycznych dialogów oraz scenek.

Data wydania - 13.11.2012

Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, iOS, Android

Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO: Hobbit

LEGO: Hobbit to kolejny tytuł stworzony na podstawie dzieła Tolkiena oraz filmów w reżyserii Petera Jacksona. Podczas rozgrywki przeżyjemy wszystkie najważniejsze przygody bohaterów znane z dwóch pierwszych części filmowej trylogii. Brakujący epizod został wydany później w postaci DLC. Standardowo dla Traveller's Tales, cała historia przedstawiona jest w bardzo humorystyczny sposób.

W odróżnieniu od Władcy Pierścieni, do dyspozycji mamy mniejszą ilość grywalnych postaci. Będziemy mogli wcielić się w Bilbo, Gandalfa oraz krasnoludy: Thorin, Fíli, Kíli, Oin, Gloin, Dwalin, Balin Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori oraz Ori.

Do zabawy może dołączyć drugi gracz w trybie kooperacji, co pozwoli na jeszcze lepszą zabawę z pokonywania kolejnych wrogów oraz zwiedzania Śródziemia w poszukiwaniu znajdziek i sekretów.

Data wydania - 8.04.2014

- 8.04.2014 Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, XBOX One, Nintendo WiiU, Nintendo 3DS

- PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, XBOX One, Nintendo WiiU, Nintendo 3DS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO: Piraci z Karaibów

W grze LEGO: Piraci z Karaibów poznamy przekrój historii znanej ze wszystkich filmowych części. Do dyspozycji dostaniemy także ponad 70 grywalnych postaci, w tym oczywiście głównych bohaterów, czyli Jacka Sparrowa, Elizabeth Swann czy Willa Turnera.

Twórcom bardzo dobrze udało się przenieść do świata gier komputerowych specyficzny humor znany z wielkiego ekranu oraz pełną napięcia akcję, która dostarczy wszystkim fanom masę świetnej zabawy.

Podczas rozgrywki, zadaniem graczy jest przejście 20 zróżnicowanych lokacji, które pełne są walki z przeciwnikami, ale także muszą rozwiązywać zagadki logiczne, zmierzyć się z elementami zręcznościowymi oraz znaleźć bardzo pokaźną liczbę skarbów. Każdy z poziomów opiera się na innym fragmencie, które znane są z filmów.

Data wydania - 10.05.2011

- 10.05.2011 Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS

- PC, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

- 1-2 (wspólny ekran) PEGI - 7

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures najłatwiej można porównać do gry platformowej. Zawarto w niej także sporo elementów, znanych z innych gatunków. Znajdziemy tutaj etapy zręcznościowe, logiczne oaz przygodowe.

W tej chwili po grze widać, że ma już swoje lata, jednak nadal świetnie bawi, szczególnie swoim humorem, który jest charakterystyczny dla Traveller's Tales. Tym bardziej, jeśli ktoś jest fanem filmowego uniwersum Indiany Jonesa, znajdzie tutaj wiele nawiązań do pierwowzorów oraz zobaczy lokacje stworzone w bardzo klimatyczny sposób. Zobaczymy tutaj świetne odwzorowanie głównego bohatera, jego podstawowy ekwipunek (bicz oraz pistolet) a także doskonale znane, kultowe już sceny, np. ucieczka przed toczącym się głazem

Gra doczekała się kontynuacji LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues, która poza wcześniejszymi motywami z filmów, dodaje także elementy znane z produkcji Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.

Data wydania - 3.06.2008

- 3.06.2008 Platformy - PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS

- PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO Star Wars: Complete Saga

LEGO Star Wars: Complete Saga to zestaw dwóch gier, które zostały stworzone na podstawie sześciu filmowych pierwowzorów. Standardowo dla Traveller's Tales cała historia została przedstawiona z mocnym przymróżeniem oka.

W grze wcielimy się w dobrze znane postaci, m.in. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker czy Darth Maul. Sama fabuła także nawiązuje do filmów, i przeżyjemy sporo przygód znanych z produkcji Georga Lucasa.

Jak wszystkie inne gry z serii LEGO, łączą one w sobie elementy gier platformowych, zręcznościowych, przygodowych oraz logicznych. To wszystko podane w bardzo przystępny sposób, który sprawdzi się zarówno w przypadku doświadczonych, jak i początkujących graczy.

Data wydania - 6.11.2007

- 6.11.2007 Platformy - PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, iOS

- PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, iOS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)/online

LEGO Marvel Super Heroes

Gra LEGO Marvel Super Heroes została stworzona na podstawie zestawów klocków z serii Marvel Super Heroes. W produkcji możemy wcielić się w najpopularniejszych superbohaterów z uniwersum Marvela, takich jak Spider-Man, Thor, Hulk czy Kapitan Ameryka.

Na potrzeby gry została stworzona oryginalna historia, w której Nick Fury prosi najlepszych superbohaterów o pomoc w obronie świata przed różnego rodzaju zagrożeniami. Standardowo dla tej serii gier, kampania jest podzielona na kilka etapów. Stoczymy w nich walkę ze znanymi z komiksów antagonistami w postaci, m.in. Lokiego czy Galactusa.

Zgodnie z założeniami Traveller's Tale, gra jest przeznaczona dla odbiorcy w każdym wieku. Pełna akcji oraz wciągająca fabuła pełna humoru, świetnie sprawdzi się w przypadku młodszych, jak i starszych fanów tego uniwersum.

Data wydania - 22.10.2013

- 22.10.2013 Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wiiu

- PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wiiu Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)

LEGO DC Super Villains

LEGO DC Super Villains, to kolejna produkcja Traveller's Tales, która nawiązuje do komiksowego uniwersum. Tym razem mamy do czynienia z bohaterami znanymi z DC. A raczej antybohaterami ponieważ w tej grze nie przyjdzie nam sterować Batmanem czy Supermanem a do dyspozycji dostajemy takie postaci jak Joker, Harley Quinn czy Lex Luthor.

W momencie, kiedy członkowie Ligi Sprawiedliwości znikają w tajemniczych okolicznościach, znani złoczyńcy postanawiają wprowadzić na ulicach Gotham City i Metropolis własne zasady. Z alternatywnej rzeczywistości przybywają jednak członkowie tzw. Syndykatu Sprawiedliwości, którzy nie mają w stosunku do Ziemi pokojowych planów, dlatego też "źli" bohaterowie z DC muszą stawić im czoła.

Rozgrywka praktycznie niczym nie różni się od poprzednich gier. Nowością jest oddanie graczom w pełni otwartego świata po którym możemy swobodnie podróżować w poszukiwaniu zadań, przeciwników oraz skarbów.

- 22.10.2013 Platformy - PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

- PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)/online

LEGO Przygoda

LEGO Przygoda to gra oparta na filmie o tym samym tytule. Zwykły chłopak o imieniu Emmet, który został wzięty za superbohatera, musi zmierzyć się z groźnym tyranem, zwanym Lordem Biznes. Twórcy dają nam do dyspozycji ponad 90 grywalnych postaci oraz bardzo zróżnicowane poziomy.

Gra nie różni się zbytnio od poprzednich tytułów z serii. Rozgrywka podzielona jest na etapy, w których musimy walczyć z przeciwnikami, rozwiązywać zagadki logiczne oraz wykazać się zręcznością. Gry od Traveller's Tales słyną z doskonałego humoru oraz rozgrywki pełnej akcji. Nie oczekuje się od nich rewolucyjnych zmian, ponieważ świetnie sprawdzają się w obecnej formie.

Data wydania - 7.02.2014

- 7.02.2014 Platformy - PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo WiiU, Nintendo 3DS, iOS

- PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo WiiU, Nintendo 3DS, iOS Liczba graczy - 1-2 (wspólny ekran)/online

Ciekawostka

Jak wspominałem na początku tekstu, pierwsza gra na licencji Lego pojawiła się w 1995 roku. W sieci dostępny jest materiał, na którym możemy zobaczyć, jak gry LEGO zmieniały się na przestrzeni ostatniego ćwierć wieku.