Najlepsze horrory 2022 roku. Musisz je obejrzeć na Halloween

Mogłoby się wydawać, że w tym roku na rynku nie pojawiło się zbyt wiele horrorów. Nic jednak bardziej mylnego. Z dość obszernej listy wybieramy kilka, naszym zdaniem najciekawszych filmów.

Jakiś czas temu horror uznawany był za gorszy sort sztuki filmowej i gatunek, który nie ma kompletnie nic do zaoferowania szerokiemu gronu odbiorców. Pozostały w podziemiu niczym ekstremalna muzyka metalowa przez ten czas ewoluował i z impetem wdarł się do świadomości widzów na całym świecie. W ostatnich latach możemy obserwować istny renesans tego gatunku i bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu na salach kinowych, czy też dzięki platformom streamingowym, we własnych salonach możemy na prawdę wartościowe produkcje. Mimo tego, że w wielu z nich krew leje się strumieniami, to dla fanów mocnych wrażeń jest to możliwość miłego spędzenia czasu bez konieczności zbyt częstego wracania do klasyki gatunku, co oczywiście także jest doskonałym wyborem, szczególnie w momencie, kiedy dana tematyka nas interesuje.

Rok 2022 był bardzo bogaty w nowości, jeśli chodzi o horrory. Przygotowaliśmy zestaw, naszym zdaniem najciekawszych produkcji, które warto obejrzeć. Znajdą się tutaj zarówno typowe horrory i nawiedzeniach i opętaniach, slashery, ale także filmy poruszające nieco cięższą tematykę.

Zobacz również:

Zapraszam do krainy grozy, aby sprawdzić najciekawsze horrory, jakie pojawiły się w 2022 roku.

Najlepsze horrory 2022 roku. Co warto obejrzeć?