Najlepsze horrory do obejrzenia na Amazon Prime Video

Amazon Prime oficjalnie wystartowało w Polsce. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych horrorów dostępnych na platformie.

Amazon Prime oficjalnie wystartowało w Polsce. Usługa zawiera w sobie m.in. Amazon Prime Video. W katalogu znajdziemy sporo ciekawych produkcji telewizyjnych, filmów oraz seriali. W tym artykule przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najlepszych horrorów dostępnych na platformie.

Amazon przygotował specjalną promocję dla polskich użytkowników. Po 30-dniowym, darmowym okresie możemy wykupić abonament na rok za 49 zł, co daje około 4 zł miesięcznie. W ramach subskrypcji uzyskujemy dostęp do Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming oraz korzystać z darmowej dostawy na Amazon.pl.

Manor

Judith Albright przechodzi łagodny udar mózgu. Kobieta niezbyt chętnie przenosi się do domu opieki. Po jakimś czasie odkrywa, że jej oraz innym pensjonariuszom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy uda jej się wygrać walkę z siłami nadprzyrodzonymi?

Ciche miejsce

Ciche miejsce opowiada historię czteroosobowej rodziny Abbotów. Są zmuszeni do porozumiewania się bez użycia słów i życia w całkowitej ciszy. Dzieje się tak po tym, jak na świecie pojawiły się tajemnicze istoty, które reagują na każdy, najmniejszy dźwięk.

The Purge

Akcja The Purge (Noc Oczyszczenia) rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Władze decydują się na eksperyment społeczny. Przez 12 godzin na terenie miasta wszystkie naruszenia prawa, w tym także zabójstwa są całkowicie legalne. Czy niewinnym obywatelom uda się przetrwać tę noc?

The Shutter

The Shutter jest to amerykańska adaptacja jednego z najsłynniejszych horrorów kina azjatyckiego. Ben oraz Jane to amerykańska para mieszkająca w Tokio. Mężczyzna jest fotografem. W pewnym momencie na jego zdjęciach zaczynają pojawiać się dziwne smugi, do złudzenia przypominające duchy.

Dead Silence

Dead Silence to horror twórców kultowej Piły. Jamie i Lisa są zgodnym małżeństwem, które żyje z dala od rodzinnych stron. Mieszkańcy Raven Fair żyją w ciągłym strachu przed starymi legendami i zabobonami. Po śmierci żony Jamie wraca do rodzinnego miasteczka, aby pochować żonę i rozwiązać zagadkę jej śmierci.

Suspiria

Młoda, perspektywiczna tancerka rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole baletu w Berlinie. Jej przyjazd zbiega się z tajemniczym zaginięciem innej uczennicy, Wkrótce dziewczyna pozna mroczne sekrety nowej szkoły oraz jej dyrektorki.

Dobry sąsiad

Dziennikarz lokalnej gazety po przeprowadzce do nowego mieszkania szybko zaprzyjaźnia się ze swoim sąsiadem. Znajomość z ekscentrycznym lokatorem nie zwiastuje niczego złego. Wszystko się zmienia, kiedy ten drugi powoduje tragiczny w skutkach wypadek.

Absentia

Tricia do tej pory nie może pogodzić się ze stratą męża, który zaginał 7 lat temu. Siostra próbują namówić ją, aby uznała go za zmarłego. Kobiety w pewnym momencie odkrywają niedaleko domu tajemniczy tunel. Zaczynają łączyć go z zaginięciami osób z okolicy.

Bękarty diabła

Brat zamordowanego policjanta rusza w pościg za rodziną psychopatycznych zabójców. Kapitan Spaulding oraz reszta piekielnej rodzinki wyrusza w trasę, aby uniknąć konfrontacji z mściwą policją. Bękarty diabła to kontynuacja świetnie przyjętego filmu Dom 1000 trupów Roba Zombiego.

