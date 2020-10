Najlepsze horrory na Halloween 2020. W te gry musicie zagrać

Nie macie pomysłu na Halloween? Pandemia pokrzyżowała wam plany? Podopowiadamy, jak przyjemnie (i strasznie) spędzić Hallowenowy wieczór z padem w ręku.

Strach się bać - najlepsze horrory na PC i konsole podczas Halloween 2020 (i nie tylko)

Już jutro Halloween 2020. Niestety, tegoroczne obchody święta będą się znacznie różnić od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Pandemia koronawirusa nie odpuszcza i z całą pewnością bezpieczniej będzie pozostać w domach. Szczególnie, że jesienna aura również nie zachęca do spacerów i spotkań. Jak sobie radzić w tej, niesprzyjającej zabawie i świętowaniu aurze? My mamy na to swój sposób - najlepsze horrory na PC i konsole, czyli gry, w które po prostu musicie zagrać. Szczególnie, że część z nich możecie przejść wraz z przyjaciółmi i to bez wychodzenia z domu - idealnie na wieczór grozy online.

Resident Evil 2 Remake

Zaczynam od odświeżonej wersji klasyka, czyli Resident Evil 2 Remake. Na początku ubiegłego roku, Capcom wydał stworzoną niemal od podstaw grę, mającą godnie zaprezentować nowemu pokoleniu graczy dzieło, które pierwotnie ukazało się w 1998 roku. Resident Evil 2 to bezpośrednia kontynuacja pierwszej odsłony serii. Akcja gry dzieje się kilka miesięcy po wydarzeniach z “jedynki”, a teatrem zdarzeń jest, kultowe już, miasto Raccoon City. Głównymi bohaterami tej części są Leon Kennedy oraz Claire Redfield (siostra Chrisa - głównego bohatera z poprzedniej części). Każdy z bohaterów posiada swoją mini-kampanię, a obie ostatecznie płynnie łączą się w jedną całość. Jak przystało na Resident Evil, nie brakuje tu zagadek, mrocznych zakamarków, zombie i mnóstwa emocji.

Platformy: PC, PS4, Xbox One

Dead By Daylight

Dead By Daylight to produkcja wyjątkowa na naszej liście. Dlaczego? Ponieważ nie jest to typowy "growy" horror, tylko survival horror z asymetrycznym trybem rozgrywki wieloosobowej. Co to dokładnie oznacza? Otóż, na wzór klasycznych filmowych horrorów, grupa graczy - ocalałych, stara się przetrwać jak najdłużej, podczas gdy inny z graczy wciela się w nadprzyrodzonego zabójcę. Stworzona przez Behavior Interactive gra jest stale rozwijana, a wśród złoczyńców znajdziemy tak kultowe postacie, jak: Leatherface, Freddy Krueger, Piramidogłowy (z serii Silent Hill) czy potwór ze Stranger Things.

Platformy: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android

Aktualne ceny w sklepach Dead by Daylight - A Nightmare on Elm Street Steam Key GLOBAL 21 zł

Amnesia: Rebirth

Na rynku jest kilka zespołów deweloperskich, które postanowiły wyspecjalizować się w konkretnym gatunku. Takim właśnie studiem jest Frictional Games, które ma już na swoim koncie parę niezwykle udanych gier, jak: SOMA, seria Penumbra czy Amnesia. Ten ostatni cykl doczekał się niedawno nowej odsłony, która po raz kolejny ma sprawić, że ciarki będą nam przebiegać po plecach. Amnesia: Rebirth przenosi nas do 1937 roku. W grze wcielamy się w Tasi Trianon, która budzi się w ruinach pośrodku algierskiej pustyni. Nasza bohaterka nie pamięta jak się tu dostała, ani co się z nią działo przez kilka ostatnich dni. Nie pozostaje jej zatem nic innego, jak ruszyć przed siebie i uciec z tego zapomnianego przez bogów miejsca. Szybko okazuje się jednak, że ruiny wcale nie są tak opustoszałe, jak mogło się początkowo wydawać. Amnesia: Rebirth to klasyczny pierwszoosobowy horror, który zamiast na walkę, stawia na elementy survivalu, zagadki i gęstą, mroczną atmosferę.

Platformy: PC, PS4

Until Dawn

Until Dawn to już klasyk. Tytuł przygotowany przez studio Supermassive Games oferuje graczom wręcz filmowe doznania znane ze "slasherów". Grupa przyjaciół wybiera się na zimowy wypad do ośnieżonej górskiej chaty, gdzie rok wcześniej dwóch ich przyjaciół zniknęło i nigdy nie zostało odnalezionych. Stereotypowo? Jeszcze jak! Dodajmy do tego jeszcze zamaskowanego mordercę i mamy iście klasyczny przykład filmu grozy z końcówki lat 80-tych i początku 90-tych. Twórcom Until Dawn udało się jednak dokonać czegoś niebywałego - ich produkcja nie tylko regularnie zaskakuje gracza, ale i nie pozwala mu się oderwać od ekranu. Każdy nasz wybór ma znaczenie i niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jakby tego było mało, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Until Dawn zagrać z przyjaciółmi w trybie kooperacji. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na halloweenowy wieczór grozy.

Platformy: PS4

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

The Dark Pictures Anthology: Little Hope to najnowsza propozycja studia Supermassive Games, czyli dokładnie tego samego, które stworzyło Until Dawn. Po raz kolejny możemy zatem liczyć na filmową, wielowątkową historię grozy. Tym razem poznamy losy profesora, który wraz z czwórką swoich studentów zostaje uwięziony w miasteczku Little Hope. Tajemnicza mgła oraz zjawy nie pozwalają bohaterom opuścić miasteczka, zanim nie poznają dokładnie mrocznej historii miasteczka, sięgającej aż XVII wieku i procesów czarownic. The Dark Pictures Anthology: Little Hope umożliwia nie tylko zabawę w pojedynkę, ale również z czworgiem przyjaciół (online bądź offline). Oznacza to, że dzieło Supermassive Games możemy traktować jako pełnoprawny, interaktywny film grozy, który możemy przeżywać z najbliższymi.

Platformy: PC, PS4, Xbox One

Aktualne ceny w sklepach The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 119 zł

Blair Witch

Na naszej skromnej liście nie mogło zabraknąć również polskiego akcentu. Szczególnie, że w ostatnich latach to właśnie jeden z polskich zespołów - krakowskie studio Bloober Team, wyspecjalizowało się w "psychologicznych horrorach". Blair Witch to jedno z ostatnich dokonań polskiego dewelopera. Akcja gry przenosi nas do 1996 rok, gdzie jako były policjant - Ellis Lynch, dołączamy do poszukiwań małego chłopca. Śledztwo prowadzi nas do "przeklętego" lasu Black Hills, tam też spędzimy większość czasu w grze. Na szczęście, upiorny las nie będziemy przemierzać w pojedynkę, cały czas towarzyszyć nam będzie wierny kompan - pies Bullet. Jeśli naprawdę lubicie się bać, to Blair Witch jest idealną propozycją na Halloween. Szczególnie, że teraz produkcje Bloober Team możecie pobrać za darmo ze sklepu Epic Games Store.