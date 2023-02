Najlepsze huby USB w 2023 roku! Te stacje dokujące pomogą Ci uporządkować bałagan na biurku

Jeśli w twoim laptopie brakuje wystarczającej ilości portów USB, a jednocześnie chcesz zachować porządek w swoim miejscu pracy, to zakup stacji dokującej może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Hub USB pasywny czy aktywny? Która opcja będzie dla mnie lepsza?

Huby USB pozwalają na podłączenie wielu różnych urządzeń do jednego portu bez względu na to ile oryginalnie wejść posiada używany przez nas sprzęt. Co więcej, kupując stację dokującą mamy również możliwość doboru portów, które będą dla nas najbardziej użyteczne. Na rynku dostępne są dwa rodzaje hubów USB (choć sposobów klasyfikacji może być znacznie więcej):

aktywne,

pasywne.

Stacje aktywne posiadają wbudowany zasilacz, który pozwala na podłączenie urządzeń wymagających dodatkowego zasilania, a w przypadku hubów pasywnych mamy do czynienia z rozgałęzieniem pozbawionym własnego zasilacza. Kupując stację dokującą warto również zwrócić uwagę na liczbę i rodzaj portów, a nie bez znaczenia może okazać się również design samego urządzenia, które ma szansę stać się nieodłączną częścią naszego biurowego zestawu. W poniższym zestawieniu skupiliśmy się głównie na hubach USB, ale niektóre z naszych propozycji oferują także dodatkowe porty jak np. wejście na złącze HDMI.

Najlepszy Hub USB do 150 zł

Hub USB Icy Box U3

Kompaktowa stacja dokująca, która została wyposażona w cztery porty USB. Wszystkie gniazda obsługują standard USB 3.0, a więc okażą się przydatne w przypadku większości przenośnych dysków oraz kabli do smartfonów.

Obudowa stacji została wykonana z aluminium, a czarny kolor powinien odpowiednio wpasować się w pozostałe urządzenia na biurku. Hub nie posiada własnego zasilania, a więc jest konstrukcją pasywną, która nie sprawdzi się w przypadku dysków potrzebujących dodatkowego napięcia.

Hub Baseus 6w1

Urządzenie posiada aż siedem złączy, dzięki którym podłączymy do niego: USB 3.0 (trzy wejścia), USB-C, kabel HDMI, a także karty SD oraz micro SD. Stacja jest więc znacznie bardziej uniwersalnym rozwiązaniem niż poprzednia propozycja w naszym zestawieniu i może okazać się przydatna także przy podłączeniu monitora lub telewizora.

Sporym atutem urządzenia jest również jego elegancki design. Konstrukcja nie posiada własnego zasilacza i jest hubem pasywnym.

Natec Fowler 2

Uniwersalna stacja dokująca, którą producent wyposażył w osiem złączy. Hub okaże się przydatny przy portach USB-C, USB 3.0, HDMI, micro SD, SD oraz RJ-45. Urządzenie wyróżnia się na tle pozostałych budżetowych propozycji możliwością podpięcia połączenia sieciowego Ethernet.

Stacja posiada konstrukcję pasywną. Design urządzenia jest nieco mniej minimalistyczny niż w przypadku poprzedniej pozycji w rankingu, a w oczy rzuca się przede wszystkim spory napis na jego obudowie.

Najlepszy Hub USB do 350 zł

Hub USB Icy Box 10-portowy

Droższa wersja pierwszej stacji dokującej, która znalazła się w naszym zestawieniu. Hub posiada aż dziesięć złączy USB, a wszystkie z nich obsługują standard USB 3.0.

Urządzenie sprawdzi się przede wszystkim, gdy potrzebujemy podłączyć do laptopa/komputera wiele zewnętrznych elementów. Hub jest konstrukcją aktywną, a więc został wyposażony we własny zasilacz.

Stacja dokująca Sitecom CN-417

Stacja posiada pięć złącz, wśród których znajdziemy porty HDMI, RJ-45, USB-C oraz USB. Warto zauważyć, że dwa gniazda USB, w które zostało wyposażone urządzenie, obsługują standard USB 3.1, co oznacza około dwukrotnie większą prędkość przesyłania danych niż ma to miejsce w przypadku USB 3.0.

Najlepszy Hub USB do 550 zł

Hub HYPERDRIVE Power 9w1

Stacja posiada aż dziewięć portów, które umożliwiają podpięcie urządzeń złączami typu USB 3.0, USB-C, HDMI, Gigabit Ethernet oraz jack 3,5 mm. Hub umożliwia również odczyt kart SD i micro SD.

Stacja posiada solidną, aluminiową konstrukcję w szarym kolorze, która świetnie wpasuje się w stanowisko pracy. Hub nie oferuje dodatkowego zasilacza, co czyni go stacją pasywną.

