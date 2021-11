Najlepsze i najciekawsze mody do Skyrim Annivesary Edition

Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych modów do Skyrim Annivesary Edition.

Skyrim zadebiutował na rynku 10 lat temu. Przez cały ten czas gra cieszy się ogromną popularnością. Może o tym świadczyć ciągłe zainteresowanie produkcją, wydanie w ubiegłym roku Skyrim Special Edition na konsole Xbox One i PS4, dzisiejsza premiera Skyrim Annivesary Edition, i przede wszystkim działalność moderów. Przez ostatnią dekadę stworzyli całą masę modyfikacji, które diametralnie zmieniają rozgrywkę. W tym artykule przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych modów do Skyrim Annivesary Edition.

Rich Merchants

Irytuje cię bieganie od kupca do kupca w celu sprzedaży wszystkich przedmiotów, których chcesz się pozbyć? Dzięki modowi Rich Merchants ten problem znika. Każdy z kupców dysponuje 10 000 sztuk złota. W ten sposób będziesz mógł spieniężyć swoje zapasy w jednym miejscu.

The Forgotten City

The Forgotten City to jedna z największych modyfikacji dostępna w Skyrim. Wprowadza ona nową, nieliniową przygodę, która pozwoli na 6-8 godzin dodatkowej zabawy. Spotkamy tutaj 30 postaci niezależnych, która ma swoją historię do opowiedzenia. Fabuła skupia się na tajemniczym, starożytnym podziemnym mieście.

Immersive Citizens

Mod o nazwie Immersive Citizens znacząco poprawia sztuczną inteligencję postaci niezależnych. Dzięki niej NPC potrafią w lepszy sposób zinterpretować zachowania innych osób lub ocenić zagrożenie. Jeśli np. spotkają na swojej drodze znacznie silniejszego przeciwnika, nie staną do walki tylko spróbują uratować się ucieczką.

Live Another Life

Dzięki tej modyfikacji omijamy całą początkową sekwencję Skyrima. Rozgrywkę rozpoczynamy w więzieniu, w którym oczekujemy na proces. Podjęte przez nas decyzje będą miały znaczący wpływ na dalszy rozwój wydarzeń w grze. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które kolejny raz chcą rozpocząć przygodę ze Skyrim.

Phendrix Magic Evolved

Phendrix Magic Evolved to największa magiczna modyfikacja. Wprowadza do gry ponad 400 nowych zaklęć oraz dodatkową lokację, taką jak Skyrim School of Witchcraft and Wizardry. Możemy tworzyć także całkowicie nowe kombinacje czarów, co daje praktycznie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o umiejętności magiczne.

Beyond Skyrim - Bruma

Ta modyfikacja przenosi nas do tytułowego miasta - Brumy, które mieliśmy okazję odwiedzić w The Elder Scrolls Oblivion. Jest to świetna okazja dla fanów tej odsłony gry na powrót do znanych i lubianych miejsc. Poza lokacją na swojej drodze spotkamy także gobliny, ogry czy też minotaury.

Enderal

Enderal ciężko jest nazwać standardową modyfikacją. Trafimy tutaj do całkowicie nowego uniwersum, w którym spędzimy nawet kilkadziesiąt dodatkowych godzin. Mod charakteryzuje się zupełnie odmiennym od Skyrim krajobrazem oraz historią. Przeróbki doczekał się także system rozwoju postaci, w którym punkty doświadczenia zbieramy tak jak w przypadku klasycznych gier RPG, czyli za zabijanie potworów i wykonywanie zadań.

Project AHO

Project AHO to kolejna w tym zestawieniu modyfikacja fabularna. Spotkamy w niej m.in. przedstawicieli rodu Telvanni, który mogliśmy spotkać w TES: Morrowind. Trafimy tutaj do krasnoludzkiego miasta, w którym zdobędziemy wiele nowych przedmiotów oraz rozegramy dodatkową kampanię fabularną.

