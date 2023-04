Najlepsze kamerki internetowe do 100 zł - przegląd najlepszych propozycji

Szukasz kamerki do wideokonferencji w sieci, a nie chcesz dużo płacić? Pomożemy!

Spis treści

NATEC Lori

Fot.: Natec

NATEC Lori to kamera internetowa pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości Full HD, czyli 1920 x 1080 px. Wyświetlanie obrazu odbywa się z szybkością 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości, a kąt widzenia wynosi do 70 stopni. Uniwersalny zaczep pozwala zamocować kamerę na dowolnym komputerze przenośnym lub monitorze komputera, a także stabilnie podstawić ją na płaskiej powierzchni. Ustawiając odpowiedni kąt kamery idealnie zaprezentujesz się na każdym połączeniu wideo.

NATEC Lori nie wymaga oprogramowania. Po prostu podpinasz kamerkę do systemu Windows i gotowe. Zamontowany w kamerce mikrofon zbiera dźwięk z odległości do pięciu metrów.

Zobacz również:

DEFENDER C-110

Fot.: Defender

DEFENDER C-110 to kamerka internetowa dla mniej wymagających użytkowników. Umożliwia transmisję obrazu w rozdzielczości 640 x 480 px, zaś jej uniwersalne mocowanie pozwala na zamieszczenie jej w dowolnym miejscu. Została wyposażona w przycisk, który pozwoli Ci błyskawicznie wykonać zdjęcie. Urządzenie posiada regulację jasności podświetlenia. Dzięki temu możesz dopasować obraz do panujących w pomieszczeniu warunków.

DEFENDER C-110 wystarczy podłączyć urządzenie do komputera przez - i gotowe, można z niej korzystać.

TRACER HD WEB008

Fot.: Tracer

TRACER HD WEB008 to kamerka internetowa oferująca obraz w rozdzielczości 1280 x 720 px, czyli HD. Wyposażono ją w matrycę CMOS, która świetnie potrafi odwzorować rzeczywiste kolory, odcienie oraz dynamikę sytuacji. To sprawia, że wideo jest bardziej szczegółowe, a barwy są realistyczne i żywe. Urządzenie wyposażone jest w autokorektę, dzięki której obraz jest odpowiednio doświetlony. Do użytkowania kamery nie są wymagane dodatkowe sterowniki.

TRACER HD WEB008 to model wyposażony jest w klips, który pozwala na przymocowanie urządzenia do ekranu. Poza tym masz możliwość postawienia go na biurku lub montażu na statywie.

BLOW Cam08 Gold Eye

Fot.: Blow

BLOW Cam08 Gold Eye to kamera internetowa, która nagrywa w jakości 1080p oraz 30kl/s. Zastosowano tu szereg mechanizmów, dzięki którym automatycznie kontroluje nasycenie, kontrast, ostrość, balans bieli oraz ekspozycję. Wszystko po to, aby obraz osiągnął jak najlepszą jakość. Dodatkowo ma zaślepkę, która umożliwia zasłonienie obiektywu, gdy jest nieużywany. Wbudowany mikrofon zapewnia czysty dźwięk.

Podobnie jak i pozostałe modele w zestawieniu, także tutaj mamy Plug&Play, czyli po prostu podpinamy kamerkę do komputera lub laptopa i gotowe.

TRUST Trino HD

Fot.: Trust

TRUST Trino HD posiada matrycę typu CMOS, a rozdzielczość przechwyconego obrazu wynosi 1280 × 720 pikseli. Ta kamerka internetowa została wyposażona w zintegrowany uchwyt do przymocowania do monitora, wbudowany mikrofon oraz przycisk do robienia zdjęć. Mikrofon cechuje duża dokładność przechwytywania głosu, aby każde wypowiedziane zdanie brzmiało wyraźnie. Elastyczna podstawka umożliwia ustawienie sprzętu na płaskiej powierzchni lub bezpieczne przyczepienie go do krawędzi monitora.

TRUST Trino HD zostanie wykryte przez komputer tuż po wsunięciu kabla w wolny port USB.

Kamerka internetowa - jaka powinna być?

Przez długi czas kamerki internetowe kojarzyły się głównie z pracą biurową, jednak pandemia COVID-19 i przejście na pracę oraz edukację zdalną spowodowały, że zaczęły być potrzebne także w domach prywatnych. Ale na którą kamerkę warto postawić? Jeśli nie potrzebujesz jakości obrazu 4K, wówczas spokojnie wystarczy Full HD lub nawet HD. Ważna jest czystość głosu - podczas zajęć online czy spotkań w pracy mówi się wiele istotnych rzeczy. Dlatego godna polecenia kamerka musi być wyposażona w porządny mikrofon.

Obecnie w sprzedaży możesz znaleźć wiele modeli kamer internetowych. Niektóre kosztują poniżej 100 złotych, inne nawet parę tysięcy. W powyższym zestawieniu skupiamy się na tej pierwszej grupie - czyli tanich, ale zapewniających co najmniej dobry obraz i dźwięk. Jeżeli nie lubisz przepłacać, na pewno znajdziesz model idealny dla siebie.